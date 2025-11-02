  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港股 | 蕭猷華：恒指反覆向上不變，比亞迪股份可吼

02/11/2025

　　《套期保值》回顧上周，習近平主席和特朗普在南韓進行了重要會談，旨在緩解當前中美貿易緊張局勢，並達成多項協議。這次會議標誌著中美關係的休戰期延長至一年，為全球貿易、經濟、金融等領域帶來了穩定的訊號。此外，特朗普預告將於明年4月訪華，理論上在此期間，中美關係將迎來一個小陽春，出現突發性衝突的可能性大幅降低。

 

　　美國聯儲局上周如預期減息四分之一厘，然而主席鮑威爾並未為12月減息提供明確訊號。隨著勞工市場進一步放緩，企業裁員數量增加，筆者預期美國失業率將會上升，消費也會隨之減少，通脹因而有望回落。此外，美國政府的停擺已持續超過四周，估計這將導致美國第四季經濟增長下降一個百分點。綜合考慮，筆者認為聯儲局12月將會減息的機會較高。

 

港股 | 蕭猷華：恒指反覆向上不變，比亞迪股份可吼

比亞迪第三季度純利按季有所上升，且毛利率持續改善。(AP)

 

　　誠然，中美關係的緩和，對全球資產價格產生了積極影響。個股方面，比亞迪股份(01211)上周公布了第三季度的業績，由於去年同期的基數較大，該季度的收入按年跌幅超出預期。然而，第三季度的純利較第二季度有所上升，且毛利率持續改善，從第二季度的16.3%增加至第三季度的17.6%，符合管理層的預期。此外，比亞迪加大了對研發的投入，並積極拓展海外市場，考慮到目前股價相對落後，建議可吸納，目標130元。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

165.100

異動股

06936

順豐控股

36.060

異動股

03626

HSSP INTL

3.200

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,562.87
    +40.75 (+0.086%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,840.20
    +17.86 (+0.262%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,724.96
    +143.81 (+0.610%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升75.736
變動率︰+3.699%
較港股︰+0.38%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌632.554
變動率︰-2.516%
較港股︰+0.57%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.685
變動率︰-4.406%
較港股︰-7.54%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.423
變動率︰-13.901%
較港股︰-4.66%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.310
變動率︰+1.762%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌43.260
變動率︰-1.007%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌170.430
變動率︰-2.012%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.260
變動率︰-5.035%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升134.880
變動率︰+19.511%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升244.220
變動率︰+9.584%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升343.780
變動率︰+4.648%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升13.570
變動率︰+4.465%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/11/2025 11:46 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/11/2025 11:46 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.100
  • 06936 順豐控股
  • 36.060
  • 03626 HSSP INTL
  • 3.200
  • 02565 派格生物醫藥－Ｂ
  • 60.100
  • 08172 拉近網娛
  • 0.390
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.580
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 32.460
  • 目標︰$42.00
  • 00300 美的集團
  • 84.000
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 40.460
  • 目標︰$45.00
  • 03750 寧德時代
  • 558.500
  • 目標︰$614.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.100
  • 00700 騰訊控股
  • 629.000
  • 00981 中芯國際
  • 75.000
  • 00005 滙豐控股
  • 108.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 43.200
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.390
  • 目標︰$9.00
  • 00772 閱文集團
  • 41.780
  • 目標︰$47.00
  • 00300 美的集團
  • 84.000
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/10/2025 08:43  【開市Ｇｏ】中國今日公布PMI，蘋果展望樂觀指引，比亞迪純利挫逾三成

31/10/2025 07:52  《國金頭條》AI投資成本激增，科技巨企預警，Meta大跌超過11.3%

31/10/2025 08:00  【外圍經濟】蘋果第四季iPhone銷售收入未及市場預期，但服務收入創新高

31/10/2025 08:01  瑞浦蘭鈞(00666)擬折讓近12%配股集資淨額約8億元作產能擴建

31/10/2025 08:01  【新股上市】樂舒適招股入場費5293元，易方達等15基投購11億元

31/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８７﹒１９億元，買小米沽騰訊

31/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛升渣打目標逾兩成，花旗、中信里昂齊削比電目標

31/10/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７６９４，一周拆息較上日升３９基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指反覆向上不變，比亞迪股份可吼新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 貿易戰減息添變數，靜候年底翹尾效應新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，銀行爭年結資金，最少五間提供3個月3.1厘港元定存新文章
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

強積金唔識揀、唔想揀，就DIS啦！
人氣文章

影視娛樂

前亞視小生甄志強病逝終年59歲，曾與名媛趙金卿譜忘年戀轟動全城
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

位元堂百年傳承與革新｜堅持傳統工藝、商業效益並行，品牌未來策略關鍵
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

羅浮宮珠寶竊案：如荷里活電影般的7分鐘驚天劫案，目標是法國的皇冠珠寶？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

為何男人總是習慣隱瞞？坦白換來的往往不是理解，而是質疑
人氣文章

ChatENT．月巴氏

福山雅治，由神探伽俐略到迷宮裏的魔術師
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫展望針灸抗衰老未來：融合頻率+貫通古今，健康活到150歲不再是空想
人氣文章
乳癌 │ 早期乳癌不痛不癢難察覺，醫生揭1徵兆最危險，6類高危族致癌率達70%
人氣文章
名人保養 │ 45歲夏竹欣淡出幕前10年事業愛情兩得意，外貌變化不大保養得宜
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/11/2025
港股 | 蕭猷華：恒指反覆向上不變，比亞迪股份可吼
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46

大國博弈

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處