開市Go | 中國今日公布PMI，蘋果展望樂觀指引，比亞迪純利挫逾三成

要聞盤點

1、投資者對大型科技公司人工智能投資成本急增的憂慮加劇，拖累美股周四(30日)偏軟向下。儘管谷歌母公司Alphabet業績強勁，但Meta及微軟對未來資本開支的預警，引發市場拋售科技股，導致納指及標指數雙雙下跌，資金明顯從科技板塊流向傳統價值股。道指收市跌109.88點，或0.23%，報47522.12點；標普500指數跌68.24點，或0.99%，報6822.35點；納指跌377.33點，或1.57%，報23581.14點。中國金龍指數跌157點。日經期貨截至上午7時57分上升102點。

2、中美元首達成休戰協議，美方透露中國至2028年將採購數千萬噸大豆，中國宣布暫停稀土出口管制措施一年，惟美國對中國第一階段經貿協定履行情況的調查將繼續推進。

3、歐洲央行連續第三次會議維持利率不變，行長拉加德稱當前貨幣政策處於良好位置。

4、美國財長貝森特表示，接替鮑威爾的聯儲局主席人選應能於聖誕節前確定。

5、彭博分析未經季調數據顯示，美國上周初請失業救濟人數降至約21.8萬。

6、美國參議院以51票贊成、47票反對通過決議，終止特朗普全球範圍內實施的全面關稅政策，仍需眾議院表決。

7、中國今日將公布10月官方PMI，預計製造業景氣小幅下降，非製造業活動溫和回升。

8、高盛上調中國GDP及出口增長預期，預計第四季度或降息10基點。

9、蘋果盤後一度漲近5%，第四財季營收及下個財季指引均超預期，庫克預計本財季iPhone銷售同比增長兩位數，總營收同比升10%至12%。

10、亞馬遜盤後股價大漲超13%，雲計算服務第三季度營收同比增長20%，創近三年最快增速。

11、Meta發行300億美元債券，創今年高評級企業債最大規模，獲1250億美元認購，創歷史最高紀錄。

