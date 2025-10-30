  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

美股 | 習特會前聯儲局減息，英偉達衝破5萬億市值

30/10/2025

美股 | 習特會前聯儲局減息，英偉達衝破5萬億市值

 

 

　　中美元首「習特會」確定於周四（30日）在韓國舉行，為兩國緩和貿易衝突帶來憧憬。且聯儲局繼續倒向鴿派，一如預期減息0.25厘，並將於12月起停止縮減資產負債表。

 

　　消息提振科技股周三（29日）表現，納指再次破頂，英偉達(US.NVDA)股價收市大漲2.99%，成首家市值突破5萬億美元巨企。不過，聯儲局主席鮑威爾言論審慎，加上內部官員對利率路徑現嚴重分歧，市場前景未明，拖累美股三大指數收市表現分化。

 

　　道指收市跌73.72點，或0.15%，報47632.65點；標普500指數跌0.17點，報6890.72點；納指升130.98點，或0.55%，報23958.47點。

 

美元在減息後倒升

 

　　美匯指數在議息結果公布後不跌反升，上漲約0.5%，升穿99水平，日內報99.26。美元兌日圓窄幅波動，尾市反覆向上，報152.9，升0.5%。歐元兌美元匯價在1.16水平附近徘徊，日內報1.1587，下跌0.5%。​

 

　　現貨金日內一度重新站上4000美元關口，盤中最高觸及4030美元，尾市報3934美元附近，日內波幅劇烈。​紐約期金最高曾見4046美元，日內報3950美元，下跌0.8%。​

 

　　國際油價反彈，紐約期油價格上漲約0.2%，至每桶60.27美元。布蘭特期油亦錄得升幅，上漲約0.6%，報每桶64.25美元。

撰文：經濟通市場國金組

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03639

億達中國

0.051

異動股

01332

透雲生物

0.126

異動股

00836

華潤電力

18.750

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03639 億達中國
  • 0.051
  • 01332 透雲生物
  • 0.126
  • 00836 華潤電力
  • 18.750
  • 02828 恒生中國企業
  • 95.440
  • 00522 ASMPT
  • 83.850
股份推介
  • 00300 美的集團
  • 83.150
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 41.740
  • 目標︰$45.00
  • 03750 寧德時代
  • 574.500
  • 目標︰$614.00
  • 02359 藥明康德
  • 108.500
  • 目標︰$132.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 17.430
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 108.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 172.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.400
  • 00981 中芯國際
  • 79.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.650
報章貼士
  • 03988 中國銀行
  • 4.450
  • 目標︰$5.50
  • 02318 中國平安
  • 57.100
  • 目標︰$64.00
  • 01801 信達生物
  • 80.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

30/10/2025 16:40  《盤後部署》本港減息幅度小恒指反覆收跌，樓價租金齊升新地跌後料有支持

30/10/2025 16:35  恒指全日升轉跌63點收報26282，地產股跟隨最優惠利率走勢下跌

30/10/2025 16:39  中海油(00883)第三季少賺12%至324.4億人幣

30/10/2025 15:39  【關稅戰】美方暫停實施對華海事、物流和造船業301調查措施一年

30/10/2025 15:31  【關稅戰】美方出口管制50%穿透性規則，中方稀土出口管制，齊暫停實施一年

30/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒５８億元，買中移動沽阿里

30/10/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】滙控、中銀績後獲大行升目標，摩通升平保目標逾…

30/10/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８３，一周拆息較上日微軟至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 滙控績後獲大行唱好跳空高開，渣打除稅前溢利升3%午後升幅擴大新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

泡泡瑪特 | 中東首店設於多哈機場，推行24小時營業新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

百度蘿蔔快跑獲批在啟德及九龍灣進行自動駕駛車跨區測試，年內四度擴區新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

許紹雄病逝享年76歲，周潤發今早趕往醫院送別
人氣文章

容我世說．張翠容

以黎停火協議一周年假象
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜超過4成受害人為55歲或以上！81歲婆婆被自稱「軍人」男友騙走逾500萬元
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

劉俊謙教曉我的事
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Threads瘋傳的《女性週期表》？親試2大應對經前症候群PMS的小法寶，女生們都可以有Happy Period！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

北歐米芝蓮二星餐廳聯乘成都星廚！翡翠白果雞豆花、金陽青花椒羊肚菌釀蜜豆、土窯走地雞，超越國界的味覺體驗
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人離世 │ 綠葉王許紹雄病逝終年76歲，癌症引發器官衰竭，家世顯赫太公為慈禧重臣 新文章
人氣文章
萬聖節南瓜食譜推薦｜南瓜珍珠粟米香炒雞髀菇素食料理
人氣文章
名人健康丨「最美潘金蓮」楊思敏49歲近況曝光：曾患乳癌淡出幕前，定居東京傳情斷患癌男友
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2025 17:08
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2025 17:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/10/2025
異動精選 | 滙控績後獲大行唱好跳空高開，渣打除稅前溢利升3%午後升幅擴大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處