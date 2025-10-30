異動精選 | 滙控績後獲大行唱好跳空高開，渣打除稅前溢利升3%午後升幅擴大
30/10/2025
【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票
30/10/2025
【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票
更多財經熱話
2025-10-30
2025-10-30
2025-10-30
2025-10-30
2025-10-30
2025-10-30
2025-10-30
2025-10-30
2025-10-30
延伸閱讀
30/10/2025 16:40 《盤後部署》本港減息幅度小恒指反覆收跌，樓價租金齊升新地跌後料有支持
30/10/2025 16:35 恒指全日升轉跌63點收報26282，地產股跟隨最優惠利率走勢下跌
30/10/2025 16:39 中海油(00883)第三季少賺12%至324.4億人幣
30/10/2025 15:39 【關稅戰】美方暫停實施對華海事、物流和造船業301調查措施一年
30/10/2025 15:31 【關稅戰】美方出口管制50%穿透性規則，中方稀土出口管制，齊暫停實施一年
30/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒５８億元，買中移動沽阿里
30/10/2025 08:51 【大行炒Ｄ乜】滙控、中銀績後獲大行升目標，摩通升平保目標逾…
30/10/2025 16:29 《財資快訊》美電軟報７﹒７６８３，一周拆息較上日微軟至３﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2025 17:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2025 17:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N