美股收盤 | 美股再破頂，道指收市升161點

受惠於強勁的企業盈利、市場對人工智能前景的樂觀情緒，以及對美國聯儲局即將減息的預期，美股於周二（28日）再創新高。三大股指全線收漲，續創新高，其中標指於盤中更首次突破6900點大關。

推動大市向上的主要動力來自企業第三季業績表現強勁。醫療保健龍頭聯合健康(US.UNH)因上調全年盈利預測，股價上漲0.5%；而速遞公司UPS(US.UPS)季度收入預測勝過市場預期，股價飆升8%。

與此同時，人工智能的投資熱潮持續發酵，英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳宣布與多家企業達成新合作，刺激其股價大漲5%再創新高。微軟(US.MSFT)與蘋果(US.AAPL)市值相繼突破4萬億美元的里程碑，進一步鞏固科技股在市場中的領導地位。

投資者正密切關注聯儲局為期兩日的議息會議。市場普遍預期，聯儲局將在香港時間周四（30日）凌晨的會後聲明中釋出未來減息的訊號，以支持經濟持續增長。此外，中美貿易關係有所緩和的跡象，也為市場提供支持。

美股三大指數全線收漲，續創新高，其中標指於盤中首次突破6900點。(AP)

道指收市升161.78點，或0.34%，報47706.37點；標普500指數升15.73點，或0.23%，報6890.89點；納指升190.04點，或0.8%，報23827.49點。

展望本周餘下時間，市場焦點將集中在即將公布業績的「科技七雄」身上，包括Alphabet(US.GOOGL)、亞馬遜(US.AMZN)、蘋果、Meta(US.META)及微軟等。

金價一度跌至3886美元

美匯指數反覆回軟，跌約0.15%至98.64。美元兌日圓匯價受壓，跌穿152心理關口，日內報約151.99，下跌0.57%。歐元兌美元匯價窄幅上落，日內報約1.1663美元，微升約0.17%。

金價連日下跌，現貨黃金價格一度跌至每盎司3886美元的低位，日內下跌0.6%。紐約期金價格亦見回落，報每盎司3978美元，下跌超過1%。

國際原油價格承壓，延續前兩個交易日的跌勢。紐約期油下跌超過2%，跌穿每桶60美元的關口，報約59.96美元。布蘭特期油亦見回落，下跌至每桶63.64美元，跌約1.9%。

撰文：經濟通國金組

