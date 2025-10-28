  • 會員
金管局：數碼港元推廣至個人使用相關準備工作料明年上半年完成

28/10/2025

　　金管局發布「數碼港元」先導計劃第二階段報告，介紹試驗成果與經驗。第二階段的11組試驗，涵蓋3大主題創新用例，包括代幣化資產結算、可編程性及離線支付。試驗結果顯示「數碼港元」及代幣化存款能夠促進具成本效益、可編程及穩健的交易，為用戶帶來好處。

 

金管局：數碼港元推廣至個人使用相關準備工作料明年上半年完成

（資料圖片）

 

　　試驗亦發現，鑑於香港健全的銀行監管制度及全面的消費者保障，市民高度信任香港穩健的銀行體系，因此市民對「數碼港元」與代幣化存款（即代幣化形式的商業銀行存款）的接受程度相若。

 

推廣至個人使用相關準備工作料明年上半年完成

 

　　金管局表示，「數碼港元」現階段的需求集中於零售場景以外，因此未來將優先發展「數碼港元」應用於批發層面，推進金融機構問使用「數碼港元」進行支付。有金融機構已在一些用例中使用「數碼港元」，以支持代幣化生態系統的發展與跨境支付場景，例如國際貿易結算。

 

　　金管局指，未來將繼續推進政策、法律及技術等方面的前期準備工作，為香港未來可能將「數碼港元」推廣至可供個人及企業使用做好準備。相關準備工作預計於2026年上半年完成，而擴展「數碼港元」的時機將根據國際發展、最新科技發展及市場需求作出調整。

 

金管局將公布一套共用代幣化標準

 

　　金管局將公布一套共用代幣化標準，以促進數碼貨幣可編程性廣泛應用，這些標準旨在為「數碼港元」未來發展和應用奠定基礎，以滿足香港個人及企業的支付需求。

 

　　金管局總裁余偉文表示，「數碼港元」先導計劃兩個階段取得豐富成果，亦樂見「數碼港元」已逐步被金融機構應用於更多批發層面場景。金管局將繼續致力為未來可能擴展「數碼港元」至零售場景使用做好準備。

 

撰文：經濟通採訪組

 

