港股│午市前瞻│港股料年內穩步挑戰兩萬九 減息周期神華長升長有宜分注買

《經濟通通訊社27日專訊》中美吉隆坡談判圓滿結束，大行料聯儲局本周四減息四分一厘兼停縮表，美股三大指數均創下收市歷史新高，其中道指首次收於47000之上。港股今早高開後，走勢跟隨內地股市持續向好，恒生指數半日報26427，升267點或1%，主板成交逾1565億元。恒生中國企業指數報9452，升88點或0.9%。恒生科技指數報6149，升89點或1.5%。

龔偉廷：港股年內已升三成，基金不急於追貨料恒指慢慢挑戰29000

中美團隊在馬來西亞吉隆坡舉行第五輪經貿磋商，會後商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼指，雙方已建設性地探討了一些妥善處理雙方關注的方案，形成了初步共識。美國財長貝森特亦指已與中方達成非常實質的框架，將避免美國對中國商品加徵100%的關稅，並實現中國推遲稀土出口管制。消息刺激美股指數期貨造好，港股今早高開超過300點，重返20天線之上，恒指半日升幅略為收窄。

本周市場除關注中美領導人會面外，亦聚焦美國聯儲局議息。華夏基金（香港）投資總監龔偉廷向《經濟通通訊社》表示，美國聯儲局周三(29日)預計將宣布減息0.25厘外，亦有望宣布停止縮表，提高市場流動性，將大為有利環球股市資金流，港股有望受惠。不過他指，雖然後市資金流傾向寬鬆，但單計港股年內至今已升超過三成，有不少年基金已「收夠籌」先行食胡止賺，預計今年餘下時間大市傾向穩步上揚破位，而不會一次過幾百點大升。在減息預期持續下，預計恒指今年內可慢慢挑戰29000。

市場無視神華純利倒退吼高息，料股價難跌宜分注吼

神華(01088)公布，截至9月30日止第三季純利約146.6億人民幣，跌11.8%，每股盈利73.8分人民幣，收入750億人民幣，跌13%；首三季純利則跌13.8%至413.66億人民幣。雖然神華第三季維持盈利倒退，但股價上半日先跌後回升；龔偉廷解釋在減息周期展開後，神華這類高息股只會一直受歡迎，只要一直派息股價便長升長有。他又指，神華是煤炭股中最為穩定的一間，因為公司早已完成業務一體化，整合不少煤炭供應鏈下游業務，因此與其他煤炭股不同並不單純因為煤價升跌而影響公司業績，為板塊內業績與派息都相對穩定的一隻，將持續吸引資金青睞。

不過現時神華股價已處於歷史新高，現價入手已屬高追，龔偉廷指如投資者有意應分注入手，現價先入約三分之一注碼，待股價有機會回落至20天線才加倉至約一半注碼。不過他亦指神華或較難跌至20天線，因為今次第三季業績維持純利倒退，微跌後隨即吸引市少追捧，市場連業績倒退都接受或較難有機會回落，要待大市出現較重大突發不利才有可能。

撰文：經濟通通訊社市場組

