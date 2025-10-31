  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

比亞迪｜第三季盈利跌33%遜預期，縱獲大行力撐股價仍下挫，不如轉吼其他車股？

31/10/2025

　　在汽車行業激烈的價格戰下，中國電動車巨頭比亞迪(01211)(深:002594)今年第三季純利按年大跌近33%至78億元人民幣，連續第二個季度下滑，營業收入亦跌3%至1950億元人民幣，純利及營收雙雙差過市場預期。比亞迪績後雖獲多家大行力撐，但今日(31日)仍最多跌逾6%，創逾8個月盤中新低，其後跌幅收窄險守100元，或許仍未到吸納時候，寧願轉吼其他車股。

 

比亞迪｜第三季盈利跌33%遜預期，縱獲大行力撐股價仍下挫，不如轉吼其他車股？

（AP圖片）

 

比亞迪第三季純利按年跌33%收入跌3%　首三季少賺8%

 

　　比亞迪截至9月30日止第三季純利約78.2億元人民幣，按年跌32.6%，遜預期的96.2億元人民幣，每股盈利85分人民幣，扣除非經常性損益之純利68.9億元人民幣，跌36.7%，營業收入1950億元人民幣，跌3%，低於預期的2159億元人民幣。集團首三季純利233.3億元人民幣，跌7.6%，每股盈利2.56元人民幣，扣除非經常性損益之純利205億元人民幣，跌11.7%，營業收入5663億元人民幣，升12.8%，加權平均淨資產收益率10.83%。研發費用437.5億元人民幣，增31%。

 

　　今年1至9月，比亞迪累計銷量達326萬輛，按年增長19%，穩居全球新能源汽車銷量榜首。其中海外銷量達70.2萬輛，激增132%，遠超2024年全年海外銷量總和，目前產品已覆蓋全球117個國家和地區。

 

　　不過，據路透社報道，比亞迪9月的中國市場份額已從去年同期的18%降至14%；集團已將今年的銷售目標下調16%至460萬輛，但仍預計電動車和插電式混合動力車的出口量將翻番，歐洲將是增長最快的市場之一。

 

大摩：季績疲軟股價或受壓惟料市場快速消化　予目標價130元

 

　　摩根士丹利發表研報指，比亞迪第三季業績疲軟，將引發股價中性或略微下跌的短期反應，但亦預期投資者快速消化影響，維持其「增持」評級，H股目標價130元。報告稱，公司第三季業績較第二季度低谷有所改善，符合管理層指引。儘管盈利表現不算亮眼，但在市場預期已下調的背景下，整體結果不應令人意外。

 

　　大摩指，投資者對比亞迪2026年國內市佔率下滑仍持謹慎態度，不過考慮到近期不利因素已被市場消化，該股股價可能在100元附近波動。投資者將繼續關注其海外擴張進展，並等待2026年下一輪重大產品升級。同時，值得關注的是比亞迪是否會出台相關銷售政策，以應對2026年新能源汽車購置稅上調5%的影響。

 

里昂：季績符預期利潤率及純利已見底　予目標價140元

 

　　里昂稱，比亞迪上季業績符預期，每輛車GAAP(公認會計原則)利潤為6200元人民幣，較第二季的4900元人民幣有所上升，符合市場預期，此改善主要得益於25.82萬輛汽車(滯後3個月)的強勁出口量。測算比亞迪第三季折扣系數為86%，高於第二季的78%，顯示價格策略更趨紀律化。另比亞迪第三季毛利率為17.6%，優於第二季度的16.3%。整體結果符合預期。

 

　　里昂認為，比亞迪利潤率與純利在第二季度已見底，予目標價140元，基於2026年19倍預估每股盈利，此估值高於歷史均值，溢價合理，因比亞迪具備明確的產品管線成長能見度、供應鏈優勢，以及在智能駕駛領域的顯著進步，這些要素將推動其轉型為「汽車+智能」綜合巨擘，評級「高度確信跑贏大市」。

 

比亞迪｜第三季盈利跌33%遜預期，縱獲大行力撐股價仍下挫，不如轉吼其他車股？

（比亞迪汽車官網截圖）

 

美銀證券：料單車淨利潤持續改善　將採取措施刺激需求

 

　　美銀證券指，比亞迪第三季收入1950億元人民幣，按年及按季均下跌3%。毛利率17.6%，按年跌2.5個百分點，按季升1.3個百分點，按季改善歸因於高端品牌銷售貢獻提升。淨利潤78億元人民幣，按年跌33%，按季升23%，較市場預期低約8%。估算比亞迪第三季單車淨利潤約為6200元人民幣，按年跌34%，按季升26%。基於當前訂單狀況及強勁的出口銷售，公司有望達成全年460萬輛的銷售目標，意味第四季銷量按季升20%至134萬輛，並預期第四季單車淨利潤將持續改善。該行將其2025至27年收入預測分別下調10%、9%及9%，並將同期盈利預測下調11%、0.3%及2%；H股目標價由141港元降至137港元，A股目標價由128元人民幣降至125元人民幣，維持「買入」評級，因預期公司會採取一系列措施刺激需求。

 

　　花旗表示，比亞迪第三季淨利潤為78億元人民幣，按季升23%，按年跌33%，好過該行預期的72至75億元人民幣，但略低於香港市場預期的80億元人民幣，亦未達內地市場預期的85億元人民幣。雖然公司第三季資本開支按季下降20%，但市場主要憂慮期內營運現金流按季減61%，因庫存按季增加及應付票據總額按季減少，淨現金亦按季跌63%，相信是由於供應商付款條款的一次性調整以及出口結構變化，現予目標價174元及「買入」評級。

 

瑞銀：第三季業績鼓舞海外市場見突破　予目標價160元

 

　　瑞銀稱，比亞迪第三季業績顯示一些鼓舞跡象，淨利潤儘管在高基數下按年下降33%至78億元人民幣，但較第二季低位反彈23%。雖然國內競爭仍激烈，且鑑於2026年起內地對電動車將徵收5%購置稅，明年行業前景仍具挑戰性，但比亞迪在海外市場取得一些突破，包括9月於英國單月售出創紀錄的1.1萬輛電動車、巴西工廠開始投產，以及由澳洲到土耳其持續獲取市場份額增長。近期一些高端化努力亦見成效，新推出的FCB Tai7每月銷量逼近萬輛，及騰勢N8以約30萬元人民幣的競爭價格推出。隨著比亞迪淨利率由第二季低位復甦，重申對其「買入」評級，目標價160元。

 

　　野村表示，比亞迪第三季收入達1950億元人民幣，按年及按季分別跌3%，期內出貨量為111萬輛，按年及按季分別下降2%及3%，整體表現平平。汽車平均銷售單價大致持平，相信是受到中國汽車市場「反內捲」及推出的一些新車型所影響。第三季毛利率為17.6%，按年下降2.5個百分點，但按季改善1.3個百分點，反映比亞迪正致力提升營運效率，估算上季每輛車利潤改善至約5900元人民幣，較第二季的4700元人民幣按季提升26%。由於比亞迪今年推行的智駕策略未見成功，加上行業反內捲趨勢，比亞迪的經營正面臨挑戰，或需等到明年首季公司公布新一年發展戰略時，才可能出現潛在轉機，維持「買入」評級，目標價132元。

 

林嘉麒：比亞迪第四季業績或更差不值博　寧吼吉利小鵬

 

比亞迪｜第三季盈利跌33%遜預期，縱獲大行力撐股價仍下挫，不如轉吼其他車股？

（林嘉麒）


　　元宇證券基金投資總監林嘉麒指，對比亞迪今次業績看法會較保守，因單看「大數」大家也覺得第三季比第二季表現差，且看來比預期中更差，本預期收入會上升，最終卻按年倒退，而盈利比第二季跌得更快，從今次業績可見其銷量增加的同時卻未能提升售價，龍頭地位或受進一步影響，而且過去幾個月見其銷售也不是很理想，最快明日(11月1日)會公布行業數字，比亞迪面對的寒冬未必只是剛公布的第三季業績，第四季業績可能更差。大行看法略為樂觀，而9月時內地新能源車補貼也剛用完，整個第四季銷情可能都麻麻，比亞迪股價應沒那麼快回穩，極有可能重返年初位置，跌至80元、90元才有機會喘定，暫不值博。

 

　　林嘉麒建議吼那些盈利表現有機會扭轉的車股，例如小鵬汽車(09868)及蔚來(09866)等有機會由虧轉盈，市場可能會給予更高估值，另車企間雖內捲，但有些型號銷售理想，揀相關車股可能較佳。不過，林嘉麒反而偏愛吉利汽車(00175)，因論外銷吉利一早有相關經驗，且公司於此部分新能源基數低，變相打入市場能力較高，另個別新勢力亦可留意，其中小鵬就兼有飛機概念，但若計及汽車銷售甚至估值吸引、變化較多仍會揀吉利。

 

　　比亞迪今日跌3.46%收報100.6元，最多跌6.43%低見97.5元，成交54.54億元。其他車股亦普遍向下，理想汽車(02015)跌0.99%報79.75元，小鵬汽車跌1.36%報87.2元，蔚來跌1%報54.6元，零跑汽車(09863)跌1.1%報58.3元，吉利汽車跌1.97%報18.4元，長城汽車(02333)跌3.14%報15.13元，廣汽(02238)跌1.81%報3.26元。

 

比亞迪｜第三季盈利跌33%遜預期，縱獲大行力撐股價仍下挫，不如轉吼其他車股？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


另外，財經專欄作家孫子大戶，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評比亞迪及大市，立即重溫


其他比亞迪相關新聞：
港股 | 午市前瞻 | 獲利盤湧現恒指後市料區間上落 比亞迪業績或明年首季才回暖
《外資精點》大摩:比亞迪季績疲弱股價短期或受壓，惟市場將快速消化
《Ａ股焦點》比亞迪A挫近3%，大摩料其第三季業績引發股價微跌的短期反應
比亞迪(01211)第三季純利78億人幣，跌32%，首三季少賺8%

【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

165.100

異動股

06936

順豐控股

36.060

異動股

03626

HSSP INTL

3.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.100
  • 06936 順豐控股
  • 36.060
  • 03626 HSSP INTL
  • 3.200
  • 02565 派格生物醫藥－Ｂ
  • 60.100
  • 08172 拉近網娛
  • 0.390
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.580
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 32.460
  • 目標︰$42.00
  • 00300 美的集團
  • 84.000
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 40.460
  • 目標︰$45.00
  • 03750 寧德時代
  • 558.500
  • 目標︰$614.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.100
  • 00700 騰訊控股
  • 629.000
  • 00981 中芯國際
  • 75.000
  • 00005 滙豐控股
  • 108.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 43.200
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.390
  • 目標︰$9.00
  • 00772 閱文集團
  • 41.780
  • 目標︰$47.00
  • 00300 美的集團
  • 84.000
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/10/2025 16:29  《盤後部署》恒指失守兩萬六關月線5連升斷纜，第二增長點省鏡美的可吼

31/10/2025 16:38  《本港經濟》本港第三季GDP按年升3.8%，高過市場預期

31/10/2025 17:09  《本港經濟》金管局：第三季負資產住宅按揭宗數3.15萬宗，按季減少17%，創近5年新低

31/10/2025 16:48  《本港經濟》本港9月零售業總銷售貨值按年升5.9%，勝預期

31/10/2025 17:01  【習特會】中國據報在「習特會」後再買四船美國大豆

31/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３６億元，買盈富基金沽中興

31/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛升渣打目標逾兩成，花旗、中信里昂齊削比電目標

31/10/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７６９４，一周拆息較上日升３９基點

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

滙豐首創自家製作財經節目　開拓投資新視野新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 製造業PMI遜預期，習近平見高市早苗，俄羅斯總理下周訪華新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

APEC | 李家超出席領導人非正式會議，與國家主席習近平短暫交流新文章
品味生活
生活
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

位元堂百年傳承與革新｜堅持傳統工藝、商業效益並行，品牌未來策略關鍵
人氣文章

智城物語．方展策

AI基建陷入循環交易？NVIDIA、OpenAI彼此投資採購，是經濟增長動力，還是AI泡沫前兆？
人氣文章

騙局大拆解

騙徒假冒速遞公司客服WhatsApp視像通話，要求展示銀行信用卡正面及背面，受害人損失過100萬港元
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

劉俊謙教曉我的事
人氣文章

Beauty

秋冬眼部救星！從「小棕瓶」系列到塑顏技術，3款人氣提拉緊緻眼霜推介！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

西營盤日式炭火燒鳥深宵食堂！鐵板厚切牛舌燒、自家製月見雞捧、原條汁燒魷魚筒，下班後的味蕾慰藉
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人離世│40歲韓國導演申聖勳驚傳離世5個月，遺體無人認領，生前發文透露困擾
人氣文章
世衛揭6大生活致癌物，1類食物毒素最強！醫生教你10招預防癌症新文章
人氣文章
韓國百萬YouTuber產後危機｜誕雙胞胎9日突大出血，丈夫崩潰呼籲集氣祈禱
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 20:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章市場動向31/10/2025
滙豐首創自家製作財經節目　開拓投資新視野
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46

大國博弈

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處