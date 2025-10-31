比亞迪｜第三季盈利跌33%遜預期，縱獲大行力撐股價仍下挫，不如轉吼其他車股？

在汽車行業激烈的價格戰下，中國電動車巨頭比亞迪(01211)(深:002594)今年第三季純利按年大跌近33%至78億元人民幣，連續第二個季度下滑，營業收入亦跌3%至1950億元人民幣，純利及營收雙雙差過市場預期。比亞迪績後雖獲多家大行力撐，但今日(31日)仍最多跌逾6%，創逾8個月盤中新低，其後跌幅收窄險守100元，或許仍未到吸納時候，寧願轉吼其他車股。

（AP圖片）

比亞迪第三季純利按年跌33%收入跌3% 首三季少賺8%

比亞迪截至9月30日止第三季純利約78.2億元人民幣，按年跌32.6%，遜預期的96.2億元人民幣，每股盈利85分人民幣，扣除非經常性損益之純利68.9億元人民幣，跌36.7%，營業收入1950億元人民幣，跌3%，低於預期的2159億元人民幣。集團首三季純利233.3億元人民幣，跌7.6%，每股盈利2.56元人民幣，扣除非經常性損益之純利205億元人民幣，跌11.7%，營業收入5663億元人民幣，升12.8%，加權平均淨資產收益率10.83%。研發費用437.5億元人民幣，增31%。

今年1至9月，比亞迪累計銷量達326萬輛，按年增長19%，穩居全球新能源汽車銷量榜首。其中海外銷量達70.2萬輛，激增132%，遠超2024年全年海外銷量總和，目前產品已覆蓋全球117個國家和地區。

不過，據路透社報道，比亞迪9月的中國市場份額已從去年同期的18%降至14%；集團已將今年的銷售目標下調16%至460萬輛，但仍預計電動車和插電式混合動力車的出口量將翻番，歐洲將是增長最快的市場之一。

大摩：季績疲軟股價或受壓惟料市場快速消化 予目標價130元

摩根士丹利發表研報指，比亞迪第三季業績疲軟，將引發股價中性或略微下跌的短期反應，但亦預期投資者快速消化影響，維持其「增持」評級，H股目標價130元。報告稱，公司第三季業績較第二季度低谷有所改善，符合管理層指引。儘管盈利表現不算亮眼，但在市場預期已下調的背景下，整體結果不應令人意外。

大摩指，投資者對比亞迪2026年國內市佔率下滑仍持謹慎態度，不過考慮到近期不利因素已被市場消化，該股股價可能在100元附近波動。投資者將繼續關注其海外擴張進展，並等待2026年下一輪重大產品升級。同時，值得關注的是比亞迪是否會出台相關銷售政策，以應對2026年新能源汽車購置稅上調5%的影響。

里昂：季績符預期利潤率及純利已見底 予目標價140元

里昂稱，比亞迪上季業績符預期，每輛車GAAP(公認會計原則)利潤為6200元人民幣，較第二季的4900元人民幣有所上升，符合市場預期，此改善主要得益於25.82萬輛汽車(滯後3個月)的強勁出口量。測算比亞迪第三季折扣系數為86%，高於第二季的78%，顯示價格策略更趨紀律化。另比亞迪第三季毛利率為17.6%，優於第二季度的16.3%。整體結果符合預期。

里昂認為，比亞迪利潤率與純利在第二季度已見底，予目標價140元，基於2026年19倍預估每股盈利，此估值高於歷史均值，溢價合理，因比亞迪具備明確的產品管線成長能見度、供應鏈優勢，以及在智能駕駛領域的顯著進步，這些要素將推動其轉型為「汽車+智能」綜合巨擘，評級「高度確信跑贏大市」。

（比亞迪汽車官網截圖）

美銀證券：料單車淨利潤持續改善 將採取措施刺激需求

美銀證券指，比亞迪第三季收入1950億元人民幣，按年及按季均下跌3%。毛利率17.6%，按年跌2.5個百分點，按季升1.3個百分點，按季改善歸因於高端品牌銷售貢獻提升。淨利潤78億元人民幣，按年跌33%，按季升23%，較市場預期低約8%。估算比亞迪第三季單車淨利潤約為6200元人民幣，按年跌34%，按季升26%。基於當前訂單狀況及強勁的出口銷售，公司有望達成全年460萬輛的銷售目標，意味第四季銷量按季升20%至134萬輛，並預期第四季單車淨利潤將持續改善。該行將其2025至27年收入預測分別下調10%、9%及9%，並將同期盈利預測下調11%、0.3%及2%；H股目標價由141港元降至137港元，A股目標價由128元人民幣降至125元人民幣，維持「買入」評級，因預期公司會採取一系列措施刺激需求。

花旗表示，比亞迪第三季淨利潤為78億元人民幣，按季升23%，按年跌33%，好過該行預期的72至75億元人民幣，但略低於香港市場預期的80億元人民幣，亦未達內地市場預期的85億元人民幣。雖然公司第三季資本開支按季下降20%，但市場主要憂慮期內營運現金流按季減61%，因庫存按季增加及應付票據總額按季減少，淨現金亦按季跌63%，相信是由於供應商付款條款的一次性調整以及出口結構變化，現予目標價174元及「買入」評級。

瑞銀：第三季業績鼓舞海外市場見突破 予目標價160元

瑞銀稱，比亞迪第三季業績顯示一些鼓舞跡象，淨利潤儘管在高基數下按年下降33%至78億元人民幣，但較第二季低位反彈23%。雖然國內競爭仍激烈，且鑑於2026年起內地對電動車將徵收5%購置稅，明年行業前景仍具挑戰性，但比亞迪在海外市場取得一些突破，包括9月於英國單月售出創紀錄的1.1萬輛電動車、巴西工廠開始投產，以及由澳洲到土耳其持續獲取市場份額增長。近期一些高端化努力亦見成效，新推出的FCB Tai7每月銷量逼近萬輛，及騰勢N8以約30萬元人民幣的競爭價格推出。隨著比亞迪淨利率由第二季低位復甦，重申對其「買入」評級，目標價160元。

野村表示，比亞迪第三季收入達1950億元人民幣，按年及按季分別跌3%，期內出貨量為111萬輛，按年及按季分別下降2%及3%，整體表現平平。汽車平均銷售單價大致持平，相信是受到中國汽車市場「反內捲」及推出的一些新車型所影響。第三季毛利率為17.6%，按年下降2.5個百分點，但按季改善1.3個百分點，反映比亞迪正致力提升營運效率，估算上季每輛車利潤改善至約5900元人民幣，較第二季的4700元人民幣按季提升26%。由於比亞迪今年推行的智駕策略未見成功，加上行業反內捲趨勢，比亞迪的經營正面臨挑戰，或需等到明年首季公司公布新一年發展戰略時，才可能出現潛在轉機，維持「買入」評級，目標價132元。

林嘉麒：比亞迪第四季業績或更差不值博 寧吼吉利小鵬

（林嘉麒）



元宇證券基金投資總監林嘉麒指，對比亞迪今次業績看法會較保守，因單看「大數」大家也覺得第三季比第二季表現差，且看來比預期中更差，本預期收入會上升，最終卻按年倒退，而盈利比第二季跌得更快，從今次業績可見其銷量增加的同時卻未能提升售價，龍頭地位或受進一步影響，而且過去幾個月見其銷售也不是很理想，最快明日(11月1日)會公布行業數字，比亞迪面對的寒冬未必只是剛公布的第三季業績，第四季業績可能更差。大行看法略為樂觀，而9月時內地新能源車補貼也剛用完，整個第四季銷情可能都麻麻，比亞迪股價應沒那麼快回穩，極有可能重返年初位置，跌至80元、90元才有機會喘定，暫不值博。

林嘉麒建議吼那些盈利表現有機會扭轉的車股，例如小鵬汽車(09868)及蔚來(09866)等有機會由虧轉盈，市場可能會給予更高估值，另車企間雖內捲，但有些型號銷售理想，揀相關車股可能較佳。不過，林嘉麒反而偏愛吉利汽車(00175)，因論外銷吉利一早有相關經驗，且公司於此部分新能源基數低，變相打入市場能力較高，另個別新勢力亦可留意，其中小鵬就兼有飛機概念，但若計及汽車銷售甚至估值吸引、變化較多仍會揀吉利。

比亞迪今日跌3.46%收報100.6元，最多跌6.43%低見97.5元，成交54.54億元。其他車股亦普遍向下，理想汽車(02015)跌0.99%報79.75元，小鵬汽車跌1.36%報87.2元，蔚來跌1%報54.6元，零跑汽車(09863)跌1.1%報58.3元，吉利汽車跌1.97%報18.4元，長城汽車(02333)跌3.14%報15.13元，廣汽(02238)跌1.81%報3.26元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

