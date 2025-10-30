  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 料恒指兩萬七關受阻 滙控看法中性警惕房地產風險及馬多夫案

30/10/2025

　　美國聯儲局如期減息四分一厘，但市場對12月減息預期降溫，美元反彈美股個別發展。港股方面，市場觀望特習會晤，惟會議歷時1小時40分鐘後結束，未知雙方談判結果如何。恒生指數半日收報26488，升142點或0.5%，主板成交1787億元。恒生中國企業指數報9425，升49點或0.5%。恒生科技指數報6112，升18點或0.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 料恒指兩萬七關受阻 滙控看法中性警惕房地產風險及馬多夫案

（Shutterstock圖片）

 

麥嘉嘉：鮑威爾言論旨在調整市場預期，12月減息機會仍存

 

　　今日上午，中美元首在南韓釜山進行會晤，恒指高開後窄幅增持。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，市場普遍預期習特會將為中美關係帶來一定程度的緩和，料會談將圍繞延遲對等關稅實施，購買美國農產品，中國放寬稀土出口限制，芬太尼，以及Tiktok議題。

 

　　另外，聯儲局減息0.25厘，符合預期，並宣布由12月起結束量化緊縮，但主席鮑威爾指12月並非必定減息。麥嘉嘉認為，鮑威爾不願為12月減息背書更多是在調整市場預期，12月減息的機會仍存在。至於結束量化緊縮，預期將改善市場資金的流動性，帶動中長期資金流入港股。

 

　　就恒指走勢而言，麥嘉嘉預期，短線恒指的阻力位位於27000關。

 

警惕滙控本港房地產風險，馬多夫案件賠償，給予中性評級

 

　　滙控(00005)周二（28日）公布業績，績後股價暫連升2日，累計升幅6.3%。滙控第三季列帳基準稅前盈利按年跌14%至約73億美元，遜預期，收入增5%至178億美元，勝預期，季息維持10美仙，集團上調今年銀行業務淨利息收益至430億美元（此前約為420億美元），今年有形股本回報率(RoTE)料達約15%。惟第三季營業支出增至101億美元，其中馬多夫案撥備達11億美元。

 

　　麥嘉嘉表示，滙控的整體業績表現穩健，財富管理業務和淨利息收入增長強勁，對衝利率風險亦改善，所以支撐股價上漲。但展望中長期，本港的房地產風險、馬多夫案件的賠償，以及恒生銀行私有化帶來的資本壓力都值得投資者關注，因此，維持滙控中性評級。

 

　　不過，麥嘉嘉提到，考慮到滙控的股息率吸引，尤其在減息周期下，資金會比較偏好一些相對高息的股份，亦相應地為股價帶來支持。防守性或者穩健型投資者可以繼續持有；但未持貨的投資者，應等股價調整至105元附近買入，中長期有望突破前頂112.2元。

 

港股 | 午市前瞻 | 料恒指兩萬七關受阻 滙控看法中性警惕房地產風險及馬多夫案

滙控股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03639

億達中國

0.051

異動股

01332

透雲生物

0.126

異動股

00836

華潤電力

18.750

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03639 億達中國
  • 0.051
  • 01332 透雲生物
  • 0.126
  • 00836 華潤電力
  • 18.750
  • 02828 恒生中國企業
  • 95.440
  • 00522 ASMPT
  • 83.850
股份推介
  • 00300 美的集團
  • 83.150
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 41.740
  • 目標︰$45.00
  • 03750 寧德時代
  • 574.500
  • 目標︰$614.00
  • 02359 藥明康德
  • 108.500
  • 目標︰$132.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 17.430
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 108.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 172.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.400
  • 00981 中芯國際
  • 79.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.650
報章貼士
  • 03988 中國銀行
  • 4.450
  • 目標︰$5.50
  • 02318 中國平安
  • 57.100
  • 目標︰$64.00
  • 01801 信達生物
  • 80.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

30/10/2025 16:40  《盤後部署》本港減息幅度小恒指反覆收跌，樓價租金齊升新地跌後料有支持

30/10/2025 16:35  恒指全日升轉跌63點收報26282，地產股跟隨最優惠利率走勢下跌

30/10/2025 16:39  中海油(00883)第三季少賺12%至324.4億人幣

30/10/2025 15:39  【關稅戰】美方暫停實施對華海事、物流和造船業301調查措施一年

30/10/2025 15:31  【關稅戰】美方出口管制50%穿透性規則，中方稀土出口管制，齊暫停實施一年

30/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒５８億元，買中移動沽阿里

30/10/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】滙控、中銀績後獲大行升目標，摩通升平保目標逾…

30/10/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８３，一周拆息較上日微軟至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 滙控績後獲大行唱好跳空高開，渣打除稅前溢利升3%午後升幅擴大新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

泡泡瑪特 | 中東首店設於多哈機場，推行24小時營業新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

百度蘿蔔快跑獲批在啟德及九龍灣進行自動駕駛車跨區測試，年內四度擴區新文章
品味生活
生活
人氣文章

容我世說．張翠容

以黎停火協議一周年假象
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

羅浮宮天價國寶被盜案：三位王后的離奇命運，24億140卡巨鑽未被垂青藏耐人尋味之謎
人氣文章

玩樂 What’s On

咖啡界盛事「PMQ Coffee Agenda」10月31日起一連三日舉行！專訪新生代「Gen C」咖啡師Penny Pang
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀精緻淮揚菜館推出大閘宴！清蒸六両重江蘇爆膏大閘蟹、揚州蘿蔔扣花膠承襲揚州宴席品味
人氣文章

港女講男．妮洛

三人行的關係：該守著破碎的婚姻，還是追尋下半生的幸福？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

洛朗・佩博斯雙展「動競藝境」及「美與姿態」：運動時的姿態被轉化為視覺語言
健康好人生 Health Channel
人氣文章
HPV感染 │ 60歲女多年無性行為仍中HPV，口長肉粒求診，醫生揭1習慣惹禍
人氣文章
霜降養生食療推介 │ 心靈健康、補腎補氣改善情緒，蟲草花核桃雞湯新文章
人氣文章
韓國百萬YouTuber產後危機｜誕雙胞胎9日突大出血，丈夫崩潰呼籲集氣祈禱
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2025 17:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2025 17:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/10/2025
異動精選 | 滙控績後獲大行唱好跳空高開，渣打除稅前溢利升3%午後升幅擴大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處