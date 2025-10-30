  • 會員
銀行股｜滙控績後部署策略？美國利率走向對業務前景有何影響？

30/10/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=JYnZ1k7rBtw

 

 

 

【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票

即時重點新聞

30/10/2025 16:40  《盤後部署》本港減息幅度小恒指反覆收跌，樓價租金齊升新地跌後料有支持

30/10/2025 16:35  恒指全日升轉跌63點收報26282，地產股跟隨最優惠利率走勢下跌

30/10/2025 16:39  中海油(00883)第三季少賺12%至324.4億人幣

30/10/2025 15:39  【關稅戰】美方暫停實施對華海事、物流和造船業301調查措施一年

30/10/2025 15:31  【關稅戰】美方出口管制50%穿透性規則，中方稀土出口管制，齊暫停實施一年

30/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒５８億元，買中移動沽阿里

30/10/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】滙控、中銀績後獲大行升目標，摩通升平保目標逾一成

30/10/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８３，一周拆息較上日微軟至３﹒…

