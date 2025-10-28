異動精選 | 紫金招金低開金價午後跌穿3850美元，滙控第三季業績超市場預期
28/10/2025
28/10/2025
2025-10-28
2025-10-28
2025-10-28
2025-10-28
2025-10-28
2025-10-28
2025-10-28
2025-10-28
2025-10-28
28/10/2025 16:45 平保(02318)首三季純利升11.5%至1328.6億元人民幣
28/10/2025 16:44 《盤後部署》中美談判利好已反映恒指回吐，國泰逆市升股價有望上試今年高
28/10/2025 16:40 中銀香港(02388):首九個月提取減值準備前經營溢利按年增7.5%至445.7億元
28/10/2025 16:15 恒指全日跌87點收報26346，金價回吐不止周大福紫金墊底藍籌
28/10/2025 15:06 《Ａ股行情》4000點曇花一現，滬綜指衝高回落收跌0.2%
28/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒７３億元，買中芯沽阿里
28/10/2025 08:31 【大行炒Ｄ乜】神華季績後獲中金升目標兩成半，安踏公布營運表…
28/10/2025 16:36 《財資快訊》美電升報７﹒７６８０，隔夜拆息較上日升３４基點
