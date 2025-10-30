美股 | 習特會前聯儲局減息，英偉達衝破5萬億市值

中美元首「習特會」確定於周四（30日）在韓國舉行，為兩國緩和貿易衝突帶來憧憬。且聯儲局繼續倒向鴿派，一如預期減息0.25厘，並將於12月起停止縮減資產負債表。

消息提振科技股周三（29日）表現，納指再次破頂，英偉達(US.NVDA)股價收市大漲2.99%，成首家市值突破5萬億美元巨企。不過，聯儲局主席鮑威爾言論審慎，加上內部官員對利率路徑現嚴重分歧，市場前景未明，拖累美股三大指數收市表現分化。

道指收市跌73.72點，或0.15%，報47632.65點；標普500指數跌0.17點，報6890.72點；納指升130.98點，或0.55%，報23958.47點。

美元在減息後倒升

美匯指數在議息結果公布後不跌反升，上漲約0.5%，升穿99水平，日內報99.26。美元兌日圓窄幅波動，尾市反覆向上，報152.9，升0.5%。歐元兌美元匯價在1.16水平附近徘徊，日內報1.1587，下跌0.5%。​

現貨金日內一度重新站上4000美元關口，盤中最高觸及4030美元，尾市報3934美元附近，日內波幅劇烈。​紐約期金最高曾見4046美元，日內報3950美元，下跌0.8%。​

國際油價反彈，紐約期油價格上漲約0.2%，至每桶60.27美元。布蘭特期油亦錄得升幅，上漲約0.6%，報每桶64.25美元。

撰文：經濟通市場國金組

