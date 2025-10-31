  • 會員
開市Go | 中國今日公布PMI，蘋果展望樂觀指引，比亞迪純利挫逾三成

31/10/2025

要聞盤點

 

1、投資者對大型科技公司人工智能投資成本急增的憂慮加劇，拖累美股周四(30日)偏軟向下。儘管谷歌母公司Alphabet業績強勁，但Meta及微軟對未來資本開支的預警，引發市場拋售科技股，導致納指及標指數雙雙下跌，資金明顯從科技板塊流向傳統價值股。道指收市跌109.88點，或0.23%，報47522.12點；標普500指數跌68.24點，或0.99%，報6822.35點；納指跌377.33點，或1.57%，報23581.14點。中國金龍指數跌157點。日經期貨截至上午7時57分上升102點。

 

2、中美元首達成休戰協議，美方透露中國至2028年將採購數千萬噸大豆，中國宣布暫停稀土出口管制措施一年，惟美國對中國第一階段經貿協定履行情況的調查將繼續推進。

 

3、歐洲央行連續第三次會議維持利率不變，行長拉加德稱當前貨幣政策處於良好位置。

 

4、美國財長貝森特表示，接替鮑威爾的聯儲局主席人選應能於聖誕節前確定。

 

5、彭博分析未經季調數據顯示，美國上周初請失業救濟人數降至約21.8萬。

 

6、美國參議院以51票贊成、47票反對通過決議，終止特朗普全球範圍內實施的全面關稅政策，仍需眾議院表決。

 

7、中國今日將公布10月官方PMI，預計製造業景氣小幅下降，非製造業活動溫和回升。

 

8、高盛上調中國GDP及出口增長預期，預計第四季度或降息10基點。

 

9、蘋果盤後一度漲近5%，第四財季營收及下個財季指引均超預期，庫克預計本財季iPhone銷售同比增長兩位數，總營收同比升10%至12%。

 

10、亞馬遜盤後股價大漲超13%，雲計算服務第三季度營收同比增長20%，創近三年最快增速。

 

11、Meta發行300億美元債券，創今年高評級企業債最大規模，獲1250億美元認購，創歷史最高紀錄。

 

更多財經熱話

延伸閱讀

  • 03067 安碩恒生科技
  • 12.520
  • 09992 泡泡瑪特
  • 222.400
即時重點新聞

31/10/2025 12:06  恒指半日跌232點報26050，阿里跌3%，中芯挫半成

31/10/2025 11:46  【關稅戰】中美達共識「停火」一年，關稅戰時間線最新梳理

31/10/2025 09:42  《異動股》金價重上4000美元，金礦金飾股、黃金ETF反覆造好

31/10/2025 09:34  《異動股》國航挫8%，第三季純利跌11%至37億人幣，收入僅升1%

31/10/2025 09:32  【聚焦數據】10月中國官方製造業PMI降至49%，遜預期

31/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３６億元，買盈富基金沽中興

31/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛升渣打目標逾兩成，花旗、中信里昂齊削比電目標

31/10/2025 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８３，隔夜拆息較上日飆至３﹒８…

專訪｜RWA熱潮下股票代幣化超前實現T+0！香港仲有乜嘢可以上鏈？（有片）新文章
保險股｜友邦第三季新業務價值創季度新高股價上望目標看多少？新文章
大行報告 | 滙控、渣打、比電、內銀及油股最新評級/目標價，一表盡掌握新文章
生活
女藝人鄧月平出戰亞洲跆拳道賽，代表香港摘銅牌，曾上武當山習武盼做「打女」
團結一大片，打擊一小撮
女藝人鄧月平出戰亞洲跆拳道賽，代表香港摘銅牌，曾上武當山習武盼做「打女」
Threads瘋傳的《女性週期表》？親試2大應對經前症候群PMS的小法寶，女生們都可以有Happy Period！
間歇性斷食早餐？研究：或增加代謝症候群風險！小心3大代謝傷害
間歇性斷食早餐？研究：或增加代謝症候群風險！小心3大代謝傷害
脂肪肝 │ 全港逾100萬人中招，英國研究證實每日補充1種營養素半年有效逆轉病情
28歲港女為挽前男友狂健身打荷爾蒙針，副作用導致男性化特徵震驚網民
名人健康丨「最美潘金蓮」楊思敏49歲近況曝光：曾患乳癌淡出幕前，定居東京傳情斷患癌男友
專訪｜RWA熱潮下股票代幣化超前實現T+0！香港仲有乜嘢可以上鏈？（有片）
習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

