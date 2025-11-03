美股 | 科技巨企季績報喜，美股連升六個月，納指月線飆升近4.1%

亞馬遜(US.AMZN)和蘋果(US.AAPL)等科技巨企公布強勁的季度業績及樂觀的展望，刺激市場情緒，暫時緩解對人工智能投資泡沫的擔憂。​納指上周五（31日）表現優於道指及標指。總結當周及整個10月份，美股三大指數均錄得升幅。

道指收市升40.75點，或0.09%，報47562.87點；標普500指數升17.86點，或0.26%，報6840.2點；納指升143.81點，或0.61%，報23724.96點。

10月份市場表現強勁，標指上漲2%，納指飆升近4.1%，道指亦攀升2.4%。其中，道指及標普500指數已連續六個月錄得漲幅。​納指亦連續第七個月錄得升幅。

亞馬遜股價飆升9.6%，公司第三季業績營收按年增長20%至330億美元，超出市場預期的18.1%增長率，增速為2022年以來最快。

蘋果在公布業績後一度升約3%。公司同時發布對下季度的樂觀展望，預期iPhone收入將實現雙位數增長。​Netflix(US.NFLX)股價在宣布進行「1拆10」的股份拆細計劃後，上漲超過2%。

美匯創8個月新高

美匯指數日內報99.76，升0.25%，創下8月初以來的新高。整個10月份，該指數累計上漲近2%。美元兌日圓匯價在154.07水平，全日高位曾觸及154.41，而低位則在153.64，日內報154.08，基本持平。

歐元兌美元匯價窄幅上落，走勢靠穩，匯價一度高見1.1577，日內報1.153，跌0.29%。

現貨金價在4000美元水平窄幅上落，曾輕微下跌至每盎司3972美元，日內報3996美元，下跌0.6%。​紐約期金價格微跌約0.2%，報每盎司4006美元。

國際原油價格在10月份最後一個交易日走勢偏軟，紐約期油價格在每桶60美元水平徘徊，報約60.94美元，上升0.5%。倫敦布蘭特期油則在每桶64至65美元之間上落，曾一度跌至63.81美元，日內報64.72美元，微升0.5%。

撰文：經濟通市場國金組

