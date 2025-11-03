  • 會員
黃金稅｜內地取消黃金稅收優惠，周大福曾插逾一成，金飾股勿沾手？金價看升不如轉吼金礦股？

03/11/2025

　　內地實施新黃金稅收政策，自11月1日起，零售商在銷售從上海黃金交易所購入的黃金時，無論是直接銷售還是經過加工後出售，均不再享受增值稅抵扣。有大行指將令零售商採購成本增加7%，可能影響毛利率，料對周大福(01929)即時影響最大，2026財年淨利潤料跌26%，周大福今早(3日)最多跌逾一成低見13.4元，創近2個月新低，其他金飾股亦急挫，老鋪黃金(06181)及六福集團(00590)均最多插9%，金礦股亦受累普遍下跌。雖然現貨金價近日出現回調，現於4000美元水平窄幅上落，但今年至今仍升約50%，華爾街投資機構普遍預期金價於明年繼續上升，或許金礦股更值得吸納。

 

（周大福官網截圖）


內地取消黃金零售增值稅抵扣優惠　堵稅收套利空間

 

　　財政部、國家稅務總局11月1日發布《關於黃金有關稅收政策的公告》，自即日起實施新稅收政策，執行至2027年12月31日。《公告》明確，通過上海黃金交易所、上海期貨交易所交易標準黃金，免徵增值稅。若發生實物交割出庫，區別標準黃金的投資性用途和非投資性用途，分別按規定適用增值稅即徵即退政策，以及免徵增值稅、買入方按6%扣除率計算進項稅額政策。對投資性用途，交易所對賣方實行增值稅即徵即退並免徵附加稅費，向買方開具增值稅專用發票。買方將標準黃金直接銷售或加工為投資性黃金產品後銷售時，須按規定繳納增值稅，但對外僅能開具普通發票，不得開具專票。

 

　　內媒分析稱，新規標誌中國黃金市場稅收治理進入精細化、分類管理的階段，核心在於通過「用途定性、分類管理」的新框架，堵住稅收套利空間，引導黃金資源更有效服務實體經濟。相關稅收政策或吸引投資者向場內集中，尤其是大額資金，提升交易所流動性與定價影響力。而由於普通消費者購買黃金飾品類「實物黃金」時，零售價通常已包含增值稅和消費稅，業內預計此次政策對黃金飾品消費的直接影響有限。

 

專家：加工黃金將多出7%稅　政策對金飾店等影響最大

 

　　內媒《第一財經》引述廣東南方黃金市場研究院市場研究中心主任宋蔣圳稱，消費者購買首飾成本上升已經是必然趨勢了；非投資類獲得6%的普票，可抵扣。然後開專票出去，按正常13%的增值稅交，但是有6%是可以抵扣的，所以實際交7%。但是之前原料端這個13%的稅都是可以抵扣的。他分析，加工的黃金，包括首飾、擺件、工業電子使用的黃金等，都要多出7%的稅。

 

　　雖然鑽石和環境稅收政策調整對金鑲鑽產品售價的影響暫未體現出來，但黃金稅收政策對產業鏈的影響，已然可以預見。宋蔣圳表示，這次關於黃金稅收政策影響最大的，還是整個黃金產業鏈的B端，也就是料商、批發商和黃金首飾零售店。

 

花旗：政策或影響珠寶商毛利率　料周大福即時影響最大

 

　　花旗發表研究報告指，內地突然改變黃金稅收政策，將珠寶商黃金採購的增值稅抵扣率從13%降至6%，由於業內人士仍在研究政策條款，並得出不同解讀，因此造成重大不確定性。在最壞情況下，將使黃金採購成本增加7%。若零售價格保持不變，預計將影響老鋪黃金、周大福及六福集團2026財年淨利潤分別下跌15%、26%、6%。在這種情況下，整個行業可能會提高價格以轉嫁成本壓力，競爭格局可能有利於龍頭企業。目前尚不清楚該政策的意圖是僅通過提高交易成本來抑制金條或金幣投資，抑或同時抑制黃金首飾需求，相信未來幾天將會有進一步的說明。

 

　　摩根士丹利認為，此次調整提高了小型零售商採購金條的成本，並鼓勵他們直接從交易所購買。一些商家已在周末上調金條售價。短期內，相關股票可能出現波動；中期來看，更規範的黃金市場可能利好具備良好渠道管理能力的珠寶品牌。

 

第三季全球黃金需求創新高　機構料金價明年見5000美元

 

（Shutterstock圖片）

 

　　另方面，全球黃金需求於第三季飆至歷來高位，主因交易所買賣基金(ETF)資金大量流入，而金價屢創新高，亦帶動需求。世界黃金協會(WGC)發表報告指，期內黃金總需求按年增3%至1313公噸，主要來自龐大的ETF買盤及金條與金幣的需求。第三季金市由投資者主導，「怕執輸」的買盤明顯是主流。在地緣政治憂慮推動下，金條與金幣交易強勁，故WGC維持對全年需求的正面預測，預計各國央行將維持全年淨買入的趨勢，全年購買量估計介乎750至900公噸，雖較去年為低，但與今年以來的趨勢一致。

 

　　華爾街投資機構普遍預期金價於2026年繼續上升，其中摩根士丹利表示，受利率下調、ETF 資金流入、央行買盤等因素影響，預期2026年上半年金價平均可望達約4300美元。CPM Group則認為，金價可能在2025年底觸及4500美元，2026年季度均價達5000美元。瑞銀分析師料金價短期可反彈，至2026年第一季末達每盎司4700美元，高盛預計明年年底金價可升至每盎司4900美元。

 

伍禮賢：金飾股利潤率或受政策影響　惟金價及金礦股仍可看好

 

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《開市Good Morning》節目指，內地取消黃金零售增值稅抵扣優惠會為金飾股加添成本壓力，其實金飾股不止銷售金飾產品以低成本入貨高價出貨那麼簡單，也會因應自己對黃金的判斷周期做相關買賣，以增加利潤。內地推出新政策相信是因為近年金價高企，無論消費者或零售商炒作金價的熱情都較高，為了不讓此情況太熾熱，故推出一些措施抑壓炒風。


　　不過，伍禮賢指，內地央行繼續買金的趨勢相信不會改變，全球央行亦會繼續搶購黃金，因有三大不能逆轉因素，包括利率環境向下、美元資產受信任程度下降，加上央行買金仍只處於開始至中期過程。直到今年上半年，全球央行持有黃金作為資產配置的比例僅約兩成，1970、1980年時比例卻最高超過60%，故長遠對金價仍看得較正面，料金價及金礦股升浪未完，明年仍有不錯升幅，因環球政經局勢及上述不會逆轉的宏觀因素令其大概率會發生，隨著近期金價及金礦股回落，投資者不妨趁機作中線部署。

 

　　金飾股全線重挫，周大福半日跌7.62%收報14.06元，老鋪黃金跌7.89%報630.5元，六福跌8.44%報22.78元，周生生(00116)跌6.96%報12.96元。金礦股亦普遍下跌，紫金礦業(02899)跌3.23%報31.2元，招金礦業(01818)跌1.86%報28.52元，山東黃金(01787)跌1.9%報32.08元，紫金黃金國際(02259)跌1.45%報129.5元，中國黃金國際(02099)跌3.2%報127.2元，惟赤峰黃金(06693)升0.35%報28.9元，靈寶黃金(03330)升0.06%報16.35元。SPDR金ETF(02840)則跌0.17%報2871元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

