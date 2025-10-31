  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

盤前攻略 | 美股突籠罩利淡氣氛 港股低開宜守20天線

31/10/2025

　　華爾街對剛剛結束的中美元首會晤的憧憬情緒逆轉，聯儲局對12月減息預期降溫，加上重磅科技股Meta盈利急挫，美股三大指數集體低收，道指收報47522點，跌109點或0.23%；標指跌68點或0.99%，報6822點；納指跌377點或1.57%，報23581點。

 

盤前攻略 | 美股突籠罩利淡氣氛 港股低開宜守20天線

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數跌1.88%。阿里巴巴跌3.36%，報173.93美元；百度跌4.54%，報121.81美元；嗶哩嗶哩跌5.12%，報30.39美元；小鵬跌0.99%，報22.95美元。

 

夜期報跌兼低水，港股ADR普遍下跌

 

　　恒指夜期跌72點，報26256，低水27點。隔夜ADR個別發展，比亞迪(01211)ADR較港股低3.45%，折合100.6港元；阿里(09988)ADR較港股低1.85%，折合168.9港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.39%，折合648.5港元；小米(01810)ADR較港股低0.67%，折合43.9港元；滙控(00005)ADR較港股高1.24%，折合109.3港元。

 

美國減息路徑未明，恒指勢隨外圍低開

 

　　參考最新牛熊證街貨分布圖，周四牛熊總數均比之前一個交易日有所減少，熊證減少156張至總數6592張，而牛證減少508張至總數11607張。目前熊證重貨下移至26600至26699區間，數量增至總數971張。牛證重貨維持於26000至26099區間，但該區數量則減少230張，至總數1112張，反映市場轉趨審慎。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌18點，報26235，預料恒指輕微低開。回顧本月恒指逆轉9月升勢表現回吐，相信APEC與習特會晤、期指結算過後，市場仍然面對密集企業公布業績消息，未來兩個月將有更多包括行業和企業層面披露發展或重組規劃，料先在20天線（約26267）整固後再伺機突圍。

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00669

創科實業

91.800

異動股

06162

天瑞汽車內飾

0.480

異動股

02562

獅騰控股

8.090

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00669 創科實業
  • 91.800
  • 06162 天瑞汽車內飾
  • 0.480
  • 02562 獅騰控股
  • 8.090
  • 03067 安碩恒生科技
  • 12.520
  • 09992 泡泡瑪特
  • 222.400
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.740
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 33.080
  • 目標︰$42.00
  • 00300 美的集團
  • 83.950
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 40.860
  • 目標︰$45.00
  • 03750 寧德時代
  • 569.500
  • 目標︰$614.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 166.600
  • 00981 中芯國際
  • 75.150
  • 00700 騰訊控股
  • 636.000
  • 00005 滙豐控股
  • 108.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 43.380
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.450
  • 目標︰$9.00
  • 00772 閱文集團
  • 42.960
  • 目標︰$47.00
  • 00300 美的集團
  • 83.950
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/10/2025 12:06  恒指半日跌232點報26050，阿里跌3%，中芯挫半成

31/10/2025 11:46  【關稅戰】中美達共識「停火」一年，關稅戰時間線最新梳理

31/10/2025 09:42  《異動股》金價重上4000美元，金礦金飾股、黃金ETF反覆造好

31/10/2025 09:34  《異動股》國航挫8%，第三季純利跌11%至37億人幣，收入僅升1%

31/10/2025 09:32  【聚焦數據】10月中國官方製造業PMI降至49%，遜預期

31/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３６億元，買盈富基金沽中興

31/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛升渣打目標逾兩成，花旗、中信里昂齊削比電目標

31/10/2025 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８３，隔夜拆息較上日飆至３﹒８…

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪｜RWA熱潮下股票代幣化超前實現T+0！香港仲有乜嘢可以上鏈？（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

保險股｜友邦第三季新業務價值創季度新高股價上望目標看多少？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 滙控、渣打、比電、內銀及油股最新評級/目標價，一表盡掌握新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

女藝人鄧月平出戰亞洲跆拳道賽，代表香港摘銅牌，曾上武當山習武盼做「打女」
人氣文章

政政經經．石鏡泉

上金鎊了
人氣文章

影視娛樂

奧斯卡影后戴安姬頓離世｜遺產近8億港元，4千萬留給愛犬Reggie安享晚年
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

PMQ Coffee Agenda 十週年回歸！專訪世界冠軍咖啡師Mikael Jasin，談「Omakafé」背後的故事
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性親密不一定要在床上！從接吻到親暱，皮膚才是最大的性器官
人氣文章

Beauty

開箱 L'Occitane 2025 經典節日倒數日曆：不到千元的價錢，入手人氣杏仁美膚油+3大皇牌潤手霜！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脂肪肝 │ 全港逾100萬人中招，英國研究證實每日補充1種營養素半年有效逆轉病情
人氣文章
5個超簡單動作，在家強化整體腹部肌群
人氣文章
教育程度愈低愈顯老？研究揭3大衰老習慣，醫生教4招保青春新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 12:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 12:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 12:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2025 12:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪31/10/2025
專訪｜RWA熱潮下股票代幣化超前實現T+0！香港仲有乜嘢可以上鏈？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處