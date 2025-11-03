異動精選 | 內地取消黃金稅優惠政策金行股捱沽，三桶油走強油組明年首季停增產
03/11/2025
03/11/2025
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
2025-11-03
03/11/2025 16:45 《盤後部署》恒指重上二萬六後市料整固，中通快遞走出被約談陰影低位可吼
03/11/2025 19:05 年底前推代幣化貨幣市場基金「一條龍」方案，金管局李達志：冀數碼化資產將來更易於交易
03/11/2025 18:47 金管局余偉文：料未來3年銀行業界對金融科技投資達每年1000億元
03/11/2025 19:17 內地取消黃金稅收優惠，周大福即日起調整部分黃金產品價格
03/11/2025 14:44 標普予香港擬發行數字債券「AA+」評級，惠譽予「AA-」評級
03/11/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７２億元，買小米沽中芯
03/11/2025 08:41 【大行炒Ｄ乜】高盛下調小米目標近一成半，比亞迪績後被多行削…
03/11/2025 16:29 《財資快訊》美電穩報７﹒７７２１，一周拆息較上日微軟１８基點
