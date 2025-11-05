  • 會員
開市Go | 華府超長停擺引關注，傳中國補貼科企國產晶片用電，百勝中國公布季績

05/11/2025

要聞盤點

 

1、市場對人工智能股份估值過高的憂慮全面引爆，觸發科技股出現拋售潮。華爾街大行高層相繼預警美股回調，加上有「沽神」之稱的貝利披露巨額淡倉夾擊，拖累美股周二（4日）全線向下，當中以科技股為主的納指表現最差，重挫超過2%。　道指收市跌251.44點，或0.53%，報47085.24點；標普500指數跌80.34點，或1.17%，報6771.63點；納指跌486.09點，或2.04%，報23348.64點。中國金龍指數跌170點。日經期貨截至上午7時58分跌475點。

 

2、美國貨幣市場資金成本高企，華爾街預計流動性緊張狀況可能在11月延續，聯儲會或被迫在12月停止縮表前臨時加大資金投放。

 

3、美國聯邦政府局部停擺在周二進入第35天，追平2018至2019年間創下的歷史最長紀錄。由於參議院再度未能通過臨時撥款法案，意味此次停擺幾乎確定將在周三打破紀錄，成為美國史上最長的政府停擺事件。

 

4、受市場對人工智能概念股估值過高的憂慮拖累，加上美國聯儲局官員暗示年底減息機會渺茫，投資者避險情緒升溫並紛紛從風險資產撤資。比特幣周二價格急挫，逾四個月以來首次跌穿10萬美元心理關口。

 

5、高盛和摩根士丹利警告投資者稱，未來兩年全球市場可能出現10%到20%的回調，不過，高盛預計，全球資本配置者將繼續對中國感興趣，而摩根士丹利看好中國、日本和印度股市，因其各自擁有獨特的增長敘事。

 

6、中國啟動擴大進口的系列活動，試圖緩和貿易夥伴擔憂，關注總理李強周三在進博會開幕式上發表主旨演講。

 

7、英偉達與德國電信宣布，雙方將共同投資10億歐元（約合11.7億美元），在德國慕尼黑建設一座全新的工業級人工智能雲端數據中心。

 

8、阿布扎比國家石油公司宣布，已與蜆殼簽署一份為期15年的液化天然氣銷售與採購協議　。根據協議，ADNOC每年將向蜆殼供應最多100萬噸液化天然氣。

 

9、台積電據報將對先進製程進行長期加價，提報已向客戶透露，計劃由2026年1月起，針對5納米及以下的先進製程實施為期四年的連續加價方案。

 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

630.000

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

123.300

異動股

02899

紫金礦業

30.400

即時重點新聞

05/11/2025 12:45  《午市前瞻》外圍急挫港股反見韌性，事關AI概念定價未算高

05/11/2025 12:14  港交所(388)第三季純利升56%至49億元，勝預期

05/11/2025 12:08  亞太股市震盪恒指先挫後回，半日跌73點報25878，比亞迪續尋底

05/11/2025 12:05  【關稅戰】中國正式宣布繼續暫停對美國所有產品加徵24%關稅，保留10%加徵稅率

05/11/2025 12:04  《新股掛牌》賽力斯(9927)午收仍破發跌3%，盤中曾挫一成

05/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３２億元，買中海油沽阿里

05/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】大和降級中遠海控至持有，百勝中國績後普遍獲升目標

05/11/2025 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７７４６，隔夜拆息較上日軟至２﹒５…

