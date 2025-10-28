  • 會員
開市Go | 特或放棄對中美經貿協議調查，中國擬延遲實施新稀土出口管制，金價失守4000美元

28/10/2025

要聞盤點

 

1、受中美貿易談判取得進展及市場對聯儲局減息的預期所推動，美國股市於周一（27日）全面上揚，三大指數齊創收市新高。科技股表現尤其強勁，帶動標指首次收市企穩6800點關口之上。本周市場焦點將落在多家科技巨企的季度業績，以及周三（29日）聯儲局的議息結果。道指收市升337.47點，或0.71%，報47544.59點；標普500指數升83.47點，或1.23%，報6875.16點；納指升432.59點，或1.86%，報23637.46點。中國金龍指數升133點。日經期貨截至上午7時51分跌105點。

 

2、市場對中美或將達成貿易協議的樂觀情緒升溫，推升風險偏好，加上兩項大規模國債標售的壓力，美國國債孳息率於周一普遍上揚。然而，投資者對未來經濟數據或會未能如期公布的憂慮，限制了孳息率的升幅。

 

3、美國財政部長貝森特確認，接替現任主席鮑威爾的聯儲局主席候選人名單，已縮減至五人。美國總統特朗普表示，預計將在今年年底前就繼任人選作出決定。　

 

4、在中美兩國元首預期將於本周稍後會晤前夕，中共中央政治局委員、外交部長王毅與美國國務卿魯比奧通電話，雙方均釋出積極訊號，旨在為即將到來的高層互動做好準備，並穩定近期再起波瀾的雙邊關係。這次通話被外界視為是為韓國APEC峰會期間可能舉行的「習特會」鋪路。

 

5、為重振倫敦作為全球領先金融中心的吸引力，英國金融行為監管局(FCA)正處於初步商議階段，探討修改上市規則，其中包括計劃將首次公開招股流程縮短約一星期。

 

6、沃爾瑪中國宣布重大人事任命，委任劉鵬出任山姆會員店中國業務總裁，即日起生效。劉鵬將直接向沃爾瑪中國總裁及首席執行官朱曉靜匯報。是次任命被視為沃爾瑪(US.WMT)持續加大投資中國市場的重要舉措。

 

7、據新華財經報導，中國央行行長潘功勝宣布將恢復公開市場國債買賣操作，分析師預計央行國債買賣很快會重啟，將有助於穩定國債供需。

 

8、川普暗示，可能放棄對中美第一階段經貿協議執行情況的調查，具體視與習近平的會晤結果而定。

 

9、中美貿易緊張局勢有緩和跡象，市場消息指中國或將延後實施稀有礦物出口限制。受消息拖累，美國稀土相關股份盤前普遍下挫。

 

10、三一重工(06031)、滴普科技(01384)和八馬茶業(06980)周二（28日）將在香港掛牌上市，這三家公司香港招股公開發售部分分別獲約53倍認購、逾7500倍認購和近2700倍認購。

 

