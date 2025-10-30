中興通訊 | 第三季盈利大跌88%，股價急插逾一成要趁低吸定勿沾手？

中興通訊(00763)公布業績，第三季盈利按年跌近88%至約2.64億人民幣，營業收入則升5%至2897億人民幣，首三季少賺33%，營業成本卻急升30%。傳統高毛利通訊業務收入下滑，新興算力業務毛利率承壓，是公司利潤下滑主因，股價今早(30日)最多跌逾一成低見34.66元，已跌穿多條平均線，可否趁低吸納？

第三季純利按年跌88%收入升5% 首三季少賺33%



中興通訊公布，截至9月30日止第三季純利約2.64億人民幣，按年跌87.8%，每股盈利6分人民幣，扣除非經常性損益之虧損2.2億人民幣，營業收入2897億人民幣，升5.1%。

集團首三季純利53.2億人民幣，跌32.7%；每股盈利1.11元人民幣；扣除非經常性損益之純利38.8億人民幣，跌43.8%；營業收入1005億人民幣，升11%；營業成本升30%，主要因本期收入規模增加及成本率上升；加權平均淨資產收益率7.2%，跌4.07個百分點。

中興通訊：受通訊基礎設施投資下降影響 運營商網絡營收承壓

中興通訊表示，前三季度受國內運營商通訊基礎設施投資下降的影響，公司運營商網絡營收承壓。其實，中興通訊的業務主要由運營商網絡、政企業務及消費者業務三大板塊構成，而歷年財報顯示，運營商網絡業務毛利率均維持在50%以上，是公司核心利潤的絕對來源，然而這個高毛利業務正面臨行業性的系統壓力。隨著國內5G網絡覆蓋率逐步完善，大規模基站建設的浪潮正在退去。根據三大運營商財報，2025年上半年，中電信(00728)、中聯通(00762)及中移動(00941)的資本開支合計為1128億人民幣，較上年同期大幅下降16.5%。

不過，中興通訊的「第二曲線」算力業務前三季度呈現出爆發式增長，營收按年增長180%，佔總營收比重已達25%。政企業務營收增長130%，服務器及存儲營收增長250%，數據中心產品營收增長120%。一系列數據表明，中興通訊向算力公司的轉型已取得實質性進展。然而，正因這項唯一亮眼業務導致公司第三季盈利暴跌，綜合毛利率已下滑至26%。若拆解其業務毛利率(根據今年上半年數據及三季度推測)：傳統運營商網絡業務毛利率高達53%，消費者業務毛利率約20%，而爆發式增長的政企業務(算力業務)毛利率僅約14%甚至更低。政企業務毛利率如此低，核心在於「以價換量」。服務器與存儲市場競爭激烈，中興通訊為搶佔市場份額，尤其是在面對議價能力極強的互聯網巨頭時，不得不接受較低毛利率。

此外，持續的高研發投入也在短期內擠壓了中興通訊的利潤空間。前三季公司研發費用高達178.1億人民幣，佔營收的比重約為18%，這是維持其在5G-A、6G以及算力芯片領域競爭力的必要投入。

華泰證券：短期受運營商需求下行等影響 長期圍繞算力發展未變

華泰證券認為，中興通訊利潤下滑主因公司高毛利率的運營商業務收入同比下滑、佔比降低，而收入結構偏向於低毛利率算力業務。而公司短期業績承壓受運營商需求下行及確收節奏影響，公司長期圍繞算力第二曲線發展的邏輯並未改變。

該行觀察到公司前三季度全棧算力布局持續迎來突破：1）芯片方面，公司自研DPU(定海系列)及大容量交換芯片(凌雲及天屹系列)，實現國產GPU卡大規模高性能互聯；2）智算服務器方面，公司已進入阿里、騰訊、字節、百度、京東等國內多家網際網路廠商及金融、電力頭部企業核心業務場景，公司亦打造面向高性能訓練及推理的正交超節點系統，支撐打造萬卡及以上的超大規模集群。

郭家耀：中興訂單料受惠內地算力投資 可趁調整分段吸納

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，雖然中興通訊今次業績差過預期，但對其算力需求較有信心，相信相關投資仍會保持，對公司訂單應會有幫助，後續長期投資邏輯未有太大變化。事實上，內地「十五五」規劃也提到要科技自強，算力投資短期應不會有放緩跡象，對中興通訊的訂單需求應會有較大支持，可趁今日因業績出現較大調整分段吸納，若調整更深可再加注。

中興通訊半日跌9.66%收報35.74元，連跌2日，累計跌幅14.05%，成交23.92億元。其他電訊設備股表現各異，京信通信(02342)跌3.14%報3.09元，中國鐵塔(00788)跌0.26%報11.38元，長飛光纖光纜(06869)跌1.9%報39.28元，中國通信服務(00552)升1.26%報4.81元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

