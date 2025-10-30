港股 | 午市前瞻 | 料恒指兩萬七關受阻 滙控看法中性警惕房地產風險及馬多夫案

美國聯儲局如期減息四分一厘，但市場對12月減息預期降溫，美元反彈美股個別發展。港股方面，市場觀望特習會晤，惟會議歷時1小時40分鐘後結束，未知雙方談判結果如何。恒生指數半日收報26488，升142點或0.5%，主板成交1787億元。恒生中國企業指數報9425，升49點或0.5%。恒生科技指數報6112，升18點或0.3%。

麥嘉嘉：鮑威爾言論旨在調整市場預期，12月減息機會仍存

今日上午，中美元首在南韓釜山進行會晤，恒指高開後窄幅增持。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，市場普遍預期習特會將為中美關係帶來一定程度的緩和，料會談將圍繞延遲對等關稅實施，購買美國農產品，中國放寬稀土出口限制，芬太尼，以及Tiktok議題。

另外，聯儲局減息0.25厘，符合預期，並宣布由12月起結束量化緊縮，但主席鮑威爾指12月並非必定減息。麥嘉嘉認為，鮑威爾不願為12月減息背書更多是在調整市場預期，12月減息的機會仍存在。至於結束量化緊縮，預期將改善市場資金的流動性，帶動中長期資金流入港股。

就恒指走勢而言，麥嘉嘉預期，短線恒指的阻力位位於27000關。

警惕滙控本港房地產風險，馬多夫案件賠償，給予中性評級

滙控(00005)周二（28日）公布業績，績後股價暫連升2日，累計升幅6.3%。滙控第三季列帳基準稅前盈利按年跌14%至約73億美元，遜預期，收入增5%至178億美元，勝預期，季息維持10美仙，集團上調今年銀行業務淨利息收益至430億美元（此前約為420億美元），今年有形股本回報率(RoTE)料達約15%。惟第三季營業支出增至101億美元，其中馬多夫案撥備達11億美元。

麥嘉嘉表示，滙控的整體業績表現穩健，財富管理業務和淨利息收入增長強勁，對衝利率風險亦改善，所以支撐股價上漲。但展望中長期，本港的房地產風險、馬多夫案件的賠償，以及恒生銀行私有化帶來的資本壓力都值得投資者關注，因此，維持滙控中性評級。

不過，麥嘉嘉提到，考慮到滙控的股息率吸引，尤其在減息周期下，資金會比較偏好一些相對高息的股份，亦相應地為股價帶來支持。防守性或者穩健型投資者可以繼續持有；但未持貨的投資者，應等股價調整至105元附近買入，中長期有望突破前頂112.2元。

撰文：經濟通通訊社市場組

