港交所：年底前為16隻股票提供每周股票期權，科指期權踏入新增長階段

03/11/2025

　　港交所(00388)證券產品發展部高級副總裁陸大衛（David Lutz）表示，在港交所證券衍生產品市場方面，截至今年9月30日，日均成交量錄得154萬張合約，創下歷史新高，每周股票期權自推出至今的成交量逾2200萬張合約。

 

港交所：年底前為16隻股票提供每周股票期權，科指期權踏入新增長階段

港交所證券產品發展部高級副總裁陸大衛（吳仲賢攝）

 

　　他表示，今年底前港交所將為總共16隻股票提供每周股票期權，新增包括寧德時代(03750)、小米集團(01810)、中芯國際(00981)、中國移動(00941)、友邦(01299)及中國海洋石油(00883)，亦指每周股票期權是港交所衍生產品市場最成功的新產品。

 

　　他又指，今年港交所新推出的8隻股票期權，包括寧德時代、泡泡瑪特(09992)、華虹半導體(01347)及美的集團(00300)，而今年首九月相較去年全年，股票期權日均成交量增長約20%。

 

恒生科技指數期權踏入新的增長階段

 

　　陸大衛指出，恒生科技指數期權踏入新的增長階段。今年9月，所有合約類型的成交量創下15500張合約新高，實物交收的恒生科技指數期貨期權和現金交收的恒生科技指數期權的未平倉合約均創新高，隨著今年恒生備兌認購期權ETF在香港和韓國上市，恒生科技指數期權正在逐漸發展其產品生態圈，助力有關產品持續增長。

 

　　他提及，政策支持中國內地及香港市場生物科技及相關板塊的增長，追蹤這些行業的ETF資產管理規模從2021年3月的290億元，大幅增長至2025年9月的1686億元；成交額也從2021年3月的14億元，增長至2025年9月的217億元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/11/2025 13:43 EST
