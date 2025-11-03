  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

年底前推代幣化貨幣市場基金「一條龍」方案，金管局李達志：冀數碼化資產將來更易於交易

03/11/2025

　　對於金管局料年底前將推出由央行數字貨幣（CBDC）支持的代幣化貨幣市場基金處理方案，並希望做到「一條龍」方案，支付結算經代幣化存款由銀行發行；銀行間的存款結算則經CBDC處理，央行數字貨幣由金管局提供，可望利用區塊鏈技術。金管局副總裁李達志在記者會上表示，方案為希望將來數碼化資產更容易使用及交易，如數碼化銀行存款直接交易，甚至乎即時交割；穩定幣交易等。

 

年底前推代幣化貨幣市場基金「一條龍」方案，金管局李達志：冀數碼化資產將來更易於交易

金管局副總裁李達志（中）（許英略攝）

 

代幣化存款更快進入零售層面

 

　　金管局今提出「金融科技2030」願景，聚焦4大重點領域，涵蓋超過40個具體項目，當中代幣化佔12個項目。李達志亦提到，在代幣化港元，即由金管局所發行的「數碼港元」(eHKD)現階段將集中於批發層面應用，而非零售層面。而代幣化存款進展視乎不同銀行推展進度，相信或會較快應用至零售層面。他補充指，金管局不需為代幣化存款特別發牌，但指銀行要就監管與當局溝通。

 

推後量子加密學準備工作防加密資產使用威脅

 

　　在「願景」內，金管局將推動後量子加密學準備工作。金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹指出，量子計算一旦普及，會對加密資產使用構成威脅，現局方有與銀行、科技公司及大學等人士探討應對策略。不過，她亦稱相關情況未真實發生，而屬於局方提前準備，以助業界了解相關風險並制定早期應對策略，向應用後量子加物學過渡。

 

mBridge與SWIFT系統非「零和遊戲」

 

　　被問及利用央行數碼貨幣實現跨境支付和外匯交易的平台mBridge與傳統SWIFT系統分別，李達志則形容這並非「零和遊戲」，而是給予用家更多選擇途徑，且不同時代有不同需要，如現時電子錢包方便跨境使用。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01134

恒發光學

0.325

異動股

01653

MOS HOUSE

1.330

異動股

02330

中國上城

0.315

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,348.46
    -214.41 (-0.451%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,859.18
    +18.98 (+0.277%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,893.59
    +168.63 (+0.711%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升79.835
變動率︰+5.440%
較港股︰-0.14%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.025
變動率︰+4.881%
較港股︰-0.88%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.914
變動率︰+2.958%
較港股︰-0.33%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.878
變動率︰+2.865%
較港股︰-4.74%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升44.100
變動率︰+1.942%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌34.940
變動率︰-2.129%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.250
變動率︰-2.593%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.750
變動率︰-4.160%
精選美股 More
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升257.065
變動率︰+5.260%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌8.010
變動率︰-4.643%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌107.510
變動率︰-5.461%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌25.100
變動率︰-7.585%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/11/2025 13:43 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：03/11/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/11/2025 13:43 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01134 恒發光學
  • 0.325
  • 01653 MOS HOUSE
  • 1.330
  • 02330 中國上城
  • 0.315
  • 02469 粉筆
  • 3.090
  • 02858 易鑫集團
  • 2.450
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 79.950
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.890
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 31.660
  • 目標︰$42.00
  • 00300 美的集團
  • 82.400
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 41.440
  • 目標︰$45.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.200
  • 01211 比亞迪股份
  • 99.100
  • 00700 騰訊控股
  • 628.000
  • 00175 吉利汽車
  • 17.770
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.340
報章貼士
  • 01836 九興控股
  • 16.700
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 17.160
  • 目標︰$17.50
  • 01530 三生製藥
  • 31.780
  • 目標︰$36.10
熱炒概念股
即時重點新聞

03/11/2025 16:45  《盤後部署》恒指重上二萬六後市料整固，中通快遞走出被約談陰影低位可吼

03/11/2025 19:05  年底前推代幣化貨幣市場基金「一條龍」方案，金管局李達志：冀數碼化資產將來更易於交易

03/11/2025 18:47  金管局余偉文：料未來3年銀行業界對金融科技投資達每年1000億元

03/11/2025 19:17  內地取消黃金稅收優惠，周大福即日起調整部分黃金產品價格

03/11/2025 14:44  標普予香港擬發行數字債券「AA+」評級，惠譽予「AA-」評級

03/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７２億元，買小米沽中芯

03/11/2025 08:41  【大行炒Ｄ乜】高盛下調小米目標近一成半，比亞迪績後被多行削…

03/11/2025 16:29  《財資快訊》美電穩報７﹒７７２１，一周拆息較上日微軟１８基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

年底前推代幣化貨幣市場基金「一條龍」方案，金管局李達志：冀數碼化資產將來更易於交易新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | PAObank推新客一個月港元定存16厘，恒生3個月加至3.1厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | RD製造業PMI遜預期，滬指反彈，出入境管理十項新政推出新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

六合彩金多寶一注獨中6800萬︱熱門號碼24、7、39，石湖墟投注站最旺中兩次頭獎！
人氣文章

玩樂 What’s On

熊出沒注意！日本政府：擠壓空膠樽所發出的「啪啪」聲或可嚇退熊！專家建議8個遇上熊時逃生／自救方法
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

「大姐明」推介佐敦懷舊菜，老老實實大件抵食
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

直至我聽完最後一集《早霸王》
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

困在Friends with Benefit的結界裏？與其不進不退，不如自行切斷關係
人氣文章

Art & Living

一年一度 Art Taipei 回歸！在台北以放輕鬆的步調享受藝術氣氛
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人離世│40歲韓國導演申聖勳驚傳離世5個月，遺體無人認領，生前發文透露困擾
人氣文章
世衛揭6大生活致癌物，1類食物毒素最強！醫生教你10招預防癌症
人氣文章
牙刷1個月不換恐藏10億細菌，比馬桶多55萬倍！專家揭1情況引發敗血症危機
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/11/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 02:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/11/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話03/11/2025
年底前推代幣化貨幣市場基金「一條龍」方案，金管局李達志：冀數碼化資產將來更易於交易
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處