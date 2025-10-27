  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

創新高｜津上機床中國有貨可先行獲利？

27/10/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/fhP0YSxJXZA

 

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01757

俊裕地基

0.750

異動股

08285

森浩集團

0.060

異動股

00005

滙豐控股

102.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01757 俊裕地基
  • 0.750
  • 08285 森浩集團
  • 0.060
  • 00005 滙豐控股
  • 102.000
  • 02331 李寧
  • 17.630
  • 00990 至源控股
  • 0.780
股份推介
  • 01913 普拉達
  • 50.250
  • 目標︰$52.30
  • 01432 中國聖牧
  • 0.315
  • 目標︰$0.48
  • 08030 豐銀禾控股
  • 12.070
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.340
  • 目標︰$22.50
  • 02888 渣打集團
  • 147.500
  • 目標︰$158.50
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 173.600
  • 00981 中芯國際
  • 82.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.500
  • 00388 香港交易所
  • 434.200
報章貼士
  • 01288 農業銀行
  • 6.060
  • 目標︰--
  • 01913 普拉達
  • 50.250
  • 目標︰$52.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 29.360
  • 目標︰$32.60
熱炒概念股
即時重點新聞

27/10/2025 16:40  【聚焦人幣】人幣即期收升121點子報7.1109，創逾一個月高

27/10/2025 16:35  《盤後部署》中美談判好開始恒指短期料升多跌少，網醫股個別走阿里健康追落後

27/10/2025 16:14  恒指全日升273點收報26433，阿里及晶片股俏升，滙控逆市跌1%

27/10/2025 13:33  《異動股》中美達成初步共識刺激幣價，比特幣ETF升4%炒幣股齊飆

27/10/2025 09:35  【聚焦數據】內地9月工業企業利潤增21.6%，創近兩年新高

27/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒１４億元，買美團沽泡泡瑪特

27/10/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】富瑞削小米目標一成半，滙證下調三大電訊股目標價

27/10/2025 16:24  《財資快訊》美電軟報７﹒７６７６，一周拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 藥明康德績後高開，中美達成初步共識晶片股受惠兼刺激幣價，比特幣ETF揚新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

新股 | FOCUS | 擁鴻蒙「嫡長子」光環，賽力斯IPO折價之謎新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

藥明康德 | 第三季多賺53%，上調收入預測兼出售兩子企，大行齊唱好股價飆逾半成仍可追入？新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

港經濟向好惟失業率飆升，政府應積極干預
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

ESPRIT邢李㷧之後，再沒有傳奇
人氣文章

足球俱樂部．主教練

攻守問題難解，利物浦未反彈；車仔破新特蘭，槍手抗水晶宮
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

北歐米芝蓮二星餐廳聯乘成都星廚！翡翠白果雞豆花、金陽青花椒羊肚菌釀蜜豆、土窯走地雞，超越國界的味覺體驗
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

愛愛助減肥？公開最燃燒卡路里體位Top 3：冠軍竟是站立式、打側有驚喜？高血壓人士留意一個體位
人氣文章

先行入手．Onki Chan

秋冬穿搭不能少的長靴！膝上靴、褶皺靴、直筒闊身靴：9 大本季最熱靴款推薦
健康好人生 Health Channel
人氣文章
觸.動.記憶體驗館關注腦退化症｜《女人四十》30年後照顧者角色引共鳴 新文章
人氣文章
不老秘訣 │ 84歲長壽專家逆齡如20歲，50歲覺醒堅持3件事+長壽運動推介
人氣文章
名人健康 │ 71歲韓馬利疑離巢TVB，效力逾40載，曾患罕見腦膜炎險死靠老公悉心照顧康復新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2025 17:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2025 17:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/10/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/10/2025
異動精選 | 藥明康德績後高開，中美達成初步共識晶片股受惠兼刺激幣價，比特幣ETF揚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處