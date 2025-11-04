  • 會員
友邦｜第三季新業務價值升25%勝預期，券商齊唱好股價連日破頂可以點部署？

04/11/2025

　　友邦保險(01299)上周末公布營運數據，今年第三季新業務價值按年增長25%至14.76億美元，香港業務新業務價值更增40%，均好過市場預期，並創季度新高，多家券商隨即唱好，友邦股價連升多日，昨日(3日)更飆近6%破頂收市，今早(4日)持續向上，或有望上試2023年初高位88.65元，應該如何部署？

 

友邦｜第三季新業務價值升25%勝預期，券商齊唱好股價連日破頂可以點部署？

（Shutterstock圖片）


第三季新業務價值按年升25%　香港業務新業務價值增40%

 

　　友邦保險日前公布，截至2025年9月30日止第三季的新業務價值按固定匯率計算按年增長25%至14.76億美元，創季度新高，集團在18個市場中有11個市場實現雙位數字增長。新業務價值利潤率按年增加5.7個百分點至58.2%；年化新保費升14%至25.5億美元。另集團首9個月錄得新業務價值按固定匯率計算增長18%至43.14億美元；新業務價值利潤率按年增加4.2個百分點至57.9%。期內年化新保費升10%至74.92億美元。

 

　　集團表示，第三季新業務增長基礎廣泛，於香港、中國內地、東盟及印度市場均錄得雙位數字升幅。代理新業務價值上升19%，招聘勢頭強勁，期內新入職代理人數增長18%。當中香港業務表現尤為突出，新業務價值按年增長40%，創季度新高，主要受惠於本地及中國內地訪客客戶群的強勁需求，代理渠道升20%，銀行保險及獨立財務顧問渠道則錄得倍數增長。中國業務新業務價值按報告基準上升27%，代理及銀行保險渠道均貢獻顯著，保障產品升約20%。另東盟市場新業務價值整體升15%，其中泰國增長20%，新加坡錄得雙位數增長。

 

　　集團指，多層具盈利性的新業務相繼疊加於有效保單的經常性盈利之上，對未來現金流及盈利增長具信心，並重申2023年至2026年間每股稅後營運溢利年均增長9%至11%的目標。

 

友邦｜第三季新業務價值升25%勝預期，券商齊唱好股價連日破頂可以點部署？

位於香港灣仔司徒拔道一號的集團總部——友邦大廈（截自友邦網站相片庫）

 

摩通：第三季新業務價值顯著超預期　予目標價105元

 

　　摩通發表研報指，友邦第三季新業務價值達到14.8億美元，按年增長27%，顯著優於該行的預測12.9億美元。此強勁增長部分受以下因素推動：產品利潤率擴張、略高的業務量增長，以及亞洲本地貨幣兌美元走強。友邦在中國內地和香港地區共同支持下，交出非常強勁的新業務價值成績後，預期市場將作出正面反應並上調新業務價值預測。該股目前於1.3倍2026財年預測內含價值倍數(對比平均1.7倍)交投，年初至今股價表現與大市同步。鑑於這些強勁業績，相信估值倍數將成為催化劑，予目標價105元，評級「增持」。

 

　　摩通建議以12至24個月的投資視野累積該股，因為預期2026年及以後將有更多催化劑，且估值倍數有進一步擴張的潛力。關鍵驅動因素包括：內地市場潛在的增長加速，包括在2025年經濟假設強化後的地域擴張潛力；在新董事長領導下，印度和東盟市場的策略性上行空間；關於2026年超額資本回報股東的更大清晰度。

 

海通國際：長期增長前景穩固　升目標價至99.5元

 

　　海通國際稱，友邦第三季按固定匯率計算的新業務價值增長達25%，對比上半年為14%，金額達14.76億美元，優於市場預期。新業務價值利潤率按年提升5.7個百分點至58.2%，首年標準保費增長14%。代理人渠道表現強勁，第三季按年增長19%，貢獻集團超過70%新業務價值；合作分銷渠道新業務價值亦實現46%的按年增長。第三季新業務合同服務利潤率(NB CSM)按年增幅超過25%。友邦的長期增長前景穩固，支持因素包括精英代理人團隊、快速成長的合作渠道、跨區域布局、優質客戶群、多元化產品組合及強勁盈利能力，將其2025至2027年新業務價值預測調升1.8%至2.5%，目標價由97.8元上調至99.5元，重申對其「優於大市」評級。

 

　　中金指，友邦第三季和首三季固定匯率下新業務價值按年分別增長25%和18%(實際匯率升27%和19%)，至14.76億美元和43.14億美元，大幅好於該行和市場預期，主要由於內地和中國香港市場新業務好於預期。公司在內地市場增長超預期，代理人趨勢有助於未來新業務走強，對友邦中國2026年展望樂觀。由於新業務增長超預期，上調公司2025和2026年每股營運利潤(OPAT)各2.3%和1.8%，將股價估值基礎前移至1.5倍2026年內涵價值比率(PEV)，對應上調目標價12%至93.1元。維持「跑贏行業」評級。

 

　　大華繼顯表示，以實際匯率計，友邦第三季新業務價值增長27%，顯著高於市場預期的17%，主要受惠於中國內地及香港市場表現強勁。由於產品組合的有利變化，年化新保費增速加快至15%，新業務價值利潤率亦提升6個百分點至58.2%，維持「買入」評級，目標價由91元上調至95元。由於新業務價值大幅超出預期，預期股價將呈現積極走勢。

 

黃瑋傑：基本面好兼技術走勢強　回至78元可吸上望85元

 

友邦｜第三季新業務價值升25%勝預期，券商齊唱好股價連日破頂可以點部署？

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，若股份基本面好加上技術走勢強，買入後贏面非常高。友邦第三季整體新業務價值增長25%至14.76億美元，比預期約14億美元高，亦創第三季新高，且在18個市場中有11個市場錄得雙位數增長。除看新業務價值增長外，更重要是看新業務的價值利潤率，友邦第三季新業務價值利潤率按年升約6個百分點至58.2%，而年化新保費升15%達25.5億美元。若看不同市場，友邦香港新業務價值增長達四成，而友邦中國也有27%增長，比預期高。東盟市場新業務價值則升15%，其中泰國市場增長20%。可見友邦新業務價值增長強勁，而且新業務價值利潤率也有增長。

 

　　黃瑋傑續指，技術走勢方面，友邦過去幾個月都在69至77元區間橫行，一旦突破橫行區頂部，量度上升目標可達85元，有些大行更已看到「9字頭」。由於昨日升得多，可先看會否後抽回試78元，若於78元買入，目標看85元，有近一成利潤，可以6%約74元止蝕；若已於低位買入，而到時技術指標仍強，RSI沒明顯背馳，不妨貪心些上看90元，若怕整數位未必升到，也可於89元食胡，但宜定下止賺位，一旦掉頭回落要及時鎖定利潤。


　　友邦半日升0.38%收報80.25元，連升3日，累積升幅9.63%，成交14.31億元。其他保險股亦造好，保誠(02378)升0.46%報109元，宏利(00945)升1.52%報254.4元。

 

友邦｜第三季新業務價值升25%勝預期，券商齊唱好股價連日破頂可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

