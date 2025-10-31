  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 獲利盤湧現恒指後市料區間上落 比亞迪業績或明年首季才回暖

31/10/2025

　　美國12月減息未明朗，加上大型科企業績表現參差，美股周四受壓，隔夜中概股跟隨下跌，恒指輕微低開後，走勢反覆向下。A股連跌兩日，上證綜指昨日失守4000點大關後，今早走勢持續向下，拖累恒指跌幅擴大，恒指半日收報26050，跌232點或0.9%，主板成交近1423億元。恒生中國企業指數報9237，跌109點或1.2%。恒生科技指數報5936，跌115點或1.9%。

 

港股 | 午市前瞻 | 獲利盤湧現恒指後市料區間上落 比亞迪業績或明年首季才回暖

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：料恒指短線在25800至26500區間上落

 

　　港股走弱，自昨日午盤轉跌後，今日早盤繼續向下。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，中美元首會談內容符合市場預期，市場借利好出貨，導致港股走勢偏軟。他提到，恒指自10月20日起，走勢圖上陰燭偏多，說明恒指只要略微上漲，市場的沽壓就隨即湧現，限制了恒指的表現。而且，考慮到恒指在今年前九個月已經累計了約三成的升幅，投資者已經獲利頗豐，因此，包括部分機構投資者在內的資金已不願在第四季度冒險，由此影響了本季度的投資氣氛。

 

　　聶振邦指出，料恒指短線將在25800至26500區間上落，關注重磅科技股業績以及第四季度是否會因應四中全會內容出台相應的刺激內需政策。

 

比亞迪業績料明年第一季度才迎來拐點

 

　　比亞迪(01211)公布，截至9月30日止第三季純利約78.2億元人民幣，跌32.6%，每股盈利85分，扣除非經常性損益之純利68.9億元人民幣，跌36.7%，營業收入1950億元人民幣，跌3%，純利及營業收入雙雙遜於市場預期。

 

　　聶振邦表示，比亞迪純利下跌是因為內地新能源汽車行業內捲問題，以及出海布局時間差導致的。他直言，內地汽車行業內捲問題短時間難以解決，車企普遍尋求出海布局作為突破口。然而，自今年四月起，中美關係趨於緊張，使得車企的海外建廠審批面臨不確定性。同時海外建廠的成本高企，這些因素都會影響利潤率表現，對比亞迪這類正積極在海外興建工廠的企業影響尤為明顯。此外，自廠房建設完成到實際投產仍需時。基於上述因素，聶振邦預測，比亞迪的業績可能要到明年第一季度才開始回升。

 

　　比亞迪業績承壓，但另一邊廂，零跑(09863)等新勢力車企頻頻刷新交付記錄，市場擔憂比亞迪的內地市佔率可能面臨威脅。聶振邦表示，比亞迪自身基數較高，要拉動增長有一定難度，市佔率被新勢力車企蠶食的情況的確存在。他進一步指出，比亞迪的內地市場隱約看到產能過剩的情況，這一點在黃金周表現得尤為明顯。公司頻繁開展促銷活動，部分平價新能源車型售價已下探至十萬元人民幣以下。而當比亞迪致力於去庫存之際，新勢力品牌則不斷推出新車型，相比之下，存貨的吸引力相形見絀。聶振邦預計，比亞迪的市場份額可能在未來一至兩個季度內出現輕微下跌的情況。

 

　　比亞迪早盤股價曾跌逾6%，創逾8個月盤中新低，惟其後跌幅收窄，重回100元上方，聶振邦表示，股價回落至90至92元才具有吸引力，但預期反彈力度不大，今季目標上望115元。

 

港股 | 午市前瞻 | 獲利盤湧現恒指後市料區間上落 比亞迪業績或明年首季才回暖

比亞迪股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06162

天瑞汽車內飾

0.480

異動股

03067

安碩恒生科技

12.520

異動股

09992

泡泡瑪特

222.400

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06162 天瑞汽車內飾
  • 0.480
  • 03067 安碩恒生科技
  • 12.520
  • 09992 泡泡瑪特
  • 222.400
  • 02563 華昊中天醫藥－Ｂ
  • 3.190
  • 01858 春立醫療
  • 20.200
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.740
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 33.080
  • 目標︰$42.00
  • 00300 美的集團
  • 83.950
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 40.860
  • 目標︰$45.00
  • 03750 寧德時代
  • 569.500
  • 目標︰$614.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 166.600
  • 00981 中芯國際
  • 75.150
  • 00700 騰訊控股
  • 636.000
  • 00005 滙豐控股
  • 108.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 43.380
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.450
  • 目標︰$9.00
  • 00772 閱文集團
  • 42.960
  • 目標︰$47.00
  • 00300 美的集團
  • 83.950
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/10/2025 12:06  恒指半日跌232點報26050，阿里跌3%，中芯挫半成

31/10/2025 11:46  【關稅戰】中美達共識「停火」一年，關稅戰時間線最新梳理

31/10/2025 09:42  《異動股》金價重上4000美元，金礦金飾股、黃金ETF反覆造好

31/10/2025 09:34  《異動股》國航挫8%，第三季純利跌11%至37億人幣，收入僅升1%

31/10/2025 09:32  【聚焦數據】10月中國官方製造業PMI降至49%，遜預期

31/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３６億元，買盈富基金沽中興

31/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛升渣打目標逾兩成，花旗、中信里昂齊削比電目標

31/10/2025 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８３，隔夜拆息較上日飆至３﹒８…

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪｜RWA熱潮下股票代幣化超前實現T+0！香港仲有乜嘢可以上鏈？（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

保險股｜友邦第三季新業務價值創季度新高股價上望目標看多少？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 滙控、渣打、比電、內銀及油股最新評級/目標價，一表盡掌握新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

奧斯卡影后戴安姬頓離世｜遺產近8億港元，4千萬留給愛犬Reggie安享晚年
人氣文章

Foodie What’s On

KFC推出全新「日式雞白湯」早餐：雞絲/燒雞扒扭扭粉 配香滑奶茶$33起
人氣文章

政政經經．石鏡泉

上金鎊了
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

劉俊謙教曉我的事
人氣文章

Beauty

開箱Guerlain 2025 聖誕倒數月曆：紙藝大師操刀的優雅藏書！從人氣藝術沙龍香氛到Rouge G寶石唇膏，25件奢華小驚喜
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Threads瘋傳的《女性週期表》？親試2大應對經前症候群PMS的小法寶，女生們都可以有Happy Period！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
乳癌警號 │ 38歲媽媽愛食水果確診2期乳癌，醫生揭高碳水果增癌風險
人氣文章
牙刷1個月不換恐藏10億細菌，比馬桶多55萬倍！專家揭1情況引發敗血症危機 新文章
人氣文章
中醫展望針灸抗衰老未來：融合頻率+貫通古今，健康活到150歲不再是空想
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 12:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 12:50
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 12:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2025 12:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪31/10/2025
專訪｜RWA熱潮下股票代幣化超前實現T+0！香港仲有乜嘢可以上鏈？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處