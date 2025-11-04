  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

金融峰會 | 李家超：香港在國際舞台上熠熠生輝，香港金融市場依然充滿活力

04/11/2025

　　行政長官李家超出席國際金融領袖投資峰會致辭表示，在2022年，在世界剛走出新冠疫情陰霾之際，他曾在峰會上表示那次高峰會標誌著香港再次登上國際舞台，三年過去了，他指出，香港如今在國際舞台上熠熠生輝，散發著繁榮以及信心的安心感，並指出多個海外機構的報告中，在經濟體自由度、人才以及競爭力排行中，香港也名列前茅。

 

金融峰會 | 李家超：香港在國際舞台上熠熠生輝，香港金融市場依然充滿活力

行政長官李家超（Celia攝）

 

　　他指出，在當今地緣政治不確定性、市場波動和科技快速發展的時代所面臨的挑戰，香港是堅實的立足之地，香港為尋求資產多元化、降低風險的全球投資者和企業提供確定性、清晰度以及機會。

 

　　他提及，儘管全球前景不明朗，香港金融市場依然充滿活力。今年以來，香港股市已飆漲超過30%，日均成交額超過320億美元，幾乎是去年同期的兩倍。今年前10個月，香港共有80家公司首次公開募股(IPO)，集資超過260億美元，這讓香港在全球IPO集資額方面位居榜首。

 

　　他提及，香港預計在未來幾年內成為全球最大的跨境財富管理中心，並正改善相關措施，以增強該領域的吸引力，也正積極探索新的增長領域，包括建立國際黃金交易市場等，並指在金融科技方面，區塊鏈和人工智慧正以前所未有的速度重塑金融市場，它們能夠為金融市場和實體經濟帶來實際利益，提高效率並降低交易成本。

 

　　他指出，香港的發展根基在於拓展國際視野，尋求國際夥伴關係和互利共贏的機會。香港獨特的「一國兩制」使香港能夠面向全球機遇，同時保持與內地暢通無阻的通道。

 

金管局余偉文：宏觀經濟環境嚴峻，金融領袖需密切關注市場變化並提前規劃

 

金融峰會 | 李家超：香港在國際舞台上熠熠生輝，香港金融市場依然充滿活力

金管局總裁余偉文（Celia攝）

 

　　金管局總裁余偉文表示，對於今日主峰會的主題「駕馭變局　砥礪前行」，指出靈感即來自香港許多美麗的健行步道，並指宏觀經濟環境也相當嚴峻，經濟增長放緩、政府債務上升，以及貿易和地緣經濟不確定性持續存在，都對宏觀經濟背景造成了巨大影響。

 

　　他續指，人工智慧和加密貨幣正在為傳統金融中介帶來新的維度，甚至挑戰，非銀行機構的角色也不斷增強，銀行與非銀行機構之間的聯繫也不斷加深。

 

　　他提及，對於金融領袖和監管機構而言，這引發了一個問題：「市場是否正在從4月份的大規模調整中恢復過來，還是我們過度擔憂了」，並指難以就此給出確切的答案，但這並不意味著可以無所作為，金融領袖需要密切關注市場變化並提前規劃，這正是作為香港貨幣金融穩定守護者應盡的職責所在。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01211

比亞迪股份

97.100

異動股

00998

中信銀行

7.400

異動股

02828

恒生中國企業

93.620

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01211 比亞迪股份
  • 97.100
  • 00998 中信銀行
  • 7.400
  • 02828 恒生中國企業
  • 93.620
  • 01707 致浩達控股
  • 0.048
  • 03708 中國供應鏈產業
  • 0.032
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.460
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.040
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 79.650
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.960
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 29.860
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.000
  • 00005 滙豐控股
  • 108.000
  • 02628 中國人壽
  • 24.700
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.400
  • 00700 騰訊控股
  • 629.000
報章貼士
  • 00939 建設銀行
  • 8.050
  • 目標︰$9.10
  • 01299 友邦保險
  • 79.650
  • 目標︰$88.00
  • 01308 海豐國際
  • 30.400
  • 目標︰$36.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/11/2025 16:45  《盤後部署》科指領跌恒指失守二萬六，和黃醫藥現價仍值博

04/11/2025 18:35  《新股上市》賽力斯(09927)暗盤收高少於1%，每手賺90元

04/11/2025 17:42  警方凍結陳志涉及的太子集團相關資產，市值27.5億港元

04/11/2025 14:53  【金融峰會】大摩：市場未來或現最多15%回調，惟並非源於宏觀經濟急降

04/11/2025 11:31  【金融峰會】滙控艾橋智：全球貿易格局正重塑，美國在全球貿易中角色將改變

04/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３２億元，買中海油沽阿里

04/11/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】中金富瑞升友邦目標逾一成，大行續撐老鋪黃金周大福

04/11/2025 16:24  《財資快訊》美電穩報７﹒７７３１，隔夜拆息較上日軟至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金融峰會 | 大摩：市場未來或現最多15%回調，惟並非源於宏觀經濟急降新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 星巴克中國業務六成售博裕資本，阿里千問AI投資賽奪冠新文章
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪｜洪灝：A股倍升股只看不買，黃金泡沫與比特幣的買入時點（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

貪污腐敗，官商勾結當然要合法化？
人氣文章

FOCUS

星巴克 | FOCUS | 結盟本土私募巨頭，星巴克謀重登「一哥」
人氣文章

財識兼收．止凡

楊振寧逝世的反思
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

何時出手購入第一件藏品？專訪瑞銀集團資深藝術顧問Carola Wiese：「我們視藝術為品味的追求」
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

間歇性斷食早餐？研究：或增加代謝症候群風險！小心3大代謝傷害
人氣文章

Beauty

讓華麗彩妝系列打開聖誕序幕！Paul & Joe Beauté、SUQQU、Givenchy限量聖誕彩妝系列，為年末派對做足準備！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗老飲食 │醫生推薦1款飲品有效保護腸道、穩定血糖、減少發炎新文章
人氣文章
腸道健康 │ 專家票選護腸最強食品排行榜，2種水果通便力驚人，榜首是常見早餐
人氣文章
名人離世 │ 前亞視小生甄志強逝世終年59歲，太太發訃文證實死訊，5月入院面容憔悴新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 20:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/11/2025
金融峰會 | 大摩：市場未來或現最多15%回調，惟並非源於宏觀經濟急降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美峰會留下政治議題明年談

04/11/2025 14:50

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處