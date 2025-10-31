  • 會員
美股 | AI投資成本激增，科技巨企預警，Meta大跌超過11.3%

31/10/2025

美股 | AI投資成本激增，科技巨企預警，Meta大跌超過11.3%

 

　　投資者對大型科技公司人工智能投資成本急增的憂慮加劇，拖累美股周四（30日）偏軟向下。

 

　　道指收市跌109.88點，或0.23%，報47522.12點；標普500指數跌68.24點，或0.99%，報6822.35點；納指跌377.33點，或1.57%，報23581.14點。

 

　　儘管谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)業績強勁，但Meta(US.META)及微軟(US.MSFT)對未來資本開支的預警，引發市場拋售科技股，導致納指及標指數雙雙下跌，資金明顯從科技板塊流向傳統價值股。

　

　　Alphabet收市升2.5%，Meta股價則大跌超過11.3%，公司預告未來的資本支出將顯著增加，加劇投資者對其AI投資回報時間的擔憂。

 

　　微軟股價也下跌2.9%，公司透露對OpenAI的投資導致本季度收益減少31億美元，並警告今年的資本支出將會增加。

 

　　在科技股普遍受挫的同時，市場資金出現明顯的板塊輪動現象，從高增長的科技股轉向被視為更具防禦性的價值股。如Salesforce(US.CRM)、高盛(US.GS)及迪士尼(US.DIS)均錄得升幅，支撐道指逆市向上。與此同時，摩根大通(US.JPM)和美國銀行(US.BAC)等金融股亦見上升。

 

金價重上4000美元心理關口

 

　　金價重上每盎司4000美元的心理關口。現貨黃金一度觸及4025美元的高位，亦曾低見3915美元，日內報4023美元，升2.3%。紐約期金在4019美元水平徘徊，日內報4035美元，升約0.8%。

 

　　聯儲局主席鮑威爾暗示12月暫停減息，帶動美元匯價不跌反升，美匯指數一度升穿99.7水平，日內報99.54，升約0.4%。日本央行決定將基準利率維持在0.5%不變，拖累日圓匯價急挫。美元兌日圓升穿154關口，創下今年2月以來的新高，日內報報154.05，升約0.8%。　歐洲央行議息會議後宣布維持主要利率不變，符合市場預期。　歐元兌美元匯價日內報1.1565，下跌0.3%。

 

　　國際油價在連續多日下跌後反彈，日內大致持穩。約期油價格在每桶60美元水平徘徊，報約60.35美元，下跌0.2%。布蘭特期油則微跌至約每桶64.1美元，下跌0.3%。

撰文：經濟通市場國金組

