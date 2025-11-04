金融峰會 | 李家超：香港在國際舞台上熠熠生輝，香港金融市場依然充滿活力

行政長官李家超出席國際金融領袖投資峰會致辭表示，在2022年，在世界剛走出新冠疫情陰霾之際，他曾在峰會上表示那次高峰會標誌著香港再次登上國際舞台，三年過去了，他指出，香港如今在國際舞台上熠熠生輝，散發著繁榮以及信心的安心感，並指出多個海外機構的報告中，在經濟體自由度、人才以及競爭力排行中，香港也名列前茅。

行政長官李家超（Celia攝）

他指出，在當今地緣政治不確定性、市場波動和科技快速發展的時代所面臨的挑戰，香港是堅實的立足之地，香港為尋求資產多元化、降低風險的全球投資者和企業提供確定性、清晰度以及機會。

他提及，儘管全球前景不明朗，香港金融市場依然充滿活力。今年以來，香港股市已飆漲超過30%，日均成交額超過320億美元，幾乎是去年同期的兩倍。今年前10個月，香港共有80家公司首次公開募股(IPO)，集資超過260億美元，這讓香港在全球IPO集資額方面位居榜首。

他提及，香港預計在未來幾年內成為全球最大的跨境財富管理中心，並正改善相關措施，以增強該領域的吸引力，也正積極探索新的增長領域，包括建立國際黃金交易市場等，並指在金融科技方面，區塊鏈和人工智慧正以前所未有的速度重塑金融市場，它們能夠為金融市場和實體經濟帶來實際利益，提高效率並降低交易成本。

他指出，香港的發展根基在於拓展國際視野，尋求國際夥伴關係和互利共贏的機會。香港獨特的「一國兩制」使香港能夠面向全球機遇，同時保持與內地暢通無阻的通道。

金管局余偉文：宏觀經濟環境嚴峻，金融領袖需密切關注市場變化並提前規劃

金管局總裁余偉文（Celia攝）

金管局總裁余偉文表示，對於今日主峰會的主題「駕馭變局 砥礪前行」，指出靈感即來自香港許多美麗的健行步道，並指宏觀經濟環境也相當嚴峻，經濟增長放緩、政府債務上升，以及貿易和地緣經濟不確定性持續存在，都對宏觀經濟背景造成了巨大影響。

他續指，人工智慧和加密貨幣正在為傳統金融中介帶來新的維度，甚至挑戰，非銀行機構的角色也不斷增強，銀行與非銀行機構之間的聯繫也不斷加深。

他提及，對於金融領袖和監管機構而言，這引發了一個問題：「市場是否正在從4月份的大規模調整中恢復過來，還是我們過度擔憂了」，並指難以就此給出確切的答案，但這並不意味著可以無所作為，金融領袖需要密切關注市場變化並提前規劃，這正是作為香港貨幣金融穩定守護者應盡的職責所在。

撰文：經濟通採訪組

