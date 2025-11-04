  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

美股 | 亞馬遜與OpenAI簽380億美元協議，納指收市升近110點

04/11/2025

美股 | 亞馬遜與OpenAI簽380億美元協議，納指收市升近110點

 

　　美股周一（3日）表現分化，市場在人工智能的樂觀情緒與對政府停擺的憂慮之間持續角力。

 

　　道指收市跌226.19點，跌幅為0.48%，報47336.68點；標普500指數升11.77點，或0.17%，報6851.97點；納指升109.77點，或0.46%，報23834.72點。

 

　　亞馬遜(US.AMZN)與OpenAI達成價值380億美元的雲端運算協議，刺激相關概念股升勢，帶動納指逆市收高。然而，由於美國政府持續停擺導致經濟數據真空，市場避險情緒升溫，道指受壓下跌。　

 

　　市場焦點落於亞馬遜，其股價在宣布與OpenAI達成雲端服務協議後，飆升超過4%。該協議價值高達380億美元，OpenAI將採用亞馬遜網絡服務(AWS)來運行其AI模型，包括訓練和操作旗下產品如ChatGPT。

 

　　受此消息帶動，AI晶片龍頭英偉達(US.NVDA)股價亦升逾2%，美光(US.MU)、AMD(US.AMD)等科技股亦分別升逾4%及1%。

 

　　本周將有超過100家標普500指數成份公司公布季績，其業績表現將成為市場的另一焦點。在官方經濟指標缺席的情況下，投資者將密切關注企業財報和私營部門的數據，以尋找聯儲局政策動向的更多線索。

 

金價重返4000美元關口

 

　　金價在經歷上周回調後，現貨黃金價格重返每盎司4000美元的心理關口之上，日內報約每盎司4009美元，升約0.18%。紐約期金則報每盎司4024美元，升0.71%。

 

　　受美國聯儲局官員鷹派言論及減息預期降溫所支持，美元延續上周升勢，美匯指數觸及近三個月高位，報99.87，較上一交易日微升0.16%。

 

日圓低見154.29

 

　　東京市場因假期休市，外匯市場交投相對淡靜。美元兌日圓曾高見154.29，日內報約154.2，升0.13%。歐元兌美元走勢受壓，報1.1519，跌0.16%，匯價一度觸及1.1505的低位，接近三個月來的最低水平。

 

　　國際原油市場呈現窄幅上落格局，紐約期油在每桶61美元水平徘徊，報約61.08美元，升約0.1%。布蘭特期油則升至每桶64.92美元，升幅約0.2%。

撰文：經濟通市場國金組

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03750

寧德時代

544.000

異動股

09963

高科橋

0.590

異動股

01332

透雲生物

0.440

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03750 寧德時代
  • 544.000
  • 09963 高科橋
  • 0.590
  • 01332 透雲生物
  • 0.440
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 162.100
  • 08227 海天天綫
  • 0.245
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.940
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 18.960
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 80.250
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 19.230
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 30.160
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 162.100
  • 00700 騰訊控股
  • 638.500
  • 00981 中芯國際
  • 73.850
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.050
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 43.840
報章貼士
  • 00939 建設銀行
  • 8.060
  • 目標︰$9.10
  • 01299 友邦保險
  • 80.250
  • 目標︰$88.00
  • 01308 海豐國際
  • 30.460
  • 目標︰$36.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/11/2025 12:07  恒指半日升51點報26209，百度升6%跑出，金股續跌

04/11/2025 11:33  《異動股》紫金挫3%周大福跌2%，內地出招影響國際金價

04/11/2025 11:31  【金融峰會】滙控艾橋智:全球貿易格局正重塑，美國在全球貿易中角色將改變

04/11/2025 09:31  《異動股》巨星傳奇高開半成，獲台企採購千台宇樹製四足機械人

04/11/2025 09:51  《異動股》中芯升2%，英偉達被看好股價料有大幅上升空間

04/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７２億元，買小米沽中芯

04/11/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】中金富瑞升友邦目標逾一成，大行續撐老鋪黃金周大福

04/11/2025 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒７７３１，一周拆息較上日微軟１８基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

科網股｜小米可考慮部署追落後？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 基因療法受挫，歐美兩大生物科技公司連環暴跌新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：恒指出現三線匯聚料短期市況膠着，區間看25600至26600點新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

麥當勞美食新登場︱蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽$39，朱古力肉桂脆條＋美祿麥芽新地
人氣文章

財識兼收．止凡

楊振寧逝世的反思
人氣文章

影視娛樂

馮淬帆台灣突然離世！日前悼念許紹雄先走一步，不婚主義曾迷戀汪明荃
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

一年一度 Art Taipei 回歸！在台北以放輕鬆的步調享受藝術氣氛
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

香港動畫《世外》：思念可以成為活下去的力量
人氣文章

Travel & Dining

PMQ Coffee Agenda 十週年回歸！專訪世界冠軍咖啡師Mikael Jasin，談「Omakafé」背後的故事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人離世│40歲韓國導演申聖勳驚傳離世5個月，遺體無人認領，生前發文透露困擾
人氣文章
抗老飲食 │醫生推薦1款飲品有效保護腸道、穩定血糖、減少發炎新文章
人氣文章
名人離世 │ 台灣歌后胰臟癌病逝享年59歲，生前患紅斑狼瘡，猶太富商老公二度喪妻
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 12:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 12:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 12:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/11/2025 12:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/11/2025
科網股｜小米可考慮部署追落後？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

華府悄然抽身，賴清德好自為之

04/11/2025 08:10

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處