三桶油 | OPEC+明年暫停增產油價靠穩，中石油獲大行唱好股價破頂，三桶油可以點揀？

04/11/2025

　　石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)決定明年首季暫停增產，惟國際油價仍受制供應過剩擔憂，倫敦布蘭特期油昨日(3日)僅升0.2%收報每桶64.89美元，紐約期油升0.1%報每桶61.05美元，港股「三桶油」卻明顯跑贏油價，其中上日升逾3%的中石油(00857)(滬:601857)今日(4日)曾再升逾3%高見8.58元，創2008年4月以來新高。消息面上，除多家能源巨頭CEO警告美國總統特朗普對俄制裁將衝擊原油供應外，中石油首次入股中移動(00941)，另有大行指中石油股息展望及穩定性勝同業，或可看高一線，「三桶油」應如何選擇？

 

（Shutterstock圖片）

 

多家能源巨頭CEO警告：特朗普對俄制裁將衝擊原油供應

 

　　《彭博》報道，多家大型能源公司的執行長表示，美國總統特朗普對俄羅斯兩大石油生產商實施的制裁將衝擊原油供應。其中法國石油公司道達爾執行長Patrick Pouyanne昨日在阿布扎比國際石油博覽會(Adipec)上表示，特朗普對俄羅斯石油公司和盧克石油公司的限制措施將導致原油貨運延誤、貿易放緩。這兩家公司約佔俄羅斯原油供應的60%。BP Plc負責人Murray Auchincloss表示，這些限制影響重大，正在抑制供應。埃尼執行長Claudio Descalzi表示，即便此前多輪對俄制裁未造成重大供應中斷，這次仍有理由「非常謹慎」；過去幾年並未發生過這種情況，但如果現在中國和印度表示願意遵守制裁，那就完全不同了。

 

　　另道達爾和BP的執行長均表示，他們不擔心全球石油需求成長前景。Descalzi也指，若明年市場出現供應過剩，可能只是短暫現象。

 

OPEC+明年首季暫停增產　大摩上調布油價格預測


　　OPEC+周日(2日)召開會議，以沙特為首的關鍵成員國同意今年12月份將石油產量配額小幅增加13.7萬桶/日，增幅與10月和11月相同，而隨後於2026年1月至3月暫停增產。與會代表表示，1月起暫停增產的決定，反映對季節性需求放緩的預期。OPEC+的下一次會議將於本月30日舉行。RBC Capital大宗商品策略主管Helima Croft表示，暫停增產無疑是又一轉折，但考慮到一季度供應形勢的不確定性，認為這是審慎之舉。


　　摩根士丹利隨即調整了布蘭特原油價格預測，認為儘管實際產量並未出現重大變動，卻因OPEC+釋放了關鍵「干預訊號」，引發市場信心逆轉，故將2026年上半年油價目標從每桶57.5美元調高至60美元，並預期2027年下半年油價將回升至65美元。


　　另《路透》10月調查顯示，由於OPEC+產量目標的不斷提高和需求不振抵銷了供應方面的地緣政治風險，分析師們對油價的預測基本保持不變。對36位經濟學家和分析師進行的調查預測，2025年布蘭特原油均價為每桶67.99美元，比上個月的預估高出約38美分。

 

（Shutterstock圖片）


中石油首次入股中移動　獲劃轉近4200萬股A股


　　另外，中移動公布，控股股東中國移動通信集團擬通過國有股份劃轉方式將所持該集團約4198.13萬股A股劃轉給中國石油天然氣集團，有關A股佔總股數的0.19%。中移動指，有關劃轉為進一步加強中國移動集團與中國石油集團的戰略協同，促進雙方在信息技術、智慧能源等領域共謀合作發展，釋放數實融合新潛能。劃轉仍有待國務院國資委批准，並辦理股份過戶登記手續。完成劃轉後，中國移動集團對中移動持股比例由69.05%降至68.85%。


　　中石油集團於9月初亦透過國有股份劃轉方式，向中國移動集團劃轉5.41億股中石油A股，相當於0.3%股份。


中石油第三季純利跌4%　中海油第三季少賺12%

 

　　值得留意，「三桶油」近日已先後公布業績，中石油第三季純利約423億元人民幣，按年跌3.9%，營業收入7192億元人民幣，升2.3%。集團首三季純利1263億元人民幣，跌4.9%，營業收入2.2萬億元人民幣，跌3.9%。首三季集團原油平均實現每桶價格為65.55美元，下降14.7%；國內天然氣平均銷售價格為每千立方英尺8.81美元，下降1.0%。首三季原油產量7.1億桶，增長0.8%，可銷售天然氣產量3.9萬億立方英尺，增長4.6%。

 

　　中海油(00883)(滬:600938)第三季純利324.4億元人民幣，按年跌12.2%；收入1049億元人民幣，增長5.7%。集團首9個月純利為1019.7億元人民幣，跌12.6%；收入為3125億元人民幣，跌4.1%。中石化(00386)(滬:600028)第三季純利約85億元人民幣，按年跌0.5%；營業收入7043.9億元人民幣，跌10.9%。集團首三季純利299.8億元人民幣，跌32%；營業收入2.1萬億元人民幣，跌10.7%。

 

里昂：中石油股息展望及穩定性勝同業　升目標價至8.8元

 

　　里昂近日發表報告指，中石油第三季業績顯示公司可在油市波動下交出穩定及堅韌的盈利，或為「好息」投資者樂見。中石油股息展望及股息穩定性為同業中最佳，因此視中石油為「三桶油」中首選。該行將中石油H股目標價由8.6元上調至8.8元，A股目標價由11.9元人民幣上調至12元人民幣，重申「跑贏大市」評級。

 

（AP圖片）


　　中銀國際稱，中石油第三季度盈利按季增長14%至423億元人民幣，較該行預測高7%，這一增長主要得益於天然氣銷售業務利潤遠超預期。展望未來，預計受油價下跌和入帳更多成本的影響，中石油第四季獲利將按季度減少29%，將其2025至2027年盈利預期上調2%，重申「買入」評級，並將目標價從8.59元升至8.83元。

 

　　星展指，中石油第三季業績略高於預期，較弱的上游業務表現被營銷及天然氣銷售業務所抵銷，煉油及化工業務保持穩定。中石油是內地同業中最具韌性的綜合業務模式，維持其首選股位置。預期基於油價每桶65美元，下游業務復甦預測，公司純利將維持穩定，並支持資本支出及派息，或為每股0.48元，反映未來2年預測股息率約6%，甚為可觀，將目標價由8元上調10%至8.8元，維持「買入」評級。

 

伍禮賢：股價與油價相關性降低兼息高　中海油20元中石油7.8元可吸

 

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢指，過去一段時間油價表現低迷，往後將受供求因素主導。在地緣政局不算特別穩定，對未來經濟前景看法不算特別樂觀情況下，油價暫難有大幅向上動力，但始終今年油價由高位回落幅度相對明顯，有機會於目前位置整固，當然若地緣政局有變化，油價敏感度會較高。雖然油價沒太大動力，但對油股看法會較正面。事實上，油股股價及油價表現相關性已降低，從業績來看，包括最新公布的第三季數據，無論中石油及中海油，在油價下跌過程中業績下跌幅度都不算特別顯著，反映現時油企在提高營運效率情況下部分抵銷了油價下跌影響，而油價仍相對處於低基數，市場之所以對油股看法正面，正因若往後油價反彈，油股業績增長動力可能更明顯。


　　伍禮賢又指，油股受高息因素支持，特別在內地債券投資息率很低情況下，「中特估」或高息股概念仍受市場關注，而中石油及中海油現時都高於6厘息，相信資金對其看法會較正面。在「三桶油」當中也較看好中石油及中海油，中石化則始終受累國內成品油產品需求不算特別大，最新季度業績也相對失色。中石油股價走勢較理想，相信因其第三季業績倒退幅度於同行中最小，故於績後升得較急，若中石油及中海油二選一，會揀中海油，20元或以下可部署，中石油則待回至7.8元才考慮。

 

　　中石油今日升0.48%收報8.33元，連升3日，累計升幅4.52%，成交16.97億元。中石化則升0.48%報4.23元，惟中海油倒跌0.29%報20.4元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


