盤前攻略 | 美股突籠罩利淡氣氛 港股低開宜守20天線

華爾街對剛剛結束的中美元首會晤的憧憬情緒逆轉，聯儲局對12月減息預期降溫，加上重磅科技股Meta盈利急挫，美股三大指數集體低收，道指收報47522點，跌109點或0.23%；標指跌68點或0.99%，報6822點；納指跌377點或1.57%，報23581點。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍指數跌1.88%。阿里巴巴跌3.36%，報173.93美元；百度跌4.54%，報121.81美元；嗶哩嗶哩跌5.12%，報30.39美元；小鵬跌0.99%，報22.95美元。

夜期報跌兼低水，港股ADR普遍下跌

恒指夜期跌72點，報26256，低水27點。隔夜ADR個別發展，比亞迪(01211)ADR較港股低3.45%，折合100.6港元；阿里(09988)ADR較港股低1.85%，折合168.9港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.39%，折合648.5港元；小米(01810)ADR較港股低0.67%，折合43.9港元；滙控(00005)ADR較港股高1.24%，折合109.3港元。

美國減息路徑未明，恒指勢隨外圍低開

參考最新牛熊證街貨分布圖，周四牛熊總數均比之前一個交易日有所減少，熊證減少156張至總數6592張，而牛證減少508張至總數11607張。目前熊證重貨下移至26600至26699區間，數量增至總數971張。牛證重貨維持於26000至26099區間，但該區數量則減少230張，至總數1112張，反映市場轉趨審慎。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌18點，報26235，預料恒指輕微低開。回顧本月恒指逆轉9月升勢表現回吐，相信APEC與習特會晤、期指結算過後，市場仍然面對密集企業公布業績消息，未來兩個月將有更多包括行業和企業層面披露發展或重組規劃，料先在20天線（約26267）整固後再伺機突圍。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇