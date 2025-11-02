港股 | 蕭猷華：恒指反覆向上不變，比亞迪股份可吼

《套期保值》回顧上周，習近平主席和特朗普在南韓進行了重要會談，旨在緩解當前中美貿易緊張局勢，並達成多項協議。這次會議標誌著中美關係的休戰期延長至一年，為全球貿易、經濟、金融等領域帶來了穩定的訊號。此外，特朗普預告將於明年4月訪華，理論上在此期間，中美關係將迎來一個小陽春，出現突發性衝突的可能性大幅降低。

美國聯儲局上周如預期減息四分之一厘，然而主席鮑威爾並未為12月減息提供明確訊號。隨著勞工市場進一步放緩，企業裁員數量增加，筆者預期美國失業率將會上升，消費也會隨之減少，通脹因而有望回落。此外，美國政府的停擺已持續超過四周，估計這將導致美國第四季經濟增長下降一個百分點。綜合考慮，筆者認為聯儲局12月將會減息的機會較高。

比亞迪第三季度純利按季有所上升，且毛利率持續改善。(AP)

誠然，中美關係的緩和，對全球資產價格產生了積極影響。個股方面，比亞迪股份(01211)上周公布了第三季度的業績，由於去年同期的基數較大，該季度的收入按年跌幅超出預期。然而，第三季度的純利較第二季度有所上升，且毛利率持續改善，從第二季度的16.3%增加至第三季度的17.6%，符合管理層的預期。此外，比亞迪加大了對研發的投入，並積極拓展海外市場，考慮到目前股價相對落後，建議可吸納，目標130元。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

