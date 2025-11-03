港股 | 午市前瞻 | 鷹派回歸基金賺夠港股難再創年內新高 油股跑贏油價或惹調整壓力

中美日前公布更多貿易協議詳情，雙方貿易戰陰霾陸續掃除，美元持續反彈，美匯指數創三個月新高，逼近100關口。港股連跌三日後，今早高開近百點後走勢反覆。A股早段走勢疲弱，拖累恒指升幅一度收窄至13點。及後上證綜指止跌回升，恒指重拾升軌，半日收報26057，升150點或0.6%，主板成交超過1321億元。恒生中國企業指數報9231，升62點或0.7%。恒生科技指數報5893，跌14點或0.2%。

麥嘉嘉：鮑威爾「調節」起效削資金流，基金無誘因加倉限制港股升勢

美國聯儲局主席鮑威爾一圓市場心願減息兩次後隨即放鷹，指目前美國通脹短期仍有上行壓力，委員會對12月是否再次減息仍有較大分歧。鷹派突然高漲拖累上周五港股走勢，收市26000不保後，周末過後今早恒指略見反彈動力，上半日維持於26000上下窄幅爭持。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，自從鮑威爾對市場減息預期進行「調節」後，環球資金明顯轉趨防守；港股今早徘徊26000爭持，削弱中線上行動力，初步預料大市上行阻力為26500，約為恒指上月自高位回落至25100水平後的黃金反彈比例的0.618倍。

雖然減息預期大幅削弱，但按CME FedWatch顯示，目前12月減息0.25厘機會仍有近七成，麥嘉嘉對港股中線走勢傾向審慎，指目前減息機會下降但整體減息機會仍算偏大，不過現時內地「十五五規劃」已公布，中美關係紓緩，有不少大型基金今年回報表現已有所交代，料今年餘下時間難有重大誘因驅使大型基金再次增持倉位，削弱大市上行動力。她初步預計後市主要維持整固格局，再創年內新高機會減低。

油組停增產撐油價亦難大升，油股超前跑贏要等回吐再吼

石油輸出國組織表示，今年12月份將石油產量配額小幅增加13.7萬桶/日，增幅與10月和11月相同，但提到由於季節性因素，決定在2026年1月至3月暫停增產。油價走勢未見波動，但港股三桶油先行反映暫停增產預期，上半日中海油(00883)一度升超過4%。麥嘉嘉指近期三桶油明顯走勢轉強，油組暫停增產消息預計在短線內進一步支撐油股走勢，不過因應環球經濟充滿不確定性，油價難有太大上行催化因素，預計三桶油在油價升幅受限期間亦將難有太大上行動力。

因此，麥嘉嘉預期短線中海油在挑戰去年所創歷史新高約21.77元（除淨後）前便會受阻，現價看法較為中性，如投資者有意入手宜待回落至19.5元時會有更大值博空間。另外她提到中石化(00386)雖然在三桶油中較為落後，但因應油價難大升，預計中石化短線亦同樣難有太大上升空間。

