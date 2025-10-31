  • 會員
保險股｜友邦第三季新業務價值創季度新高股價上望目標看多少？

31/10/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片： https://youtu.be/11FioeXgg3g

 

 

即時重點新聞

31/10/2025 12:06  恒指半日跌232點報26050，阿里跌3%，中芯挫半成

31/10/2025 11:46  【關稅戰】中美達共識「停火」一年，關稅戰時間線最新梳理

31/10/2025 09:42  《異動股》金價重上4000美元，金礦金飾股、黃金ETF反覆造好

31/10/2025 09:34  《異動股》國航挫8%，第三季純利跌11%至37億人幣，收入僅升1%

31/10/2025 09:32  【聚焦數據】10月中國官方製造業PMI降至49%，遜預期

31/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３６億元，買盈富基金沽中興

31/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛升渣打目標逾兩成，花旗、中信里昂齊削比電目標

30/10/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８３，一周拆息較上日微軟至３﹒…

膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
中醫展望針灸抗衰老未來：融合頻率+貫通古今，健康活到150歲不再是空想
人氣文章
名人離世 │ 綠葉王許紹雄病逝終年76歲，癌症引發器官衰竭，家世顯赫太公為慈禧重臣 新文章
習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

