  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

盤前攻略 | 美股再創新高中概股跟升 習特會面後共識能否符預期成焦點

28/10/2025

　　美股繼續發酵中美初步共識以及通脹低於預期消息，美國聯儲局議息前美股持續攀高，隔晚三大指數齊齊破頂；道指升337點或0.71%報47544，納指升432點或1.86%報23637，標普升83點或1.23%報6875。

 

盤前攻略 | 美股再創新高中概股跟升 中美會面後共識能否符預期成焦點

(互聯網圖片)

 

　　中概股普遍造好；阿里巴巴升2.72%報179.45美元，拼多多升2.84%報137.76美元，京東升3.04%報34.20美元，網易跌0.46%報146.04美元，嗶哩嗶哩升1.77%報29.98美元，百度升4.81%報128.66美元，理想跌1.64%報21.56美元，小鵬升6.48%報23.02美元，蔚來升2.03%報7.04美元，禾賽升4.65%報23.86美元。小馬智行港股今日起招股，隔晚ADS升6.61%報19.68美元。

 

夜期報升，ADR普遍跑贏港股，滙控ADR高逾2%

 

　　恒指夜期升96點報26534。主要ADR普遍跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.27%，折合657.8港元；美團(03690)ADR較港高0.30%，折合102.3港元；友邦(01299)ADR較港股高1.15%，折合73.0港元；滙控(00005)ADR較港股高2.35%，折合104.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.27%，折合45.7港元。

 

市場預期甚高中美共識有多大需要留意，恒指阻力先望27381

 

　　昨日港股受中美消息帶動重上20天線水平，短線跌勢紓緩，目前有「黑期」之的新加坡HS50指數現報26572，升150點，恒指料跟隨高開過百點。

 

　　中美關係不穩為恒指月中裂口下跌最大原因，如今中美在元首會面前達成初步共識，只待元首會面後正式宣布達成，加上美國聯儲局已轉吹鴿風，令市場基本上無甚利淡因素，而其中最大不穩定為中美領導人會面後所達成的共識究竟有多大，除了初步共識所提及美方免徵100%關稅以及中方放寬稀土管制外，能否符合甚至超出市場預期，才為港股大市後市進一步解除觀望的一大因素。雙重利好下，初步預計恒指上方阻力上移至本月兼年內高位27381。

 

好友部署轉趨進取，即市料上行動力較大

 

　　昨日恒指重上20天線後，伴隨大市成交顯著擴大，利好力量上升，參考恒指牛熊證街貨分布，在利好消息出現後上日輪商相對保守，牛倉未再有向上新增區域，相對好友更趨積極，最貼現貨價的26000至26099區域淨增768張對應期指張數至885張，反映現時大市氣氛轉好；相對熊友更趨保守，即使上日恒指以陰燭收市，熊友都未見進取部署，亦是對利好氣氛有所戒備。

【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

464

下跌

725

不變

299

無成交

1203

恒生指數

26,387.98

最大成交額股票

02800

盈富基金

27.040

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 88.200
  • 06865 福萊特玻璃
  • 11.910
  • 03311 中國建築國際
  • 9.420
  • 01057 浙江世寶
  • 5.130
  • 00036 遠東控股國際
  • 0.177
股份推介
  • 02359 藥明康德
  • 115.800
  • 目標︰$132.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.900
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 14.660
  • 目標︰$20.00
  • 01913 普拉達
  • 49.560
  • 目標︰$52.30
  • 01432 中國聖牧
  • 0.320
  • 目標︰$0.48
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 84.200
  • 00388 香港交易所
  • 433.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.650
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 44.920
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 172.600
報章貼士
  • 03423 招商恒生科技
  • 11.070
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.900
  • 目標︰$21.00
  • 00956 新天綠色能源
  • 4.480
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/10/2025 09:26  恒指高開75點報26508，科指升27點報6198，金價失守4000美元紫金跌逾1%

28/10/2025 08:57  《盤前攻略》美股再創新高中概股跟升，中美會面後共識能否符預期成焦點

28/10/2025 08:50  《提振Ａ股》中證監：優化QFII制度，擴大投資範圍、便利投資運作

28/10/2025 08:32  【大國博弈】中美外長在「習特會」前夕通話，王毅：「希望雙方相向而行」

28/10/2025 08:26  【大國博弈】王毅與魯比奧通電話，冀為中美高層互動做好準備

28/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒７３億元，買中芯沽阿里

28/10/2025 08:31  【大行炒Ｄ乜】神華季績後獲中金升目標兩成半，安踏公布營運表現後遭高盛降目標

27/10/2025 16:24  《財資快訊》美電軟報７﹒７６７６，一周拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美股再創新高中概股跟升 中美會面後共識能否符預期成焦點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 中美貿易談判趨樂觀，美股三大指數收市齊破頂新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 現貨金價曾重挫逾3%，失守每盎司4000美元新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

安全帶規定｜明年1月25日起擴展至所有公營／私家／學校巴士！與小巴睇齊 無扣安全帶最高罰款$5,000及入獄3個月
人氣文章

小薯茶水間

安全帶規定｜明年1月25日起擴展至所有公營／私家／學校巴士！與小巴睇齊 無扣安全帶最高罰款$5,000及入獄3個月
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

劉俊謙教曉我的事
人氣文章

電影寓言．朱相楠

電影《傳說》：成龍的銀幕神話，還能延續多久？
人氣文章

Beauty

少女時代太妍私藏化妝品清單公開！清透底妝、俏麗腮紅、百搭唇妝品，秋冬氛圍感妝容瞬間Get！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長時間站立腳痛成因︱扁平足、天氣轉冷致足底筋膜炎？運動過度恐誘發跟腱炎滑囊炎
人氣文章
詐騙園區 | 26歲女模赴泰國面試遭擄至緬甸，慘遭活摘器官，骨灰被勒索50萬美元
人氣文章
大腸癌 | 20多歲男廚師患大腸癌，愛吃1種醃製物惹禍，毒物專家警告：少食為妙
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2025 10:17
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2025 10:17
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2025 10:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/10/2025 10:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/10/2025
盤前攻略 | 美股再創新高中概股跟升 中美會面後共識能否符預期成焦點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處