金融峰會 | 陳茂波：金融領袖對香港股票市場感積極及樂觀，香港作為雙向平台作用顯著

財政司司長陳茂波出席國際金融領袖投資峰會時表示，本次峰會有約300位金融領袖出席，其中100位為全球最大金融機構主席或行政總裁，另外200位則為高層管理人員，並指該峰會已發展為香港品牌活動，不少國際金融領袖把該峰會列入國際金融界年度必去盛會，又指峰會能與本周舉行的金融科技周發揮聯乘效應。

（Celia攝）

他指出，有機會與金融領袖面對面坦誠交換意見，與會者對香港整體市場感到樂觀，亦對今年餘下時間的本港股票市場感到積極及樂觀，因為今年以來香港IPO領先全球，仍有二百多、三百間好企業排隊上市，內地亦鼓勵內地企業來港籌集資金，以支持海外的發展計劃，反映香港在一國兩制下，作為雙向平台的作用非常顯著。

他提及，由去年９月底開始到現在，據分析股票市場資金流入，大概一半為南向通內地投資者的資金，另外一半資金則是來自歐美投資者。

他續指，留意到金融界在中環等地擴充寫字樓，招聘更多人手，特別是財富管理業務方面，亦有科技公司來港擴充業務。

撰文：經濟通採訪組

