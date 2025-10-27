美股 | 中美高層馬來西亞經貿談判達成多項基本共識，美股期貨走高

中美兩國高級貿易談判代表周日（26日）在馬來西亞表示，雙方就一系列有爭議的問題達成了一致。消息傳出後，美股期貨走高，標普500指數期貨一度漲約0.7%，納斯達克100指數期貨漲約0.9%。

在馬來西亞舉行的兩天會談結束後，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，雙方圍繞出口管制、對華海事物流和造船業301收費、對等關稅暫停期延長、芬太尼關稅和執法合作及農產品貿易等共同關心的問題進行了坦誠、深入和富有建設性的交流磋商，並就解決各自關切的安排達成基本共識。

貝森特：中國「推遲一年」實施稀土限制措施

美國財政部長貝森特隨後在接受哥倫比亞廣播公司新聞台(CBS News)採訪時表示，特朗普對中國商品加徵100%關稅的威脅「實際上已不復存在」。他還預計中國將「大量」進口美國大豆，並推遲實施全面的稀土出口管制。此外他表示，美國不會改變針對中國的出口管制措施。

貝森特還在接受美國廣播公司新聞台(ABC News)採訪時表示，他相信中國會在重新評估稀土限制措施的同時，將其實施「推遲一年」。

貝森特透露，即將在韓國APEC舉行的「習特會」，將達成一項廣泛的協議，涉及延長關稅暫停，解決在出售TikTok美國業務上的分歧，以及確保持稀土磁體的供應等。他還表示，兩位領導人還準備討論一項全球和平計劃。特朗普不久前曾公開表示，他希望習近平能夠幫助結束俄烏戰爭。

特朗普本人在吉隆坡出席東盟峰會期間亦對記者表示，預計將與中國達成一項「好的協議」。他還說，期待在中國和美國舉行更多領導人級別的後續會晤。他說：「他們想達成協議，我們也想達成協議。」

美股三大指數周線上升

美股上周五收高，低於預期的通膨數據增強了交易員對聯儲會降息的信心。道指收市升472.51點，或1.01%，報47207.12點；標普500指數升53.25點，或0.79%，報6791.69點；納指升263.07點，或1.15%，報23204.87點。

總結一周表現，美股三大股指均錄得顯著升幅。道指累升2.2%，標指上漲1.92%，納指則累漲2.31%。

美匯指數走勢反覆，全日於窄幅區間內整固，指數日內曾上試99.1的高位，最低則觸及98.72點附近，日內報約98.95，微升0.04%。

現貨黃金在每盎司4100美元水平徘徊，日內報每盎司4111美元，微跌0.3%，盤中一度跌破4050美元。紐約期金則報每盎司4131美元，跌幅約0.3%。

國際原油市場呈現整固回軟的走勢。紐約期油價格回落至每桶61.4美元，較前一日下跌約0.6%。與此同時，布蘭特期油則微升至每桶65.1美元，跌幅為0.29%。

撰文：經濟通市場國金組

