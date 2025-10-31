異動精選 | 比亞迪季績遜預期股價低開，金價重上4000美元金礦股黃金ETF走俏
31/10/2025
31/10/2025
延伸閱讀
31/10/2025 16:29 《盤後部署》恒指失守兩萬六關月線5連升斷纜，第二增長點省鏡美的可吼
31/10/2025 16:38 《本港經濟》本港第三季GDP按年升3.8%，高過市場預期
31/10/2025 17:09 《本港經濟》金管局：第三季負資產住宅按揭宗數3.15萬宗，按季減少17%，創近5年新低
31/10/2025 16:48 《本港經濟》本港9月零售業總銷售貨值按年升5.9%，勝預期
31/10/2025 17:01 【習特會】中國據報在「習特會」後再買四船美國大豆
31/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３６億元，買盈富基金沽中興
31/10/2025 08:40 【大行炒Ｄ乜】高盛升渣打目標逾兩成，花旗、中信里昂齊削比電目標
31/10/2025 16:30 《財資快訊》美電升報７﹒７６９４，一周拆息較上日升３９基點
|市場動向31/10/2025
滙豐首創自家製作財經節目 開拓投資新視野
