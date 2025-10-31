  • 會員
航空股｜國航第三季少賺11%兼擬向控股股東發A股集資，股價曾插一成，三大航可趁調整吸納？

31/10/2025

　　三大中資航空股已先後公布業績，其中中國國航(00753)(滬:601111)第三季盈利按年跌11%，另集團擬發不超過30.4億新A股予控股股東，籌不超過200億元人民幣，用於償還債務。國航今早(31日)股價最多急跌一成至5.47元。另邊廂，東方航空(00670)(滬:600115)第三季盈利升34%，南方航空(01055)(滬:600029)第三季多賺兩成，表現看來都比國航好，惟受累國航方面消息，加上人民幣稍為走弱，東航南航也齊下跌。值得一提，三大航早前受今年冬春航季新增航線等消息刺激，股價反覆攀升，或可趁調整吸納。

 

（Shutterstock圖片）

 

國航第三季純利按年跌11%收入增1%　首三季多賺37%

 

　　國航公布，截至9月30日止第三季純利約36.8億元人民幣，按年跌11.3%，每股盈利22分人民幣，扣除非經常性損益之純利36.5億元人民幣，跌5.8%，營業收入490億元人民幣，升0.9%。

 

　　集團首三季純利18.7億元人民幣，升37.3%，每股盈利11分人民幣，扣除非經常性損益之純利16億元人民幣，升2.8倍，營業收入1298億元人民幣，升1.3%，加權平均淨資產收益率4.09%，升0.65個百分點。

 

國航發不超過30.4億新A股予控股股東　籌不逾200億人幣供還債

 

　　另國航公布，已與控股股東中航集團公司及其附屬中航控股訂立認購協議，以按每股發行價6.57元人民幣向中航集團公司及中航控股發行合共不超過30.44億股新A股，佔擴大後股本約14.85%，預期募集資金總額不超過200億元人民幣。其中，中航集團公司擬認購不低於50億元人民幣，中航控股擬認購不超過150億元人民幣。

 

　　集團指，扣除相關發行費用後的募集資金淨額擬全額用於償還債務和補充流動資金。中航集團公司持股由53.71%升至60.58%，國泰航空(00293)持股由15.09%攤薄至12.85%。

 

東航第三季純利按年升34%收入增3%　南航第三季多賺兩成

 

　　東航公布，截至9月30日止第三季純利約35.3億元人民幣，按年升34.4%，每股盈利16分人民幣，營業收入396億元人民幣，升3%。集團首三季純利21億元人民幣，去年同期虧損1.4億元人民幣，每股盈利9分人民幣，營業收入1064億元人民幣，升3.7%，加權平均淨資產收益率12.42%，升13.1個百分點。

 

　　另南航第三季純利約38.4億元人民幣，按年升20.3%，每股盈利21分人民幣，扣除非經常性損益之純利34.6億元人民幣，升20%，營業收入514億元人民幣，升3%。集團首三季純利23億元人民幣，升17.4%，每股盈利13分人民幣，扣除非經常性損益之純利14億元人民幣，營業收入1377億元人民幣，升2.2%、加權平均淨資產收益率6.43%，升1.14個百分點。

 

（Shutterstock圖片）

 

全國民航開始執行冬春航季航班計劃　航班量按年增1.3%

 

　　值得一提，據中國民航局消息，全國民航已於今年10月26日(本周日)至明年3月28日執行2025/26年冬春航季航班計劃，目前航班換季工作已準備就緒。新航季共有210家國內外航空公司計劃每周安排客貨運航班11.95萬班，按年增長1.3%，整體保持穩中有進、穩中向好的發展態勢。

 

　　國內航班方面，59家航空公司計劃每周安排國內航班約9.8萬班，與去年同期基本持平。其中客運航班每周95477班，貨運航班每周2624班。39家航空公司新開586條國內獨飛航線，每周安排5198班，主要集中在西北與華東、東北與中南、西南與華東之間的幹支銜接航線和支線航線上。國際航班方面，191家航空公司計劃每周安排國際航班21427班，比去年同期增長10.8%，通航83個國家。其中客運方面，通航80個國家，134家航空公司每周安排15992班航班計劃，比去年同期增長5.6%。貨運方面，通航49個國家，84家航空公司每周安排5435班航班計劃，比去年同期增長1.7%。

 

林嘉麒：航空股再現盈利首選南航　國航回至5元也可吼

 

（林嘉麒）

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒指，三大中資航空股第三季業績整體不差，它們於中期大多錄得虧損，現時都再出現盈利，尤其扣除了一些經常性損益後都有純利。但今年其股價已走強了一段頗長時間，令估值短線未必太吸引，加上市場見國航今次有一些集資活動，憂慮其他航空股也於現時位置有集資情況，當然國航只於A股、不是於H股集資，而金額對於航空公司相對不算很多，但對股價可能有短期影響。不過，中資航空股仍值得吸納，尤其市場一直對明年整體情況有憧憬，今日主要是國航受消息影響表現較差，股價回至現水平吸引力開始出現，但建議待其回到近大半年的一些大支持位，即回到4.5至5元才考慮吸納，且宜中長線持有，以等待明年內地經濟再有較明顯增長。

 

　　林嘉麒又補充指，國航一直面對客載率及運貨率沒南航及東航那麼好，所以股價表現不會特別強，略為突破6元就回落，而首選會先揀南航，因南航剛公布業績見其單季改善明顯，加上其整體經營成本雖有上升，但控制得較好，不過宜待股價起碼回到4.3、4.4元才考慮。

 

　　國航半日跌7.86%收報5.63元，成交4.18億元。南航亦跌3.56%報4.61元，東航跌0.25%報3.98元。國泰則跌0.81%報11.07元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

返回財經熱話

照顧者 情緒健康

