外圍經濟 | 蘋果第四季iPhone銷售收入未及市場預期，但服務收入創新高

蘋果(US.AAPL)公布2025年第四季業績。儘管iPhone銷售收入未及市場預期，但整體季度營收與盈利均超越市場預測，服務部門收入更創下歷史新高，股價盤後漲5%。

蘋果季內總收入達1025億美元，按年增長8%，高於市場普遍預期的1022億美元。每股盈利為1.85美元，同樣勝過預期。​

然而，作為核心業務的iPhone，其季度收入為490.3億美元，雖然創下9月季度營收紀錄，但仍略低於分析師預估的501.9億美元。公司指出，銷售未達標主要受供應鏈限制，以及新款iPhone Air因監管審批而在中國市場延遲付運所影響。受此拖累，大中華地區銷售額為144.9億美元，低於預期的162.4億美元。​

蘋果最新 iPhone Air 機型 ( AP)

儘管iPhone銷售遇阻，但蘋果的服務業務表現強勁。服務部門收入達287.5億美元，創下歷史新高，並高於市場預期的281.7億美元。其他產品類別方面，Mac收入為87.3億美元，而穿戴式裝置、家居及配件部門收入則為90.1億美元。​

庫克：預計iPhone銷售額將實現雙位數的按年增長

展望2026財年第一季，行政總裁庫克表示，受惠於iPhone 17系列的強勁市場需求，預計iPhone銷售額將實現雙位數的按年增長。公司更預測，季度總收入增長幅度可達10%至12%。

撰文：經濟通市場國金組

