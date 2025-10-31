  • 會員
異動精選 | 比亞迪季績遜預期股價低開，金價重上4000美元金礦股黃金ETF走俏

31/10/2025

異動精選 | 比亞迪季績遜預期股價低開，金價重上4000美元金礦股黃金ETF走俏

 

異動精選 | 比亞迪季績遜預期股價低開，金價重上4000美元金礦股黃金ETF走俏

 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

165.100

異動股

06936

順豐控股

36.060

異動股

03626

HSSP INTL

3.200

即時重點新聞

31/10/2025 16:29  《盤後部署》恒指失守兩萬六關月線5連升斷纜，第二增長點省鏡美的可吼

31/10/2025 16:38  《本港經濟》本港第三季GDP按年升3.8%，高過市場預期

31/10/2025 17:09  《本港經濟》金管局：第三季負資產住宅按揭宗數3.15萬宗，按季減少17%，創近5年新低

31/10/2025 16:48  《本港經濟》本港9月零售業總銷售貨值按年升5.9%，勝預期

31/10/2025 17:01  【習特會】中國據報在「習特會」後再買四船美國大豆

31/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３６億元，買盈富基金沽中興

31/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛升渣打目標逾兩成，花旗、中信里昂齊削比電目標

31/10/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７６９４，一周拆息較上日升３９基點

新聞>市場動向

滙豐首創自家製作財經節目　開拓投資新視野新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 製造業PMI遜預期，習近平見高市早苗，俄羅斯總理下周訪華新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

APEC | 李家超出席領導人非正式會議，與國家主席習近平短暫交流新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

團結一大片，打擊一小撮
人氣文章

影視娛樂

女藝人鄧月平出戰亞洲跆拳道賽，代表香港摘銅牌，曾上武當山習武盼做「打女」
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘｜英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？SoFi可續持有？
人氣文章

先行入手．Onki Chan

從手工匠心到時尚焦點！日本製造最強針織衣物 2 大品牌，藏著怎樣的針織美學？
人氣文章

Beauty

少女時代太妍私藏化妝品清單公開！清透底妝、俏麗腮紅、百搭唇妝品，秋冬氛圍感妝容瞬間Get！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

風水角度剖析兩性關係！催旺桃花應擺放甚麼？渣男有樣睇？風水設計師：留意這3個特徵！
人氣文章
5個超簡單動作，在家強化整體腹部肌群
人氣文章
滅蟲妙法 │ 專家教2招殲滅曱甴，自製環保殺蟲劑，屋企放1物長效防蟲新文章
人氣文章
中醫結合八字／用神／忌神治療思路｜月經流血不止病例分析、健康建議
人氣文章市場動向31/10/2025
滙豐首創自家製作財經節目　開拓投資新視野
