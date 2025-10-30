  • 會員
美國減息 | 本港三大發鈔行下調最優惠利率八分一厘，經絡稱港P重回加息周期前水平

30/10/2025

美國減息 | 本港三大發鈔行下調最優惠利率八分一厘，經絡稱港P重回加息周期前水平

 

　　美國聯儲局一如市場預期減息四分一厘，本港銀行跟隨減息，滙豐銀行率先宣布明日（31日）起下調港元最優惠利率0.125厘，由年利率5.125厘調低至5厘。中銀香港(02388)下周一起亦將港元最優惠利率由年利率5.125厘下調至5厘。渣打香港亦下調優惠利率0.125厘，由年息5.375厘，調低至年息5.25厘。

 

港P重回加息周期前水平，「減P周期」已結束

 

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，滙豐銀行下調最優惠利率(P)，業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時亦可增加市民入市信心，有望帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。隨著息口回落至合理水平，部分銀行對按揭業務取態已轉為積極，配合政府近年多項樓按放寬措施，對樓按市場帶來正面影響。

 

　　曹德明續指，2022年至2023年的加息周期，美國累計加息11次，合共5.25厘，本港銀行累計僅加息5次，合共0.875厘。今次本港銀行第5度下調最優惠利率(P)，在本輪減息周期中已累計減息5次，合共0.875厘，意味著最優惠利率(P)已回復至加息周期前的水平。理論上，本港銀行的「減P周期」已正式結束。

 

拆息短期內難重返6月低至近半厘水平

 

　　拆息方面，由於本港銀行體系總結餘由今年6月初約1764億港元回落至現時約542億港元，推動HIBOR反覆回升。今日一個月HIBOR報3.42厘，接近兩個月維持在3厘以上水平。曹德明表示，雖然美息再度回落，但幅度不大，美聯儲於12月才開始停止縮減資產負債表，加上本港銀行體系總結餘暫時仍維持約542億港元，使HIBOR回落空間相對有限，除非再有資金流入本港銀行體系，HIBOR或有望反覆回落，惟短期內難以重返6月份低至近半厘的低水平。

 

　　他又指，現時銀行對按揭業務取態轉趨積極，推出不同種類的按揭計劃以及相關優惠，建議有意置業人士可根據自身財務狀況及對利率的預期，選擇最合適的按揭計劃。

 

撰文：經濟通採訪組

