  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

滙控業績｜第三季稅前盈利跌13.9%遜預期，午後股價照升4%

28/10/2025

滙控業績｜滙控第三季列帳基準稅前盈利跌13.9%遜預期，息10美仙

 

　　滙控公布，截至今年9月底止，第三季列帳基準除稅前利潤為72.95億元(美元．下同)，按年跌13.9%，遜預期，董事會已通過派發第三次股息每股0.1元。

 

首九月列帳基準稅前盈利按年跌23%

 

　　今年首9個月列帳基準除稅前利潤為231.05億元（美元．下同），按年跌23%。

 

　　期內，收入較2024年首九個月減少24億美元至519億美元，減幅為4%，反映須予注意項目的按年影響，主要來自2024年首九個月出售加拿大及阿根廷業務。若不計及須予注意項目，收入則錄得增長，主要原因是財富管理業務及企業及機構理財業務旗下的外匯業務和債務及股票市場業務錄　得費用及其他收益增長。不計及須予注意項目之固定匯率收入較2024年首九個月增加24億美元至533億美元。

 

　　期內淨利息收益為256億美元，較2024年首九個月增加11億美元，當中包括出售阿根廷及加拿大業務的不利影響15億美元，相關影響部分被2024年第三季提早贖回既有證券的3億美元虧損不復再現的有利影響抵銷。淨利息收益增長源自該行結構性對沖的效益、存款增加，以及資金成本下　降（減低了市場利率下降的影響）。利率下降使交易賬項的資金成本減少15億美元，導致銀行業務淨利息收益下降4億美元至324億美元。淨利息收益率為1.57%，與2024年首九個月持平，原因是主要市場收益率的改善幅度被出售阿根廷業務的影響所抵銷。

 

　　預期信貸損失為29億美元，較2024年首九個月增加9億美元。增幅包括香港商業房地產行業相關的提撥增加6億美元，反映新增違責風險承擔　的準備增加、非住宅物業供應過剩對租賃及資本價值持續構成下行壓力的影響，以及計算預期信貸損失所用模型的更新。此外，增幅亦包括第　三季一項針對中東風險承擔的提撥。於2024年首九個月，預期信貸損失提撥受惠於準備撥回（主要在英國），以及來自單一企業及機構理財業　務客戶的收回額。預期信貸損失提撥（年率）為平均貸款總額的40個基點，包括分類為持作出售用途的貸款。　

 

　　營業支出較2024年首九個月增加27億美元至271億美元，增幅為11%。增幅主要反映2025年首九個月的須予注意項目，包括法律準備14億美元、與該行簡化組織架構有關的重組架構及其他相關成本8億美元，以及與策略交易相關的2億美元。此外，科技方面的計劃支出及投資有所增加，而通脹亦帶來相關影響。有關增幅部分被出售加拿大及阿根廷業務相關的減幅以及該行簡化組織架構的效益所抵銷。目標基準營業支出較2024年首九個月增加7億美元，增幅為3%，主要原因是科技方面的開支及目標投資增加，以及通脹的影響。

 

　　不計及須予注意項目之固定匯率除稅前利潤為280億美元，較2024年首九個月增加12億美元，增幅為4%，原因是收入報升，分別來自國際財　富管理及卓越理財和香港業務分部旗下財富管理業務的費用及其他收益增長，以及來自企業及機構理財分部旗下的外匯業務和債務及股票市場　業務，相關收入增長減低了預期信貸損失的增幅以及營業支出的計劃增長。

 

第三季收入按年增5%，預期信貸損失10億美元

　

　　截至今年9月底止，第三季度收入較2024年第三季增加8億美元至178億美元，增幅為5%。在客戶活動增加支持下，國際財富管理及卓越理財和香港業務分部旗下財富管理業務的費用及其他收益錄得增長。另一方面，企業及機構理財分部旗下環球外匯業務和債務及股票市場業務的費用及其他收益則報跌，原因是客戶活動在市場波幅收窄的環境下減少。增幅亦反映銀行業務淨利息收益的增長。不計及須予注意項目之固定匯率收入增加5億美元至179億美元。

 

淨利息收益為88億美元，按年升15%

 

　　淨利息收益為88億美元，較2024年第三季增加11億美元，增幅為15%，當中已計及2024年第三季提早贖回既有證券錄得的3億美元虧損不復再現的效益。增幅亦反映存款增長及結構性對沖的效益，惟部分被出售阿根廷業務後錄得的3億美元減額抵銷。利率下降使交易賬項的資金成本較2024年第三季減少7億美元，導致銀行業務淨利息收益增加5億美元至110億美元，增幅為4%。

 

　　淨利息收益率為1.57%，較2024年第三季增加11個基點，當中包括2024年第三季提早贖回既有證券錄得的虧損不復再現的效益，但部分因出售阿根廷業務被抵銷。淨利息收益率較2025年第二季增加1個基點，原因是淨利息收益的增長因平均附息資產增加而被部分抵銷。

 

預期信貸損失為10億美元，按年持平
　

　　預期信貸損失為10億美元，與2024年第三季持平。2025年第三季作出的提撥主要與批發業務風險承擔的第三級提撥有關，當中包括與香港商業房地產行業相關的遞增提撥、一項針對中東風險承擔的提撥，以及針對英國業務中少數風險承擔的提撥。有關提撥部分被2025年第三季宏觀經濟前景趨穩而作出的撥回所抵銷。2024年第三季的預期信貸損失包括針對在岸香港商業房地產和中國內地商業房地產行業風險承擔而作出的提撥。

 

營業支出增至101億美元，馬多夫案撥備達11億美元

 

　　營業支出為101億美元，較2024年第三季增加19億美元，增幅為24%。增幅反映須予注意項目，包括就過往事件提撥的法律準備14億美元，當中包含盧森堡一宗與馬多夫證券詐騙案相關的申索進展有關的11億美元，以及與英國滙豐銀行若干過往交易活動有關的3億美元。須予注意項目亦包括與簡化組織架構有關的重組架構及其他相關成本增幅2億美元。此外，科技方⾯的計劃開支及投資有所增加，而通脹亦帶來相關影響。有關增幅部分被出售阿根廷業務的影響以及重組架構活動的效益所抵銷。目標基準營業支出為84億美元，較2024年第三季增加3億美元，增幅為3%。

 

滙控香港業務第三季列帳基準除稅前利潤按年升10.4%

 

　　截至今年9月底止第三季業績，其香港業務第三季列帳基準除稅前利潤為24.51億元(美元．下同)，按年升10.4%，收入按年升4.2%至39.64億元。

 

　　香港業務首九月列帳基準除稅前利潤為71.25億元，按年升2.4%，收入按年升5.3%至118.12億元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 

 

 

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08221

高裕金融

1.480

異動股

06182

乙德投資控股

0.950

異動股

01622

力高集團

0.168

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08221 高裕金融
  • 1.480
  • 01622 力高集團
  • 0.168
  • 01747 HOME CONTROL
  • 5.610
  • 00981 中芯國際
  • 80.100
  • 02410 同源康醫藥－Ｂ
  • 15.310
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 560.500
  • 目標︰$614.00
  • 02359 藥明康德
  • 112.700
  • 目標︰$132.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.650
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 14.300
  • 目標︰$20.00
  • 01913 普拉達
  • 49.600
  • 目標︰$52.30
人氣股
  • 02318 中國平安
  • 56.150
  • 00981 中芯國際
  • 80.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 100.000
  • 00388 香港交易所
  • 432.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.950
報章貼士
  • 03423 招商恒生科技
  • 10.920
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.650
  • 目標︰$21.00
  • 00956 新天綠色能源
  • 4.430
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/10/2025 16:45  平保(02318)首三季純利升11.5%至1328.6億元人民幣

28/10/2025 16:44  《盤後部署》中美談判利好已反映恒指回吐，國泰逆市升股價有望上試今年高

28/10/2025 16:40  中銀香港(02388):首九個月提取減值準備前經營溢利按年增7.5%至445.7億元

28/10/2025 16:15  恒指全日跌87點收報26346，金價回吐不止周大福紫金墊底藍籌

28/10/2025 15:06  《Ａ股行情》4000點曇花一現，滬綜指衝高回落收跌0.2%

28/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒７３億元，買中芯沽阿里

28/10/2025 08:31  【大行炒Ｄ乜】神華季績後獲中金升目標兩成半，安踏公布營運表…

28/10/2025 16:36  《財資快訊》美電升報７﹒７６８０，隔夜拆息較上日升３４基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控 | 第三季稅前盈利跌14%，惟上調全年淨利息收益預測，股價急升逾4%應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 紫金招金低開金價午後跌穿3850美元，滙控第三季業績超市場預期新文章
人氣文章

新聞>中國故事

鍾睒睒第四度登胡潤中國首富，追平馬雲紀錄，雷軍「增長王」躍升至第五位新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

《破‧地獄》效應熱潮：九龍殯儀館重陽節開放日，信眾親身體驗儀式
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜超過4成受害人為55歲或以上！81歲婆婆被自稱「軍人」男友騙走逾500萬元
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

ESPRIT邢李㷧之後，再沒有傳奇
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

洛朗・佩博斯雙展「動競藝境」及「美與姿態」：運動時的姿態被轉化為視覺語言
人氣文章

Art & Living

第54屆香港藝術節預售開鑼！盤點10大話題作：坂本龍一遺作《鏡：KAGAMI》、沈靖韜鋼琴獨奏會
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《創戰紀：戰神降臨》：欠缺科幻片前衛的巧思
健康好人生 Health Channel
人氣文章
觸.動.記憶體驗館關注腦退化症｜《女人四十》30年後照顧者角色引共鳴
人氣文章
大腸癌 | 20多歲男廚師患大腸癌，愛吃1種醃製物惹禍，毒物專家警告：少食為妙
人氣文章
中醫結合八字／用神／忌神治療思路｜月經流血不止病例分析、健康建議新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2025 17:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2025 17:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/10/2025
滙控 | 第三季稅前盈利跌14%，惟上調全年淨利息收益預測，股價急升逾4%應如何部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處