體品股 | 安踏李寧第三季銷售疲軟齊遭大行降目標，股價同挫邊隻較值博？

28/10/2025

　　安踏體育(02020)昨日(27日)公布第三季營運數據，安踏品牌及FILA品牌零售額按年均僅錄低單位數正增長，李寧(02331)日前亦已公布第三季零售流水按年錄得中單位數下降，兩隻股份齊遭大行下調目標價，今早(28日)分別跌逾3%及4%，為表現最差藍籌，且在連日下跌下，均已跌穿多條平均線，不知可否撈底？哪隻較值博？

 

安踏李寧第三季銷售疲軟齊遭大行降目標，股價連日下跌邊隻可低撈？

（安踏體育官網截圖）

 

第三季安踏品牌及FILA品牌零售額按年錄低單位數正增長


　　安踏體育公布，今年第三季度，安踏品牌產品之零售金額按年錄得低單位數的正增長；FILA品牌產品之零售金額按年錄得低單位數的正增長；至於所有其他品牌產品之零售金額按年錄得45%至50%的正增長。

 

高盛：安踏季績疲軟惟長期增長仍樂觀　降目標價至115元

 

　　高盛發表研究報告指，安踏體育第三季業績疲軟，符合市場下調後的預期。公司第四季至今銷售表現低迷，包括國慶黃金周及「雙11」表現回落，公司進一步下調安踏品牌全年銷售增長預測至低單位數。儘管短期股價仍將取決於「雙11」期間的表現以及整個市場的促銷活動，銷售疲軟及安踏品牌指引調整並不令人意外，尤其是在近期股價回落之後。該行維持對安踏長期增長前景的樂觀看法，受惠於其多品牌平台；在不穩定營運環境中強大的成本控制執行力。不過，將公司2025至27年盈利預測下調3%至4%，主要原因是安踏品牌和FILA品牌增長放緩，維持「買入」評級，目標價由121元下調5%至115元。

 

　　滙豐環球研究指，安踏公布第三季度營運更新，表現遜預期，因此公司管理層將安踏品牌2025年增長預期由先前中單位數下調至低單位數；滙豐將公司今年淨利潤預測下調約8%，收入預測下調約2%，將目標價由126.3元下調6.3%至118.3元，相當於2026年預測市盈率20.3倍，維持「買入」評級。

 

野村：主要品牌仍具韌性惟增長動能放緩   降目標價至117元

 

　　野村稱，安踏第三季營運數據顯示其主要品牌仍展現出韌性，但增長動能有所放緩，安踏品牌及FILA品牌第三季零售額錄得低單位數按年增幅，其他品牌增長45%至50%，低於上季的增長50%至55%。管理層今年第二次下調安踏品牌的全年銷售增長目標，目前預測安踏品牌2025年銷售將錄得低單位數按年增幅，而此前預測為中單位數增長，相信是由於第四季基數較高，以及管理層傾向更注重平衡銷售、折扣及庫存水平。考慮到中國運動用品行業需求疲軟，安踏下調增長目標應有助建立長期品牌認知及鞏固市場領導地位。該行將安踏2025至2027年銷售額及經常性利潤預測分別下調約1%至5%及6%至8%，目標價從121.8元下調至117元，仍列為行業首選。

 

　　瑞銀表示，安踏與FILA的第三季度銷售額均錄按年低單位數增長，其他品牌銷售按年增長45%至50%，其中Descente及Kolon分別增長30%及70%。儘管管理層下調了安踏品牌的銷售指引，主要由於線上渠道調整及對折扣採取謹慎控制，但從該行與投資者的交流以及股價表現疲軟來看，市場已部分預期此情況。管理層表示，10月上半月需求較弱，但隨著氣溫下降，下半月情況有所改善，而FILA目標在年底前將存貨控制在5至6個月水平。管理層又指，始祖鳥負面新聞對安踏品牌的銷售影響可控，並非此次下調銷售指引的原因。該行將安踏目標價由129元降至127元，並下調其2025至2027年淨收入預測2%至4%，以計入安踏銷售趨勢疲弱、政府補助金減少及Jack Wolfskin貢獻的虧損，維持「買入」評級。

 

李寧第三季零售流水按年錄中單位數下降　線下渠道錄高單位數下降

 

　　李寧上周五(24日)公布，截至2025年9月30日止第三季度，李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得中單位數下降。就渠道而言，線下渠道(包括零售及批發)錄得高單位數下降，其中零售(直接經營)渠道錄得中單位數下降，批發(特許經銷商)渠道錄得高單位數下降；電子商務虛擬店舖業務錄得高單位數增長。

 

　　截至2025年9月30日，於中國，李寧銷售點數量(不包括李寧YOUNG)共計6132個，較上一季末淨增加33個，本年迄今淨增加15個。在淨增加的15個銷點售中，零售業務淨減少46個，批發業務淨增加61個。截至2025年9月30日，於中國，李寧YOUNG銷售點數量共計1480個，較上一季末淨增加45個，本年迄今淨增加12個。

 

安踏李寧第三季銷售疲軟齊遭大行降目標，股價連日下跌邊隻可低撈？

（李寧官網截圖）

 

高盛：李寧第三季零售銷售疲弱　降目標價至19.2元

 

　　高盛發表研報指，李寧第三季度零售銷售疲弱，按年減少中單位數百分比，比第二季度的增加低單位數百分比轉差，相信符合市場已下調的預期。部分投資者可能期待李寧在品牌、產品進行一系列努力後，中期內可能出現潛在轉機，高盛亦對產品方面出現一些早期正面跡象感到鼓舞，但重申在行業環境平淡的情況下，李寧的轉折時間表仍不明朗：關鍵增長支柱跑步、訓練的減速，可能引發投資者額外疑慮，同時籃球、生活方式轉好的跡象至今尚未浮現。高盛將李寧2025至2027預測收入估計微調至小於1%，並下調淨利潤2%至3%，主要反映第三及第四季度銷售/折扣趨勢低迷，並將其目標價由19.8元降至19.2元，基於不變的2026財年16倍市盈率，維持「中性」評級。

 

　　建銀國際則指，李寧2025財年第三季零售額年減中個位數，而2025財年第一季和第二季均實現了低個位數增長。儘管該行先前預計2025年第三季運動服飾的銷售將有所放緩，但李寧的零售銷售表現弱於預期，且跑輸大多數主要同行，反映該品牌的市佔率正在持續流失。此外，促銷活動的增加使李寧本季的利潤率承壓。該行對李寧的短期增長前景保持謹慎，預期2025財年下半年淨利將下降17%，收入將下降3%，將目標價從19.7元下調4%至18.9元，維持「中性」評級。

 

　　野村表示，李寧第三季零售銷售額錄得中單位數按年跌幅，與去年同期情況相若。按渠道劃分，過去數個季度李寧線上渠道銷售動能較線下渠道好。第三季電商銷售錄得高單位數按年增長，而包括零售及批發在內的線下渠道仍錄高單位數按年跌幅。管理層透露第三季銷售動能持續疲弱，又指10月至今消費需求疲軟及競爭加劇，令市場情緒進一步轉弱，李寧維持全年指引銷售為按年持平，但預期第四季可能要面對更多挑戰及不確定性。隨著2026年米蘭冬奧來臨，李寧將在第四季推出更多奧運主題產品，但預期相關產品不會立即扭轉銷售情況，反而或帶來更多營銷開支，拖累下半年毛利率表現，維持其「中性」評級，短期催化劑有限，目標價從20.7元降至19.8元。

 

莫灝楠：安踏成功「出海」可小注吸　李寧依賴中國消費買唔過

 

體品股 | 安踏李寧第三季銷售疲軟齊遭大行降目標，股價同挫邊隻較值博？

（莫灝楠）

 

　　南華金融集團副總監莫灝楠認為，若要撈底揀安踏會較好。李寧的品牌力量一直比安踏差很多，安踏除了自己的品牌，還有FILA品牌，最新數據亦提到其他品牌零售額增長四成幾至五成，當中其實是指於美股上市的Amer Sports(US.AS)等品牌，可見安踏「出到海」，其中FILA是意大利品牌，Amer Sports有始祖鳥和Salomon，全都有外國牌子頭銜，似乎表現較佳，至於李寧則很依賴中國的消費情況，故產品反而加不到價，相反安踏仍算有些增長。

 

　　莫灝楠續指，安踏現價買入安全邊際夠高，但要提防技術圖形進一步轉差，再跌多8%至10%不出奇，但現時估值足夠便宜，若要買入宜控制倉位，待圖形轉好才加貨。公司之前「於喜馬拉雅山放煙花」，再加上這份業績令股價進一步受壓，但若看估值應已反映得七七八八，10餘倍PE不算很貴，始終公司仍有增長。李寧相比安踏則難予人信心，雖然估值稍為便宜，但其品牌結構單一，且太集中內地，故李寧估值較低很正常，技術圖形方面亦很差，基於在行業中先揀龍頭的邏輯，一定會先揀安踏。其實，若整個倉只有10隻、8隻股份，若買了安踏，就無必要再買李寧。

 

　　安踏半日跌3.36%收報84.85元，成交9.97億元；李寧跌4.08%報16.91元，成交3.44億元。其他體品股也普遍下跌，特步(01368)跌1.41%報5.58元，361度(01361)跌1.3%報6.08元，滔搏(06110)跌1.25%報3.17元。

 

安踏李寧第三季銷售疲軟齊遭大行降目標，股價連日下跌邊隻可低撈？

 

安踏李寧第三季銷售疲軟齊遭大行降目標，股價連日下跌邊隻可低撈？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃偉豪分析，請按此

 

 

其他體品股相關新聞：
大行報告 | 滙控、小米、美團、安踏、李寧、商湯、敏實及藥明康德最新評級/目標價，一表盡掌握
《異動股》李寧曾跌逾5%失守100天線，現報16.76元

《外資精點》高盛下調安踏體育目標價5%，長期增長仍樂觀

 

