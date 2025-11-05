開市Go | 華府超長停擺引關注，傳中國補貼科企國產晶片用電，百勝中國公布季績

要聞盤點

1、市場對人工智能股份估值過高的憂慮全面引爆，觸發科技股出現拋售潮。華爾街大行高層相繼預警美股回調，加上有「沽神」之稱的貝利披露巨額淡倉夾擊，拖累美股周二（4日）全線向下，當中以科技股為主的納指表現最差，重挫超過2%。 道指收市跌251.44點，或0.53%，報47085.24點；標普500指數跌80.34點，或1.17%，報6771.63點；納指跌486.09點，或2.04%，報23348.64點。中國金龍指數跌170點。日經期貨截至上午7時58分跌475點。

2、美國貨幣市場資金成本高企，華爾街預計流動性緊張狀況可能在11月延續，聯儲會或被迫在12月停止縮表前臨時加大資金投放。

3、美國聯邦政府局部停擺在周二進入第35天，追平2018至2019年間創下的歷史最長紀錄。由於參議院再度未能通過臨時撥款法案，意味此次停擺幾乎確定將在周三打破紀錄，成為美國史上最長的政府停擺事件。

4、受市場對人工智能概念股估值過高的憂慮拖累，加上美國聯儲局官員暗示年底減息機會渺茫，投資者避險情緒升溫並紛紛從風險資產撤資。比特幣周二價格急挫，逾四個月以來首次跌穿10萬美元心理關口。

5、高盛和摩根士丹利警告投資者稱，未來兩年全球市場可能出現10%到20%的回調，不過，高盛預計，全球資本配置者將繼續對中國感興趣，而摩根士丹利看好中國、日本和印度股市，因其各自擁有獨特的增長敘事。

6、中國啟動擴大進口的系列活動，試圖緩和貿易夥伴擔憂，關注總理李強周三在進博會開幕式上發表主旨演講。

7、英偉達與德國電信宣布，雙方將共同投資10億歐元（約合11.7億美元），在德國慕尼黑建設一座全新的工業級人工智能雲端數據中心。

8、阿布扎比國家石油公司宣布，已與蜆殼簽署一份為期15年的液化天然氣銷售與採購協議 。根據協議，ADNOC每年將向蜆殼供應最多100萬噸液化天然氣。

9、台積電據報將對先進製程進行長期加價，提報已向客戶透露，計劃由2026年1月起，針對5納米及以下的先進製程實施為期四年的連續加價方案。

