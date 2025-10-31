保險股｜友邦第三季新業務價值創季度新高股價上望目標看多少？
31/10/2025
嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城
立即去片： https://youtu.be/11FioeXgg3g
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
31/10/2025
嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城
立即去片： https://youtu.be/11FioeXgg3g
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多財經熱話
2025-10-31
2025-10-31
2025-10-31
2025-10-31
2025-10-31
2025-10-31
2025-10-30
2025-10-30
2025-10-30
延伸閱讀
31/10/2025 12:06 恒指半日跌232點報26050，阿里跌3%，中芯挫半成
31/10/2025 11:46 【關稅戰】中美達共識「停火」一年，關稅戰時間線最新梳理
31/10/2025 09:42 《異動股》金價重上4000美元，金礦金飾股、黃金ETF反覆造好
31/10/2025 09:34 《異動股》國航挫8%，第三季純利跌11%至37億人幣，收入僅升1%
31/10/2025 09:32 【聚焦數據】10月中國官方製造業PMI降至49%，遜預期
31/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３６億元，買盈富基金沽中興
31/10/2025 08:40 【大行炒Ｄ乜】高盛升渣打目標逾兩成，花旗、中信里昂齊削比電目標
30/10/2025 16:29 《財資快訊》美電軟報７﹒７６８３，一周拆息較上日微軟至３﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 12:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 12:50
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 12:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2025 12:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N