一周部署 | 貿易戰減息添變數，靜候年底翹尾效應

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

美國停擺與暫停減息



近期美國聯儲局已開始降息，目標利率約降至3%。不過，最新經濟數據因政府停擺影響未能全面公布，增加了通脹監察和政策調整的難度。核心通脹仍維持約3%，高於2%目標，政策制定者因此審慎應對。11月初公布的製造業PMI顯示經濟擴張放緩，若後續數據持續疲弱，衰退擔憂或加劇。9月貿易赤字擴大至850億美元，但就業市場依然保持穩健。政治和宏觀經濟不確定性增加，降息為股市帶來短期支持，但通脹回升風險仍未消除。整體經濟情況依然充滿挑戰與變數。

中美貿易擬待一年後恢談

周四國家主席習近平與美國總統特朗普在韓國釜山會晤，時長約1小時40分鐘。雙方雖未簽正式協議，但基於此前吉隆坡磋商成果，達成多項經貿共識：美國將芬太尼關稅由20%降至10%，延長關稅休戰一年；中方暫停稀土出口管制及相關限制一年，雙方延長部分關稅排除措施及暫停特別港口費施行一年。特朗普計劃明年4月訪華。然而，市場反應冷淡，股市下跌，顯示此次更多是短期戰術性停火。中國仍承擔新稅負及科技晶片封鎖壓力，挑戰重重，顯示中美經貿關係仍面臨諸多變數，雙方競爭基調未變。

中國十五五規劃與港股翹尾效應



回顧10月，港股市場迎來滙控私有化恒生的重磅消息，此舉被視為對香港經濟前景的信心表現。此交易預計於明年第一季完成，短期內或導致回購暫停，影響股價波動。展望未來，「十五五」規劃聚焦新質生產力、科技創新與綠色轉型，政策扶持預計帶動港股科技及高端產業板塊表現。整體而言，倘若憧憬恒指年底翹尾效應，減息路徑不明不利地產藍籌，惟滙控私有化進程和阿里巴巴科網龍頭的技術創新等催化因素值得期待，維持對比亞迪審慎態度。

