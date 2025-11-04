港股 | 午市前瞻 | 鷹派調節無損主流減息預期 賭收穩步回升可中線部署賭股

昨日恒指結束三連跌反彈251點，隔晚美國科技股領漲，本港科技股跟隨走高，帶動恒指先軟後倒升，半日報26209，升51點或0.2%，主板成交近1204億元。恒生中國企業指數報9277，升19點或0.2%。恒生科技指數報5910，跌12點或0.2%。

郭家耀：下月仍大機會減息，反而來年減息步伐更值得留意

港股近日成交顯著回落，但走勢上恒指連日於26000附近整固，整體走勢較為淡靜。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，本周以來恒指跌勢較為喘定，因中美消息回穩，同時美國聯儲局減息路向明朗化及憧憬內地人行寬鬆，多項消息塵埃落定令市況缺乏催化，令早前熱炒的增長型股份如科技股及新消費股都有所回落，資金在減息周期開展後轉捧收息股，預計未來大市傾向資金輪動，恒指約在25800至26500間波動。

此前美國聯儲局主席調節減息預期發出偏鷹訊號，大削下月減息機會，不過郭家耀表明按利率期貨顯示下月減息0.25厘仍為主流意見，加上聯儲局已暫停縮表，已明確表明寬鬆訊號，相信較小機會不減息。不過他亦提到，下月聯儲局完成今年最後一次議息後，市場將更為關注來年減息步伐，因美國息口已由緊縮降至中性，未來寬鬆力度會否減慢將會左右後市預期。

賭收回升趨勢未改，賭收回升亦間接有利非博彩收入

日前澳門公布10月份賭收240.9億澳門元，按年升15.9%，按月急增31.7%，勝過預期。同時昨日莎莎國際(00178)發盈喜，預期預期截至今年9月中期多賺50%至56%，約為4850萬至5050萬元，主因港澳旅客量持續增長。郭家耀認同澳門賭收恢復良好，在9月份數據下跌後至10月份數據即重新造好，預計賭收將有較大機會維持增長形勢，在濠賭股股價集體回收落之際，現價不妨作中線部署。

雖然博彩收入上升未直接反映非博彩業務表現，不過郭家耀認為訪澳遊客未必人人好賭，賭收上升間接說明人流增加，不參與博彩的遊客便會流向非博彩設施消遣，故亦間接證明非博彩業務收入提升。故此，他建議部署如銀娛(00027)等有更多非博彩業務之賭股，現價估值已較早前值博，38元附近可吼。

消費集慣改變莎莎賺極有限

至於莎莎，郭家耀認為在盈喜過後今日莎莎成交仍不算熱烈，證明市場對於莎莎後市仍偏向審慎。他指，今次莎莎中期增長良好皆因低基數，受惠港澳人流增長但仍難及從前高峰，加上現時消費集慣改變，旅客比以前更容易買到進口產品，並不一定要依賴莎莎等線下零售店，預計莎莎後市增長也有所限制。

