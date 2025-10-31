港股 | 午市前瞻 | 獲利盤湧現恒指後市料區間上落 比亞迪業績或明年首季才回暖

美國12月減息未明朗，加上大型科企業績表現參差，美股周四受壓，隔夜中概股跟隨下跌，恒指輕微低開後，走勢反覆向下。A股連跌兩日，上證綜指昨日失守4000點大關後，今早走勢持續向下，拖累恒指跌幅擴大，恒指半日收報26050，跌232點或0.9%，主板成交近1423億元。恒生中國企業指數報9237，跌109點或1.2%。恒生科技指數報5936，跌115點或1.9%。

（Shutterstock圖片）

聶振邦：料恒指短線在25800至26500區間上落

港股走弱，自昨日午盤轉跌後，今日早盤繼續向下。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，中美元首會談內容符合市場預期，市場借利好出貨，導致港股走勢偏軟。他提到，恒指自10月20日起，走勢圖上陰燭偏多，說明恒指只要略微上漲，市場的沽壓就隨即湧現，限制了恒指的表現。而且，考慮到恒指在今年前九個月已經累計了約三成的升幅，投資者已經獲利頗豐，因此，包括部分機構投資者在內的資金已不願在第四季度冒險，由此影響了本季度的投資氣氛。

聶振邦指出，料恒指短線將在25800至26500區間上落，關注重磅科技股業績以及第四季度是否會因應四中全會內容出台相應的刺激內需政策。

比亞迪業績料明年第一季度才迎來拐點

比亞迪(01211)公布，截至9月30日止第三季純利約78.2億元人民幣，跌32.6%，每股盈利85分，扣除非經常性損益之純利68.9億元人民幣，跌36.7%，營業收入1950億元人民幣，跌3%，純利及營業收入雙雙遜於市場預期。

聶振邦表示，比亞迪純利下跌是因為內地新能源汽車行業內捲問題，以及出海布局時間差導致的。他直言，內地汽車行業內捲問題短時間難以解決，車企普遍尋求出海布局作為突破口。然而，自今年四月起，中美關係趨於緊張，使得車企的海外建廠審批面臨不確定性。同時海外建廠的成本高企，這些因素都會影響利潤率表現，對比亞迪這類正積極在海外興建工廠的企業影響尤為明顯。此外，自廠房建設完成到實際投產仍需時。基於上述因素，聶振邦預測，比亞迪的業績可能要到明年第一季度才開始回升。

比亞迪業績承壓，但另一邊廂，零跑(09863)等新勢力車企頻頻刷新交付記錄，市場擔憂比亞迪的內地市佔率可能面臨威脅。聶振邦表示，比亞迪自身基數較高，要拉動增長有一定難度，市佔率被新勢力車企蠶食的情況的確存在。他進一步指出，比亞迪的內地市場隱約看到產能過剩的情況，這一點在黃金周表現得尤為明顯。公司頻繁開展促銷活動，部分平價新能源車型售價已下探至十萬元人民幣以下。而當比亞迪致力於去庫存之際，新勢力品牌則不斷推出新車型，相比之下，存貨的吸引力相形見絀。聶振邦預計，比亞迪的市場份額可能在未來一至兩個季度內出現輕微下跌的情況。

比亞迪早盤股價曾跌逾6%，創逾8個月盤中新低，惟其後跌幅收窄，重回100元上方，聶振邦表示，股價回落至90至92元才具有吸引力，但預期反彈力度不大，今季目標上望115元。

比亞迪股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

