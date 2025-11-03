異動股 | 周大福重挫9%領跌金行股，內地取消黃金零售增值稅抵扣優惠

周大福(01929)現價跌9.5%，報13.77元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅10.7%。該股成交約1627萬股，涉資2.27億元。盤中低見13.4元，創近2個月新低。

財政部、國家稅務總局11月1日發布《關於黃金有關稅收政策的公告》，自即日起實施新稅收政策，執行至2027年12月31日。其中提到，自11月1日起，零售商在銷售從上海黃金交易所購入的黃金時，無論是直接銷售還是經過加工後出售，均不再享受增值稅抵扣，將可能增加中國消費者購買黃金的成本。

《公告》明確，通過上海黃金交易所、上海期貨交易所交易標準黃金，免徵增值稅。未發生實物交割出庫的，交易所免徵增值稅；發生實物交割出庫的，區別標準黃金的投資性用途和非投資性用途，分別按規定適用增值稅即徵即退政策，以及免徵增值稅、買入方按6%扣除率計算進項稅額政策。

對投資性用途，交易所對賣方實行增值稅即徵即退並免徵附加稅費，向買方開具增值稅專用發票。買方將標準黃金直接銷售或加工為投資性黃金產品後銷售時，須按規定繳納增值稅，但對外僅能開具普通發票，不得開具專票。

金飾股全線重挫，老鋪黃金(06181)跌7.4%，報634元；周生生(00116)跌6.6%，報13.01元；六福集團(00590)跌5.6%，報23.48元。

金礦股亦捱沽，山東黃金(01787)跌3.3%，報31.62元；紫金(02899)跌2.7%，報31.36元；紫金黃金國際(02259)跌2.1%，報128.7元；赤峰黃金(06693)跌2.4%，報28.12元。

股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 六福集團(00590) 23.48元 跌5.63% 周大福(01929) 13.77元 跌9.53% 英皇鐘錶珠寶(00887) 0.28元 無升跌 老鋪黃金(06181) 634.00元 跌7.38% 周生生(00116) 13.01元 跌6.60% 紫金黃金國際(02259) 128.7元 跌2.05% 赤峰黃金(06693) 28.12元 跌2.36% 招金礦業(01818) 28.62元 跌1.51% 山東黃金(01787) 31.62元 跌3.30% 紫金(02899) 31.36元 跌2.73% 靈寶黃金(03330) 16.20元 跌0.86% 中國黃金國際(02099) 127.40元 跌3.04% SPDR金(02840) 2859.00元 跌0.59% 價值黃金(03081) 93.76元 跌0.40%

撰文：經濟通市場國金組

