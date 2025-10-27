  • 會員
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

小米汽車推購置稅補貼，疊加遭大行降目標，小米跌夠未？可以點部署？

27/10/2025

　　中美關係回暖，港股近日反覆回升，小米(01810)卻持續積弱，除繼續受早前小米SU7於成都發生致命車禍影響外，小米汽車近日宣布推出「跨年購置稅補貼」也恐壓縮其汽車毛利，加上有大行憂慮公司第三季業績表現，下調其目標價，致使小米近兩日都逆市下跌，今日(27日)曾最多跌逾4%低見43.88元，連250天線也跌穿。到底小米跌夠未？是否已到撈底時候？應如何部署？

 

小米汽車推購置稅補貼，疊加遭大行降目標，小米曾逆市挫逾4%可以點部署？

（小米汽車官網截圖）


小米汽車推跨年購置稅補貼　預計投入逾20億人幣

 

　　內地新能源汽車購置稅預計在明年恢復徵收，新能源車銷量或受影響。小米汽車上周五(24日)宣布推出「跨年購置稅補貼方案」，稱是為了應對訂單量遠超預期及跨年交付或致車主所享購置稅優惠減少的問題。方案顯示，若用戶在2025年11月30日24點前完成鎖單，並因小米汽車的原因，該鎖定配置的車輛需在2026年完成開票交付，可享受跨年購置稅補貼。小米汽車將根據實際購買價格產生的購置稅，在2026年較2025年多出的差額，通過購車尾款減免的方式進行補貼，最高補貼金額不超過1.5萬元人民幣。


　　小米汽車表示，本次方案適用車型包括小米SU7系列、小米YU7系列、小米SU7 Ultra系列。「因小米汽車的原因」是指因生產、運輸等小米汽車責任範圍內的原因，導致該鎖定配置的車輛需要在2026年完成開票交付的情況。《財聯社》指，據測算，小米此次「購置稅兜底」將投入超20億元人民幣。

 

小米17系列總銷量較上代增30%　紅米K90被指各版價差過大

 

　　另方面，小米新旗艦手機17系列於上月27日開賣，小米總裁盧偉冰近日在小米REDMI K90系列新品發布會上透露，小米17系列總銷量較上代增長30%，其中Pro版本佔比超過80%。而小米董事長雷軍較早前提到小米17 Pro Max在小米17系列中銷量佔比超過50%。小米公關部總經理王化則在微博發文指，小米17全系開賣5分鐘，刷新2025年國產手機全價位段新機系列首銷全天銷售、銷額紀錄。


　　不過，在小米公布REDMI K90系列新品定價後，網上評論稱不同版本存在價差過大的問題。盧偉冰在微博上表示，已看到了大家對K90標準版定價的評論，「來自上游的成本壓力，真實的傳導到了新品定價上」。小米創始人兼董事長雷軍轉發時稱，K90標準版12GB+512GB版本，首銷月降價300元(人民幣．下同)，僅售2899元，記憶體漲價實在太多，希望大家能理解公司這份誠意。

 

　　REDMI上周四(23日)晚正式推出K90系列旗艦手機，包括K90與K90 Pro Max兩款機型。最初小米公布的K90標準版售價為2599元起，而K90 Pro Max的售價則為3999元起。其中K90的12GB+256GB版售價2599元，16GB+256GB售價2899元，12GB+512GB售價3199元，16GB+512GB售價3499元，16GB+1TB版3999元。12GB+256GB版與12GB+512GB版的價差達600元。不少用戶認為12+512GB版本的定價過高，內存的提升與價格不匹配。

 

小米汽車推購置稅補貼，疊加遭大行降目標，小米曾逆市挫逾4%可以點部署？

（AP圖片）

 

花旗：季績或稍遜預期　降目標價至65元

 

　　花旗發表研報，預計小米第三季業績或略低於該行預期，而互聯網及電動車業務大致符合預期。估算小米第三季經調整純利102億元人民幣，按年增長64%，按季下跌5%，主要受智能手機毛利率下降，以及中國補貼效應減弱導致物聯網(IoT)收入下降所拖累。該行下調公司2025至27年智能手機出貨量預測200萬部，並下調毛利率預測，惟對電動車業務假設保持不變，預計第三季電動車營業利潤將扭虧為盈至7.22億元人民幣。

 

　　整體而言，該行下調小米2025至27年每股盈利預測3%至4%，維持「買入」評級，因長期增長前景仍然良好。而公司近期催化劑包括第四季指引、電動車交付量增長、第二階段電動車產能更新，以及年底可能更新新款電動車資訊，目標價由66元降至65元。

 

美銀：第三季收入料按季跌7%　降目標價至57元

 

　　美銀則指，小米短期存在風險，但長期正面因素完好。該行下調其第三季收入預測3%，但上調經調整純利預測，以反映如股權激勵等非現金項目補償。於第三季，預計小米收入按季下跌3%至1125億元人民幣，按年則升22%；毛利率按季升0.2個百分點至22.7%，按年則升2.3個百分點，主要受惠於電動車業務佔比提升。實際營運利潤料按季持平至89億元人民幣；經調整後純利料按季跌7%至101億元人民幣，按年則升61%。

 

　　美銀指，小米智能手機出貨量料因記憶體價格上漲或影響毛利率；IoT業務方面，預計收入按季下跌29%，但毛利率維持23%水平。電動車業務方面，第三季出貨量達10.8萬輛，由於二期產能擴張延遲，下調2025及2026年電動車出貨量預測至38.5萬輛及65萬輛。雖然供應仍是瓶頸，但需求維持強勁，新補貼計劃有望提升訂單動力。另下調公司2025及2026年純利預測1%及8%，主要反映第三季預測及短期風險，目標價由69元降至57元，減幅17%，維持「買入」評級。

 

華泰證券：料第三季經調整多賺63%　汽車業務有望扭虧為盈

 

　　華泰證券預計小米第三季收入在汽車業務的帶動下，按年或增長23%至1134億元人民幣，非通用會計準則(Non-GAAP)歸母淨利潤按年有望增長63%至101.7億元人民幣。其中汽車業務在三季度可能有望扭虧為盈。手機業務在儲存漲價的大背景下，公司堅持走高端化戰略，部分抵銷行業不利影響，預計下半年仍將保持11%左右的毛利率水平；IoT業務方面，儘管國補退坡影響收入增速，但三季度沒有促銷節，預計公司的物聯網毛利率仍有望持續保持強勁；互聯網業務持續保持穩健。


　　該行預計集團第三季小米汽車出貨約10.9萬台，實現收入286億元人民幣，隨着交付量爬坡，預計毛利率或維持在26%以上的較高水平。隨着公司產能逐步爬坡，第三季度汽車業務或將首次達到財務盈利，小米9月交付量已突破4萬，隨着產能持續提升，看好盈利水平持續改善，但預計小米手機收入或小幅下滑1%。考慮到全球手機需求大幅回暖仍需時間，分別下調集團2025至2027年營業收入預測為跌0.7%、跌0.1%，跌0.1%，並分別下調非通用會計準則歸母淨利潤預測為跌0.5%、跌0.9%、跌2.9%至441億、521.7億、651.8億元人民幣。考慮小米物聯網業務及AI時代生態價值，維持基於SOTP估值法的目標價65.4元，維持「買入」評級。

 

李偉傑：汽車事故未解畫又推購置稅補貼　守穩40元才可再吼

 

小米汽車推購置稅補貼，疊加遭大行降目標，小米跌夠未？可以點部署？

（李偉傑）

 

　　天風國際李偉傑表示，小米股價於250天線已支撐了近兩星期，今日在大市造好下反而跌穿，下一步可能下試大關口位挨近40元水平。現時大家較關注小米汽車之前發生的事故，暫未見清晰的事件調查資料公布，公司同時又推出購置稅補貼最高1.5萬元人民幣，令大家對其汽車毛利也有憂慮，種種因素齊拖低股價，但公司過去在手機、汽車及家電的發展能力仍較強，相信待其清晰解畫後可再引起資金關注，現時則以防守為主，既已跌穿250天線主要防守位，有機會退守40元關口。

 

　　不過，李偉傑認為，小米業績表現不需太擔心，今年其汽車銷量若按年比較已比去年躍升，差過預期機會不大，寄望業績可逆轉市場期望，事實上，自小米推出汽車後，無論中期或季度業績往往都好過市場預期，而近期股價積弱主要因對汽車事故陰影仍未消退，暫可將其放於觀察名單，先看40元關口能否成功發揮防守力，待其守穩才考慮。

 

　　小米今日跌0.26%收報45.8元，最多跌4.44%至43.88元，成交127.07億元。其他科技股普遍上升，阿里巴巴(09988)升3.15%報173.6元，騰訊(00700)升2.9%報656元，百度(09888)升6.2%報125.1元，美團(03690)升1.39%報102元，京東(09618)升2.33%報131.8元，快手(01024)升1.53%報76.1元，嗶哩嗶哩(09626)升0.97%報229.8元，惟網易(09999)跌0.26%報230元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處