盤前攻略 | 美股三指個別走科技股走強 熊進牛退恒指走勢未樂觀

04/11/2025

　　美股三大指數於11月首個交易日個別發展，人工智能成為市場焦點，但除科技股以外，整體市場表現偏弱，標普500指數中逾300隻成分股下跌。股王英偉達獲券商唱好，Loop資本市場把其目標價從250美元調高至350美元。亞馬遜的雲端部門與OpenAI達成總值380億美元協議，股價勁升4%，為升幅最大道指成份股。不過，道指收市仍跌226點或0.48%，報47336點；標指升0.17%，報6851點；納指漲0.46%，報23834點。

 



(互聯網圖片)

 

　　反映中概股表現的金龍指數升0.26%。阿里巴巴跌1.61%，報167.69美元；京東跌0.79%，報32.78美元；百度升0.30%，報121.23美元；理想跌1.77%，報20.48美元；小鵬升0.51%，報23.61美元；蔚來升2.34%，報7.42美元；嗶哩嗶哩跌0.20%，報30.19美元。

 

夜期略低水，港股ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌21點，報26134，低水24點。隔夜ADR普遍低走，美團(03690)ADR較港股低0.06%，折合102.2港元；長和(00001)ADR較港股低0.70%，折合51.7港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.21%，折合626.7港元；小米(01810)ADR較港股低0.07%，折合44.7港元；港交所(00388)ADR較港股低0.20%，折合427.9港元；滙控(00005)ADR較港股高1.13%，折合109.5港元。

 

恒指反彈熊進牛退，AI龍頭或受壓

 

　　昨日恒指結束三連跌反彈251點，但沒有嚇退淡友，反而出現熊進牛退的現象。參考最新牛熊證街貨分布圖，熊證新增過千張至總數7585張。而牛證減少605張至總數10895張。熊證重貨維持在26600至26699區間，但總數增加234張至1431張。此外，在較貼近恒指現價的26300至26399區間亦新增537張熊證，該區距離恒指現價最近只有142點，顯示淡友信心仍足。相反，即使昨日恒指收升，牛證在多個組別持倉均減少，獲利離場的情況普遍。此外，牛證重貨雖維持在25100至25199區間，但數量比前一個交易日減少了數十張。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌82點，報26066，低水92點，預料恒指低開數十點。華爾街焦點重回科企業績與前景，雖然晶片龍頭英偉達備受市場推崇，但AI發展並非一面倒受看好。市場仍擔心AI投入和回報不成正比，早前META裁減AI部門人手，微軟季績亦顯示OPEN AI季度錄得過百億美元鉅虧。預料今年熱炒的AI龍頭阿里(09988)，百度(09888)等股價短期或受壓，進一步影響港股走勢，預料恒指走勢反覆偏軟，在26000點附近反覆上落。

