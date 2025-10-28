  • 會員
滙控 | 第三季稅前盈利跌14%，惟上調全年淨利息收益預測，股價急升逾4%應如何部署？

28/10/2025

　　滙控(00005)今日(28日)中午公布業績，第三季列帳基準稅前盈利按年跌14%至約73億美元，遜預期，收入增5%至178億美元，勝預期，季息維持10美仙，集團上調今年銀行業務淨利息收益至430億美元(此前約為420億美元)，今年有形股本回報率(RoTE)料達約15%。惟第三季營業支出增至101億美元，其中馬多夫案撥備達11億美元，另一如早前宣布私有化恒生銀行(00011)時公布，滙控宣布擬暫時不啟動股份回購。花旗指滙控上季基礎業績強勁，重申「買入」評級，滙控績後急升逾4%，應如何部署？

 

滙控第三季稅前盈利跌14%，惟上調全年淨利息收益預測，股價急升逾4%應如何部署？

（Shutterstock圖片）

 

第三季列帳基準稅前盈利跌14%收入增5%　季息維持10美仙

 

　　滙控公布，截至今年9月底止，第三季列帳基準除稅前利潤為72.95億美元，按年跌13.9%，遜預期，董事會已通過派發第三次股息每股10美仙，按年持平。期內收入較2024年第三季增加8億美元至178億美元，增幅為5%，高於預期167億美元。其中香港業務列帳基準除稅前利潤為24.51億美元，按年升10.4%，收入按年升4.2%至39.64億美元。

 

　　集團第三季淨利息收益為88億美元，較2024年第三季增加11億美元，增幅為15%；淨利息收益率為1.57%，較2024年第三季增加11個基點。利率下降使交易帳項的資金成本較2024年第三季減少7億美元，導致銀行業務淨利息收益增加5億美元至110億美元，增幅為4%。預期信貸損失為10億美元，與2024年第三季持平。營業支出為101億美元，較2024年第三季增加19億美元，增幅為24%，增幅反映須予注意項目，包括就過往事件提撥的法律準備14億美元，當中包含盧森堡一宗與馬多夫證券詐騙案相關的申索進展有關的11億美元，以及與英國滙豐銀行若干過往交易活動有關的3億美元。

 

　　另集團今年首9個月列帳基準除稅前利潤為231.05億美元，按年跌23%。期內收入較2024年首9個月減少24億美元至519億美元，減幅為4%。其中香港業務列帳基準除稅前利潤為71.25億美元，按年升2.4%，收入按年升5.3%至118.12億美元。另今年首9個月淨利息收益為256億美元，較2024年首9個月增加11億美元；淨利息收益率為1.57%，與2024年首9個月持平。利率下降使交易帳項的資金成本減少15億美元，導致銀行業務淨利息收益下降4億美元至324億美元。預期信貸損失為29億美元，較2024年首9個月增加9億美元。營業支出較2024年首9個月增加27億美元至271億美元，增幅為11%。

 

料今年銀行業務淨利息收益達430億美元　料RoTE達約15%

 

　　滙控行政總裁艾橋智在業績報告中指，預期2025年有形股本回報率(RoTE)將達到約15%，甚至更高(不計及須予注意項目)。這反映集團四大業務的盈利在第三季持續增長，以及該行在策略執行方面進展理想。業績指引反映平均有形股本回報率在第四季將出現季節性下調，其中包括財富管理業務的客戶活動會較過往減少，以及若干特定於第四季錄得的成本項目(例如英國銀行徵費)。此外，當中亦包括資本水平在該行宣布因應擬議的恒生銀行私有化交易而計劃暫時不再啟動股份回購後上升。　

 

　　滙控指，對能夠實現平均有形股本回報率達到約15%的目標充滿信心，目前預期2025年銀行業務淨利息收益將達到430億美元，甚至更高，反映該行對香港和英國等主要市場近期政策利率走勢的信心增強。該行繼續預期2025年預期信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比約為40個基點(計及持作出售用途貸款結欠)。與2024年比較，2025年的目標基準營業支出增長維持約3%，當中已計及與集團已公布與重組架構相關之簡化架構的成本節約影響。滙控提及，儘管2025年首9個月的貸款需求持續低迷，但該行繼續預期客戶貸款結欠中長期內按年可達中單位數百分比增長。另繼續預期財富管理業務的費用及其他收益中期內可達每年雙位數的平均百分比增長。

 

料恒生私有化後首日有資本影響　暫不啟動回購

 

　　另艾橋智稱，滙控將普通股權一級資本比率的中期目標範圍維持在14%至14.5%。預計恒生銀行私有化交易建議完成後首日的資本影響約為125個基點淨減幅，該影響將在恒生銀行法院會議和恒生銀行股東大會上分別以所需大多數批准相關決議案後產生。

 

　　滙控表示，集團已宣布擬暫不啟動股份回購，並預計普通股權一級資本將在交易完成前增加。儘管在發生預期的首日資本影響時，該行的普通股權一級資本比率或會跌至低於目標範圍，但預計將透過結合自身業務的資本生成，以及不啟動股份回購，將普通股權一級資本比率恢復至目標範圍內。該行2025年的股息派付比率目標基準維持在50%，當中不計及重大須予注意項目及相關影響。

 

滙控第三季稅前盈利跌14%，惟上調全年淨利息收益預測，股價急升逾4%應如何部署？

（Shutterstock圖片）


花旗：上季基礎業績強勁　重申滙控買入評級

 

　　花旗發表報告指，滙控第三季按替代表現衡量指標的不計及須予注意項目之固定匯率除稅前利潤達91億美元，高於市場共識9%；收入高於預期5%，成本略差1%，信貸虧損則優於預期2%。收入增長主要來自銀行業務的淨利息收入高於預期4%，以及非淨利息收入高於預期6%，而滙控亦調高今年淨利息收益及有形股本回報率指引。滙控列帳基準稅前利潤近73億美元，低於市場預期5%，但此差異完全由14億美元的訴訟撥備所致，其中11億美元已在昨日公布(涉馬多夫詐騙案有關訴訟)。滙控截至9月底止普通股一級資本比率按季下降10個基點至14.5%，與市場預期一致。季度股息維持不變，回購計劃則如先前公告暫停，以籌集資金收購恒生銀行少數股東權益。

 

　　花旗指，滙控2025財年指引已上調，現預期淨利息收入達430億美元或以上(此前約為420億美元)，有形股本回報率(RoTE)預期達15%或以上。總體而言，此為強勁的基礎業績表現，在近期因恒生相關消息及訴訟公告導致股價走弱後，應能提供一定信心支持。該行重申對倫敦上市的滙控「買入」評級及目標價11.6英鎊(約120.29港元)，並視滙控為該行首選股票之一。

 

林嘉麒：信貸風險敞口縮小基本業務表現勝預期　或可重上112元

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，市場之前對滙控業績有些保留，主要擔心馬多夫案龐氏騙局今季法律準備減值如何，之前摩通提到第三季會有11億美元撥備，與盧森堡就一隻基金的裁決有關，大家擔心滙控普通股權一級資本比率會因此改變，而從今次業績所見為14.5%，只比第二季減少0.1%，雖然滙控第三季做了14億美元撥備，比預期多，但此減幅被一些風險加權資產減少所抵銷，故對資本充足率影響較小，即面對信貸風險敞口縮小，相信此為滙控午後股價造好的原因之一。至於幾條「大數」其實相比市場預期不太好，其中第三季列帳基準稅前盈利按年跌14%至73億美元，差過市場預期的76億美元，收入則增5%至178億美元，高於預期的167億美元，其中淨利息收益增15%，即基本業務表現比預期好，是其中一個較好的亮點。

 

　　林嘉麒又指，市場最初關注滙控受恒生拖累及本地商業房地產信貸質素如何，結果信貸損失按季輕微下跌幾個百分點，市場估有10.28億美元，結果為10億美元。因此，集團無論收入、撥備及淨收益，都是好的多於差的方面，尤其最大部分撥備不算很多。故股價由低位有些反彈，進一步挑戰之前裂口位108元或以上的機會也增大，因其風險加權敞口影響開始減少，以及整體收入再現增長動力，可能會有大行因此上調其目標價。滙控股價之前受併購恒生影響，由112元跌下來，因大家覺得滙控吸收了壞資產，其實短期確有陣痛，但中長線應會利好滙控表現，而以其今次業績表現，值得重上之前高位112元，當然要大市配合及保持良好業績表現。

 

　　滙控今日升4.41%收報106.5元，成交31.79億元。其他本地銀行股表現各異，恒生升0.13%報151.9元，渣打(02888)升3.73%報153元，中銀香港(02388)升1.32%報38.48元，東亞(00023)跌1.27%報13.26元，大新銀行(02356)跌0.44%報11.24元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

