金融峰會 | 滙控艾橋智：全球貿易格局正重塑，美國在全球貿易中角色將改變

滙控(00005)行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）在國際金融領袖投資峰會表示，對於貿易和供應鏈，貿易展現了韌性，儘管過去幾季存在不確定性，但貿易依然保持韌性，現時全球貿易量再次增長2.9%，雖然低於2024年的3.5%，但全球貿易仍維持增長。

滙控行政總裁艾橋智（Celia攝）

對於美國在今年4月2日推出關稅政策對國際貿易的影響，他指出，在上月底，相關情況似乎有所緩和並趨於穩定，儘管仍然存在一些挑戰，但與4月份時所預期相比，這些挑戰微不足道，目前而言情況相對樂觀。

美國在全球貿易中角色將改變，不再是「終極消費者」

他提及，美國在全球貿易中的角色將會改變，過去美國是最後的消費者。任何在地球上製造的產品，如果找不到其他買家，都會在美國找到買家。這種情況可能不再存在，或者即使仍然存在，進入美國市場也需要支付高關稅，並指需要將這一點納入考量，因為美國未來的自給自足程度將比以往更高。

全球貿易格局正重塑，亞洲內部開始互相購買

他又指，全球貿易格局正在重塑，留意到亞洲開始更加積極地參與各種區域內貿易走廊，以及亞洲與中東和世界其他地區的貿易走廊，並指亞洲內部的貿易模式變得更加複雜，亞洲內部開始互相購買。他估計「亞洲買亞洲（Asia buys Asia）」模式額外為亞洲創造約1.8個百分點的GDP增長，創造更多財富。

撰文：經濟通採訪組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽