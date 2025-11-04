美股 | 亞馬遜與OpenAI簽380億美元協議，納指收市升近110點

美股周一（3日）表現分化，市場在人工智能的樂觀情緒與對政府停擺的憂慮之間持續角力。

道指收市跌226.19點，跌幅為0.48%，報47336.68點；標普500指數升11.77點，或0.17%，報6851.97點；納指升109.77點，或0.46%，報23834.72點。

亞馬遜(US.AMZN)與OpenAI達成價值380億美元的雲端運算協議，刺激相關概念股升勢，帶動納指逆市收高。然而，由於美國政府持續停擺導致經濟數據真空，市場避險情緒升溫，道指受壓下跌。

市場焦點落於亞馬遜，其股價在宣布與OpenAI達成雲端服務協議後，飆升超過4%。該協議價值高達380億美元，OpenAI將採用亞馬遜網絡服務(AWS)來運行其AI模型，包括訓練和操作旗下產品如ChatGPT。

受此消息帶動，AI晶片龍頭英偉達(US.NVDA)股價亦升逾2%，美光(US.MU)、AMD(US.AMD)等科技股亦分別升逾4%及1%。

本周將有超過100家標普500指數成份公司公布季績，其業績表現將成為市場的另一焦點。在官方經濟指標缺席的情況下，投資者將密切關注企業財報和私營部門的數據，以尋找聯儲局政策動向的更多線索。

金價重返4000美元關口

金價在經歷上周回調後，現貨黃金價格重返每盎司4000美元的心理關口之上，日內報約每盎司4009美元，升約0.18%。紐約期金則報每盎司4024美元，升0.71%。

受美國聯儲局官員鷹派言論及減息預期降溫所支持，美元延續上周升勢，美匯指數觸及近三個月高位，報99.87，較上一交易日微升0.16%。

日圓低見154.29

東京市場因假期休市，外匯市場交投相對淡靜。美元兌日圓曾高見154.29，日內報約154.2，升0.13%。歐元兌美元走勢受壓，報1.1519，跌0.16%，匯價一度觸及1.1505的低位，接近三個月來的最低水平。

國際原油市場呈現窄幅上落格局，紐約期油在每桶61美元水平徘徊，報約61.08美元，升約0.1%。布蘭特期油則升至每桶64.92美元，升幅約0.2%。

撰文：經濟通市場國金組

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好