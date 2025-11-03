年底前推代幣化貨幣市場基金「一條龍」方案，金管局李達志：冀數碼化資產將來更易於交易

對於金管局料年底前將推出由央行數字貨幣（CBDC）支持的代幣化貨幣市場基金處理方案，並希望做到「一條龍」方案，支付結算經代幣化存款由銀行發行；銀行間的存款結算則經CBDC處理，央行數字貨幣由金管局提供，可望利用區塊鏈技術。金管局副總裁李達志在記者會上表示，方案為希望將來數碼化資產更容易使用及交易，如數碼化銀行存款直接交易，甚至乎即時交割；穩定幣交易等。

金管局副總裁李達志（中）（許英略攝）

代幣化存款更快進入零售層面

金管局今提出「金融科技2030」願景，聚焦4大重點領域，涵蓋超過40個具體項目，當中代幣化佔12個項目。李達志亦提到，在代幣化港元，即由金管局所發行的「數碼港元」(eHKD)現階段將集中於批發層面應用，而非零售層面。而代幣化存款進展視乎不同銀行推展進度，相信或會較快應用至零售層面。他補充指，金管局不需為代幣化存款特別發牌，但指銀行要就監管與當局溝通。

推後量子加密學準備工作防加密資產使用威脅

在「願景」內，金管局將推動後量子加密學準備工作。金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹指出，量子計算一旦普及，會對加密資產使用構成威脅，現局方有與銀行、科技公司及大學等人士探討應對策略。不過，她亦稱相關情況未真實發生，而屬於局方提前準備，以助業界了解相關風險並制定早期應對策略，向應用後量子加物學過渡。

mBridge與SWIFT系統非「零和遊戲」

被問及利用央行數碼貨幣實現跨境支付和外匯交易的平台mBridge與傳統SWIFT系統分別，李達志則形容這並非「零和遊戲」，而是給予用家更多選擇途徑，且不同時代有不同需要，如現時電子錢包方便跨境使用。

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇