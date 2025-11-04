  • 會員
金融峰會 | 大摩：市場未來或現最多15%回調，惟並非源於宏觀經濟急降

04/11/2025

　　摩根士丹利主席兼首席執行官Ted Pick出席國際金融領袖投資峰會表示，今年新股市場非常活躍，反映投資者願意承擔風險，整體投資環境相當樂觀。

 

資本集團總裁兼行政總裁Mike Gitlin（左）、摩根士丹利主席兼首席執行官Ted Pick（中）、高盛董事長兼首席執行官David Solomon（右）（Celia攝）

 

 

　　不過Ted Pick指出，市場未來可能出現介乎10%至15%的回調，並非源於宏觀經濟急降，而是部分資產價格過高及昂貴的現實所引起。他亦提及，消費者及企業數據相對穩健下，市場將呈現分化局面，那些能夠證明無需投入必要資金發展人工智能，同時可以持續創造良好收益的企業將表現優異。

 

高盛：股市短期或現顯著資金流出，警告科技板塊估值近見頂

 

　　投資銀行高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）預計，股市於兩年內可能出現顯著資金流出。當中，科技板塊估值已經接近見頂，建議市場要為潛在的市況波動進行準備，持續投資兼分散風險。

 

　　蘇德巍提及，中資股今年的表現強勁，已經修復早年資金流出的部分失地，相信明年表現亦可以保持平穩，長遠能夠繼續吸引全球資金分散投資。

 

瑞銀：全球監管存兩大脫節令影子銀行得益，保險業潛藏系統性風險

 

　　瑞銀董事長Colm Kelleher指出，全球監管存在兩大脫節，分別是影子銀行體系缺乏監管或有效監管；監管速度不一。他呼籲銀行業放寬監管，支持業界以更多資本，提供信貸予實體經濟。

 

　　他以矽谷銀行事件監管失敗為例，是監管機構過份拘泥於教條式應用規則，因此美國已明白到，當解決銀行的資本問題後，便需建立有效的監管機制來促進經濟成長，英國也在逐步跟進，歐洲央行目前還不太清楚該如何應對，瑞士則朝著相反的方向發展。

 

　　Colm Kelleher亦稱，現時監管機構已失控，可見過度監管銀行體系，令大量金融產品從銀行體系轉移至影子銀行領域，但影子銀行未有受到同樣的監管標準約束，亦指美國政府沒有真正掌握有關情況。

 

　　他續稱，美國愈來愈傾向保險業由各州分別監管，而非由聯邦政府統一監管，因此看到保險業潛藏系統性風險。

 

撰文：經濟通採訪組

 

