說說心理話
開市Go | 儲局官員釋減息預期，美巨資建稀土鏈，周大福調整內地售價

04/11/2025

要聞盤點

 

1、美股周一（3日）表現分化，市場在人工智能的樂觀情緒與對政府停擺的憂慮之間持續角力。亞馬遜與OpenAI達成價值380億美元的雲端運算協議，刺激相關概念股升勢，帶動納指逆市收高。然而，由於美國政府持續停擺導致經濟數據真空，市場避險情緒升溫，道指受壓下跌。道指收市跌226.19點，跌幅為0.48%，報47336.68點；標普500指數升11.77點，或0.17%，報6851.97點；納指升109.77點，或0.46%，報23834.72點。中國金龍指數升21點。日經期貨截至上午7時52分跌160點。

 

2、美國財政部公布，預計在2025年第四季度的淨借款需求為5690億美元，此數字較7月份預估的5900億美元減少210億美元。

 

3、美國聯儲局理事庫克表示，目前勞動力市場面臨的下行風險大於通脹上行的風險，但12月是否減息仍非定局，取決於未來數周的經濟數據；聯儲局理事米蘭表示，目前的貨幣政策仍處於過度限制的水平，增加了經濟下行的風險，因此不應過度看重股票和企業信貸市場的強勢表現來判斷政策立場。

 

4、提供3個月港元定存年利率達3厘或以上的港銀持續增加，如滙豐(00005)出手鎖定資金，計及港元定期存款年利率及現金回贈，變相年息最高可達3厘，100萬元存款，到期利息加回贈將有7597元。

 

6、據《華爾街日報》報道，特朗普曾經想和習近平討論英偉達Blackwell晶片對華出售事宜，但遭到高級顧問幾乎一致的反對。

 

7、多家能源巨頭CEO警告稱，特朗普對俄羅斯兩大石油生產商實施的制裁將衝擊原油供應。

 

8、據路透報道，微軟宣布，已獲得美國特朗普政府的出口許可，批准其向阿聯酋輸出先進的人工智能晶片，成為首家獲此資格的美國企業。同時，微軟亦披露，計劃在2023年至2029年期間，將在阿聯酋的總投資額提升至152億美元，以擴展其在當地的AI及雲端基建

 

9、OpenAI與亞馬遜宣布達成一項戰略合作協議。根據這份為期七年、總值高達380億美元的合約，OpenAI將採用亞馬遜雲端服務的基礎設施，以驅動其日益增長的人工智能模型算力需求。

 

