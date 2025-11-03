  • 會員
國際要聞 | 北美冬令時間開始，美股改香港時間晚上10點半開市

03/11/2025

國際要聞 | 北美冬令時間開始，美股改香港時間晚上10點半開市

 

　　北美冬令時間開始，周日（2日）凌晨2時，美國正式結束夏令時間，全美各地（除了夏威夷州和亞利桑那州）的時鐘被撥慢1小時。

 

　　本周一（3日）起，美股將於香港時間晚上10點半開市。下一次回歸夏令時間的時間點是2026年3月8日。

撰文：經濟通市場國金組

人氣文章
