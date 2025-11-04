異動精選 | 小馬智行IPO低價出擊拖累智駕概念股，金價失守4000美元關金礦股再跌
04/11/2025
04/11/2025
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
04/11/2025 16:45 《盤後部署》科指領跌恒指失守二萬六，和黃醫藥現價仍值博
04/11/2025 18:35 《新股上市》賽力斯(09927)暗盤收高少於1%，每手賺90元
04/11/2025 17:42 警方凍結陳志涉及的太子集團相關資產，市值27.5億港元
04/11/2025 14:53 【金融峰會】大摩：市場未來或現最多15%回調，惟並非源於宏觀經濟急降
04/11/2025 11:31 【金融峰會】滙控艾橋智：全球貿易格局正重塑，美國在全球貿易中角色將改變
04/11/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３２億元，買中海油沽阿里
04/11/2025 08:55 【大行炒Ｄ乜】中金富瑞升友邦目標逾一成，大行續撐老鋪黃金周大福
04/11/2025 16:24 《財資快訊》美電穩報７﹒７７３１，隔夜拆息較上日軟至２﹒８％
