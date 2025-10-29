  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

美股收盤 | 美股再破頂，道指收市升161點

29/10/2025

　　受惠於強勁的企業盈利、市場對人工智能前景的樂觀情緒，以及對美國聯儲局即將減息的預期，美股於周二（28日）再創新高。三大股指全線收漲，續創新高，其中標指於盤中更首次突破6900點大關。

 

　　推動大市向上的主要動力來自企業第三季業績表現強勁。醫療保健龍頭聯合健康(US.UNH)因上調全年盈利預測，股價上漲0.5%；而速遞公司UPS(US.UPS)季度收入預測勝過市場預期，股價飆升8%。

 

　　與此同時，人工智能的投資熱潮持續發酵，英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳宣布與多家企業達成新合作，刺激其股價大漲5%再創新高。微軟(US.MSFT)與蘋果(US.AAPL)市值相繼突破4萬億美元的里程碑，進一步鞏固科技股在市場中的領導地位。

 

　　投資者正密切關注聯儲局為期兩日的議息會議。市場普遍預期，聯儲局將在香港時間周四（30日）凌晨的會後聲明中釋出未來減息的訊號，以支持經濟持續增長。此外，中美貿易關係有所緩和的跡象，也為市場提供支持。

 

美股收盤 | 美股再破頂，道指收市升161點

美股三大指數全線收漲，續創新高，其中標指於盤中首次突破6900點。(AP)

 

　　道指收市升161.78點，或0.34%，報47706.37點；標普500指數升15.73點，或0.23%，報6890.89點；納指升190.04點，或0.8%，報23827.49點。

 

　　展望本周餘下時間，市場焦點將集中在即將公布業績的「科技七雄」身上，包括Alphabet(US.GOOGL)、亞馬遜(US.AMZN)、蘋果、Meta(US.META)及微軟等。

 

金價一度跌至3886美元

 

　　美匯指數反覆回軟，跌約0.15%至98.64。美元兌日圓匯價受壓，跌穿152心理關口，日內報約151.99，下跌0.57%。歐元兌美元匯價窄幅上落，日內報約1.1663美元，微升約0.17%。

 

　　金價連日下跌，現貨黃金價格一度跌至每盎司3886美元的低位，日內下跌0.6%。紐約期金價格亦見回落，報每盎司3978美元，下跌超過1%。

 

　　國際原油價格承壓，延續前兩個交易日的跌勢。紐約期油下跌超過2%，跌穿每桶60美元的關口，報約59.96美元。布蘭特期油亦見回落，下跌至每桶63.64美元，跌約1.9%。

 

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08221

高裕金融

1.480

異動股

06182

乙德投資控股

0.950

異動股

01622

力高集團

0.168

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,706.37
    +161.78 (+0.340%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,890.89
    +15.73 (+0.229%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,827.49
    +190.04 (+0.804%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升108.846
變動率︰+4.226%
較港股︰+2.20%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升76.013
變動率︰+4.125%
較港股︰+1.89%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升57.034
變動率︰+1.733%
較港股︰+1.57%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升52.139
變動率︰+1.054%
較港股︰-0.40%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升31.590
變動率︰+5.370%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌43.620
變動率︰-1.823%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌25.970
變動率︰-1.852%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.240
變動率︰-2.392%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升41.530
變動率︰+5.033%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升201.030
變動率︰+4.982%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰升73.020
變動率︰+3.943%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌25.350
變動率︰-4.914%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/10/2025 07:20 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：28/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/10/2025 07:20 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08221 高裕金融
  • 1.480
  • 06182 乙德投資控股
  • 0.950
  • 01622 力高集團
  • 0.168
  • 01747 HOME CONTROL
  • 5.610
  • 00981 中芯國際
  • 80.100
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 560.500
  • 目標︰$614.00
  • 02359 藥明康德
  • 112.700
  • 目標︰$132.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.650
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 14.300
  • 目標︰$20.00
  • 01913 普拉達
  • 49.600
  • 目標︰$52.30
人氣股
  • 02318 中國平安
  • 56.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 100.000
  • 00981 中芯國際
  • 80.100
  • 00941 中國移動
  • 85.550
  • 00700 騰訊控股
  • 645.000
報章貼士
  • 03423 招商恒生科技
  • 10.920
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.650
  • 目標︰$21.00
  • 00956 新天綠色能源
  • 4.430
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/10/2025 16:44  《盤後部署》中美談判利好已反映恒指回吐，國泰逆市升股價有望上試今年高

28/10/2025 16:45  平保(02318)首三季純利升11.5%至1328.6億元人民幣

28/10/2025 16:40  中銀香港：首九個月提取減值準備前經營溢利按年增7.5%至445.7億元，第三次中期息29仙

28/10/2025 12:01  【滙控業績】滙控第三季列帳基準稅前盈利跌13.9%遜預期，息10美仙

28/10/2025 12:06  【滙控業績】滙控料今年銀行業務淨利息收益達430億美元，甚至更高

28/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒５８億元，買中移動沽阿里

28/10/2025 08:31  【大行炒Ｄ乜】神華季績後獲中金升目標兩成半，安踏公布營運表…

28/10/2025 16:36  《財資快訊》美電升報７﹒７６８０，隔夜拆息較上日升３４基點

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

雙地上市進一步擴容資本平台 小馬智行加速推進Robotaxi規模化運營新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 美股再破頂，道指收市升161點新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指四千曇花一現，十五五規劃建議發布，鍾睒睒四度登頂中國首富新文章
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

鄭麗文能領國民黨重生？ 2
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

影視娛樂

鄭裕玲與黃子華再合作，相隔25年仍然好默契，拍《男親女愛》傳緋聞
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

少女時代太妍私藏化妝品清單公開！清透底妝、俏麗腮紅、百搭唇妝品，秋冬氛圍感妝容瞬間Get！
人氣文章

Art & Living

第54屆香港藝術節預售開鑼！盤點10大話題作：坂本龍一遺作《鏡：KAGAMI》、沈靖韜鋼琴獨奏會
人氣文章

Beauty

以中醫改寫護膚哲學！專訪美容院創辦人Yuki Wong：護膚不能再只看皮膚表面
健康好人生 Health Channel
人氣文章
HPV感染 │ 60歲女多年無性行為仍中HPV，口長肉粒求診，醫生揭1習慣惹禍新文章
人氣文章
乳癌警號 │ 38歲媽媽愛食水果確診2期乳癌，醫生揭高碳水果增癌風險
人氣文章
脂肪肝 │ 全港逾100萬人中招，英國研究證實每日補充1種營養素半年有效逆轉病情
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/10/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/10/2025 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章市場動向29/10/2025
雙地上市進一步擴容資本平台 小馬智行加速推進Robotaxi規模化運營
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處