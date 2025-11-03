濠賭股｜澳門10月賭收勝預期兼11月多盛事，濠賭股獲大行唱好邊隻勝算高？

澳門公布10月博彩收入240.9億澳門元，按年升近16%，按月更增31.7%，勝市場預期，並僅次於2019年10月的264.4億澳門元。濠賭股今日(3日)一度全線造好，惟銀河娛樂(00027)及金沙中國(01928)其後回軟。除演唱會外，澳門本月將舉辦多項國際盛事，包括格蘭披治大賽車及全運會，大行普遍料本月賭收按年仍有兩位數升幅，各有心水股份推薦，而濠賭股股價已自10月初高位回落不少，近日有作勢反彈跡象，或可趁還未起動吸納。

（AP圖片）

澳門10月賭收按年升15.9%至240.9億澳門元 按月增31.7%

澳門博彩監察協調局公布，今年10月錄得博彩收入240.86億澳門元，按年及按月分別增長15.9%及31.7%。至於今年首10個月，澳門博彩收入一共錄得2054.27億澳門元，按年增長8%。10月賭收回升，或與國慶黃金周長假期有關，今年國慶長假期適逢中秋節，令黃金周期間酒店入住率預計超過90%。10月份賭收亦是今年以來單月最多的一個月。

另外，澳門統計暨普查局資料顯示，今年首三季酒店業場所的客房平均入住率按年上升3.9個百分點至89.3%，住客增加0.1%至1090.7萬人次。平均留宿時間維持在1.7晚。首三季隨團入境旅客有137.9萬人次，按年下跌7.8%；內地團客減少13.1%至115.7萬人次，國際團客則增加15.9%至16.5萬人次。單月方面，今年9月酒店業場所的客房平均入住率按年下跌0.1個百分點至84.6%；住客共111.5萬人次，與去年同月相若，平均留宿時間增加0.1晚至1.7晚。而9月隨團入境旅客總數按年下降20.2%至10.6萬人次，當中國際團客增加33.6%至2萬人次。

澳門11月舉辦多項國際盛事 包括格蘭披治大賽車及全運會

值得一提，澳門將於11月舉辦多項大型國際盛事，其中第十五屆全國運動會首次由粵港澳三地共同承辦，將於11月9日至21日舉行，澳門將承辦5個比賽項目，包括乒乓球、3人籃球、女子排球及空手道等。此外，第72屆澳門格蘭披治大賽車將於11月13日至16日舉行，上演7項賽事，包括多項國際汽聯世界級比賽，今年更首次舉辦「國際汽聯四級方程式世界盃」。



另澳門年度美食盛事「第二十五屆澳門美食節」將於11月14日至30日在澳門旅遊塔前地西灣湖廣場舉行，一連17日匯聚本地與國際人氣美食，同時融合「餐飲＋旅遊＋會展」三大產業，將有過百個本地及國際美食攤位登場，從地道葡國菜到創意fusion菜式都有，現場更有「國際中餐廚皇爭霸賽」及首屆「國際餐飲智能設備博覽會」同步舉行。

瑞銀：澳門10月賭收勝預期 首選永利美高梅銀娛

瑞銀發表研究報告指，澳門10月博彩總收入約241億澳門元，按年升16%，按月升32%；相當於日均博彩收入約7.77億澳門元，好過市場預期，主要因黃金周後表現持續強勁。10月6日至31日期間，日均博彩收入約7.15億澳門元，雖然較黃金周核心時期回落約35%，但仍高於9月的6.1億澳門元，而且35%的跌幅亦好過歷史水平的40%。市場預期11月博彩總收入將回復正常，日均約6.73億澳門元，按年增長10%、按月回落13%，大致符合2015至19年的季節性模式。

股份方面，該行首選永利澳門(01128)、美高梅中國(02282)及銀河娛樂，均予「買入」評級，目標價分別為8.4港元、19.8港元及46.9港元。

（Shutterstock圖片）

花旗：11月將有不同活動舉行 料賭收按年升11%

花旗稱，澳門10月博彩總收入240.86億澳門元，按年增長16%，恢復至2019年同期約91%，較該行及市場預期高；日均收入7.77億澳門元，創疫後最高紀錄。 雖然過往10月黃金周後餘下時間表現會相對疲弱，但今年10月最後5日的日均博彩收入仍達約7.37億澳門元，較今年首三季日均水平高11%，反映賭客的博彩意欲。

花旗又指，展望11月，澳門將有不同活動舉行，包括第十五屆全運會、格蘭披治大賽車，以及其他音樂節和演唱會等。考慮到常態季節因素，該行保守維持11月博彩總收入預期205億澳門元，日均6.83億澳門元，按年升11%。

大摩料澳門11月賭收按年升12% 籲增持永利美高梅

摩根士丹利指，澳門10月總賭收為241億澳門元，按年升16%，按月增32%，遠勝於市場預測的12%增幅。預計11月總賭收將按年升12%。大摩提到，澳門賭收增長正在加快，第四季按年升幅為16%，相較之下第二季及第三季的升幅分別為8%及12.5%。而濠股業產生的FCFE收益率為7至11%，且股息均有所增加。該行予永利澳門、美高梅及新濠博亞(US.MLCO)「增持」評級，並預計金沙中國2027財年將派發更高股息，或帶動股價有上升空間。

海通國際表示，澳門10月博彩毛收入達240.86億澳門元，按年增長15.9%，按月增長31.7%，恢復至2019年同期水平的91.1%。10月澳門日均博彩毛收入(GGR)為7.77億澳門元，較9月的6.1億澳門元提升27.4%，為疫情後的最高水平。儘管受到10月5日颱風的影響，行業表現仍具韌性，主要受到旺季十一黃金周，疊加NBA賽事、王嘉爾等演唱會的催化。展望11月，全運會、周華健、齊秦及黑眼豆豆的演唱會，有望推動澳門旅客人數及博彩毛收入的提升。預計2025年澳門博彩毛收入將實現高個位數的增長。

溫鋼城：內地人熱衷短途遊利濠賭股 可吼銀娛金沙美高梅

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，多隻濠賭股近日作勢反彈，可見若跌得多，投資者都有趁低吸納意欲，加上澳門年尾會有多項活動舉行，雖然內地下次長假要等到春節，但不少內地人都會於年尾個別請假，現於星期六、日也感覺尖沙咀多了內地人，而內地正時興短途遊，即小紅書推介的一日遊，相信澳門都可受益，尤其可吸引中山、珠海一帶居民，另今日公布的內地製造業採購經理指數(PMI)也稍為轉弱，民眾消費能力沒以前強，可能更熱衷短途遊，濠賭股股價於年尾造好些不出奇。

溫鋼城續指，當中銀娛若重上50天線約40元，再上試之前高位44元機會較大，而未來半年表現應不會太差，但現價不高不低較尷尬，宜分段吸納，可於現價先買一注，突破40元再加倉，回至35.5元則可溝貨。金沙近期走勢稍好過銀娛，較多時間處於50天線之上，料更易挑戰之前高位22.5元，資金似乎較偏向金沙。而美高梅近期表現較突出，但7、8、9月積累不少蟹貨於約15.5元位置，到了該處可能有些阻力，若回至10天線附近約14.8元可趁低吸納，博其重上16、17元。上述三隻都可考慮，惟澳博(00880)走勢較弱，短期宜待回至2.8元才吼，約3元可能有阻力。

濠賭股今日表現各異，銀娛跌0.88%收報38.38元，金沙跌1.43%報19.95元，美高梅升2.42%報15.24元，永利澳門升0.61%報6.65元，新濠(00200)升2.36%報4.78元，澳博升1.41%報2.87元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

