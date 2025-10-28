盤前攻略 | 美股再創新高中概股跟升 習特會面後共識能否符預期成焦點

美股繼續發酵中美初步共識以及通脹低於預期消息，美國聯儲局議息前美股持續攀高，隔晚三大指數齊齊破頂；道指升337點或0.71%報47544，納指升432點或1.86%報23637，標普升83點或1.23%報6875。

中概股普遍造好；阿里巴巴升2.72%報179.45美元，拼多多升2.84%報137.76美元，京東升3.04%報34.20美元，網易跌0.46%報146.04美元，嗶哩嗶哩升1.77%報29.98美元，百度升4.81%報128.66美元，理想跌1.64%報21.56美元，小鵬升6.48%報23.02美元，蔚來升2.03%報7.04美元，禾賽升4.65%報23.86美元。小馬智行港股今日起招股，隔晚ADS升6.61%報19.68美元。

夜期報升，ADR普遍跑贏港股，滙控ADR高逾2%

恒指夜期升96點報26534。主要ADR普遍跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.27%，折合657.8港元；美團(03690)ADR較港高0.30%，折合102.3港元；友邦(01299)ADR較港股高1.15%，折合73.0港元；滙控(00005)ADR較港股高2.35%，折合104.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.27%，折合45.7港元。

市場預期甚高中美共識有多大需要留意，恒指阻力先望27381

昨日港股受中美消息帶動重上20天線水平，短線跌勢紓緩，目前有「黑期」之的新加坡HS50指數現報26572，升150點，恒指料跟隨高開過百點。

中美關係不穩為恒指月中裂口下跌最大原因，如今中美在元首會面前達成初步共識，只待元首會面後正式宣布達成，加上美國聯儲局已轉吹鴿風，令市場基本上無甚利淡因素，而其中最大不穩定為中美領導人會面後所達成的共識究竟有多大，除了初步共識所提及美方免徵100%關稅以及中方放寬稀土管制外，能否符合甚至超出市場預期，才為港股大市後市進一步解除觀望的一大因素。雙重利好下，初步預計恒指上方阻力上移至本月兼年內高位27381。

好友部署轉趨進取，即市料上行動力較大

昨日恒指重上20天線後，伴隨大市成交顯著擴大，利好力量上升，參考恒指牛熊證街貨分布，在利好消息出現後上日輪商相對保守，牛倉未再有向上新增區域，相對好友更趨積極，最貼現貨價的26000至26099區域淨增768張對應期指張數至885張，反映現時大市氣氛轉好；相對熊友更趨保守，即使上日恒指以陰燭收市，熊友都未見進取部署，亦是對利好氣氛有所戒備。

